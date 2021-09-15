«Спартак» проиграл польской «Легии» в первом матче группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:1.

Болельщики московского клуба были в ярости от такого результата и не выбирали выражений в социальных сетях.

Olegus_ KL: «Сейчас еще будет тренер виноват, что футболисты не попадают в пустые ворота с метра, конечно виноват тренер, что Умяров от мяча отбегает в свою штрафную и отдает зоны, что от Рассказова убегают как от столба, это все лимит виноват, т.е Руй».

AlexFalcon: «6 поражений в ЛЧ уже было — давайте в юбилей 6 поражений в ЛЕ! Ну чтоб запомнилось!»

Andrei Vlasov: «Уберите пожалуйста тренера и пассажиров из команды,я что много прошу?»

Ударник: «Ну, спасибо, что не 0:5».

котееееенок: «Ребят, я болею из своих 32 лет, 20 за свой клуб, не за в котором вы работаете, а за свой. Было все и Якин, и Кононов, и Чернышов с Черчесовым. Но игроки, которые вчера попадали по воротам, а сегодня их найти не могут. Гоните этого цыгана».

tl;dr: «Да уж, фантастика. Федуны, долго еще будем унижаться?»

Alexander Halov: «Федуну забил Кастрати».

Ognen Karic: «Смыли позор 10-ого года? Валите вон все из клуба. И патлатый, и его баба, и братец два состава».

Доктор Даниил: «Спартак» — позор российского футбола. Клуб должен быть расформирован, академия закрыта а стадион снесен. Все болельщики должны быть отправлены на принудительное психиатрическое лечение. На благо российского футбола».