Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Руй Витория: «Понимаю эмоции фанатов «Спартака» и благодарю их за поддержку»

19:56
Руй Витория. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение от «Легии» (0:1) в групповом турнире Лиги Европы. Он отметил, что понимает недовольство болельщиков.

«Я понимаю эмоции фанатов, — сказал Витория в эфире канала «Матч премьер». — Иногда в жизни бывают хорошие моменты, бывают неудачные.

Очень сложно принять этот результат. У соперника было всего два момента. Понимаю наших фанатов. Благодарю их за поддержку. И разделяю их расстройство».

Единственный мяч в концовке игры забил Лирим Кастрати. Во втором туре «Спартак» 30 сентября на выезде сыграет против «Наполи».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора Иван Шитик все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Комментатор Черданцев отреагировал на поражение «Спартака»
"Буду жить все равно": экстрасенс Дардо Кусто покончил с собой
Талибы получили доступ к советским баллистическим ракетам
Видео: Как переход Марса в Весы с 15 сентября изменит жизнь
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»