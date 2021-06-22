Посол ФИФА подвела итог выступления нашей сборной на Евро-2020.

— Виктория, что чувствуешь?

— Опустошение. Это, наверное, наиболее подходящее описание для моих эмоций после матча в Копенгагене.

— После встречи России с Бельгией ты в Twitter выразила свое отношение одним словом — «такоэ». Какое подойдет теперь?

— Увы, но это «плохо». Объективно неудачная игра сборной.

— Если бы не чудовищная ошибка Романа Зобнина в ситуации со вторым голом, может быть и получилось бы сравнять счет...

— Не исключено — на это мы все и надеялись. Однако, как видим, это не разовое затмение отдельно взятого футболиста. Жуткие промахи допускались во всех трех играх разными людьми — значит, это системная проблема.

— Сейчас снова пойдут разговоры, нужно менять тренера, состав. Пора, как считаешь?

— Я всегда поддерживаю сборную, но тут болельщики имеют право высказывать свое мнение. Если мы занимаем 4-е место в одной группе с Финляндией, то что-то делаем не так. Что касается замены Черчесова или футболистов... Оставим это на усмотрение более компетентных специалистов.

— Например, Бузовой или Салиховой?

— Футбол вышел из чата (смеется). Пользуясь случаем, хочу передать привет Диме Губерниеву и сказать, что я его обожаю! Тонко, очень тонко...

— Недавно Салихова дала интервью, в котором обвинила Викторию Боню в моральном разложении иностранных футболистов. Прокомментируешь как-нибудь?

— Эх, Боня, ну почему тогда ты вчера не обезвредила наших противников — сборную Дании...

— Но там она и тебя упомянула пару раз...

— Честно, даже не сразу поняла, кто такая — не слежу, кто с кем спит. Помню, как я била по мячу на матче «Спартака» на стадионе «Открытие Арена», как была ведущей мероприятия, когда красно-белые стали чемпионами, как болела за воротами, на фанатке, вместе с болельщиками... А женщину эту не помню, сорри. Я так поняла, у нее с футболом не сложилось. Может во МХАТ тогда? (Смеется.) Давай о футболе.

— Давай. За кого будешь переживать после вылета с Евро наших?

— Ни за кого. Просто постараюсь получить удовольствие от интересных матчей, которые ждут нас в плей-офф. Импонирует команда Роберто Манчини, хочется посмотреть на итальянцев в противостояниях с топовыми оппонентами. Ну и Голландия вызывает интерес. Еще до начала чемпионата называла ее «темной лошадкой», а сейчас все убедились, что ребята демонстрируют отличный футбол.