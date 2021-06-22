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«Теперь начинается веселье». Как в Дании оценили разгром России

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 09:35
21 июня. Копенгаген. Дания — Россия — 4:1. Радость датчан. Фото Александр Федоров Сайт ekstrabladet.dk. Комментатор датского канала TV2 Флемминг Тофт. Издание B.T.
21 июня. Копенгаген. Дания — Россия — 4:1. Радость датчан. Фото Александр Федоров
Теги:
Обзор датских медиа после матча группового этапа Евро-2020.
Россия — Дания
21&nbsp;июня. Копенгаген. Россия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:4. Станислав Черчесов (в&nbsp;центре) и&nbsp;футболисты после матча.Разгромы от Бельгии и Дании — это не только Черчесов, Семенов и Зобнин, а весь наш футбол. Рабинер о сборной России на Евро-2020

В понедельник вечером сборная Дании в Копенгагене разгромила Россию со счетом 4:1. Этот результат позволил датчанам выйти в плей-офф со второго места. Очень неудачно начавшая Евро-2020 Дания закончила групповой этап наилучшим для себя способом, и местная пресса не скупилась на комплименты своей команде.

«Сборная жива, теперь начинается веселье», — пишет jyllands-posten.dk.

«Для Дании Евро наконец начался. Ждем матча 1/8 финала в субботу. В Амстердаме мы сыграем с Уэльсом», — заявили в издании B.T.

Издание B.T.
Издание B.T.

Комментатор датского канала TV2 Флемминг Тофт считает, что Дания заслужила такую голевую феерию двумя первыми матчами: «Праздник на «Паркене» — награда за терпение. Дания отлично играла и наконец-то добилась победы. Замечательный вечер — последний матч датчан на Евро на родной земле. В эти дни падений и взлетов сборная стала ближе к народу, и наоборот».

Комментатор датского канала TV2 Флемминг Тофт.
Комментатор датского канала TV2 Флемминг Тофт.

Такой же точки зрения придерживается и главный тренер датчан Каспер Хьюлманн: «Смелость, слаженность и способность наших игроков собираться на главные матчи восхищают. Снимаю перед ними шляпу. Мы провели три матча на высоком уровне».

21&nbsp;июня. Копенгаген. Россия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:4. Болельщики сборной России.

Сайт ekstrabladet.dk заметил, что датчане давно не забивали так много на крупных турнирах: «Это был первый случай за 25 матчей на крупных турнирах, когда Дания забила больше двух голов. В последний раз такое случилось в игре с Нигерией (4:1) на ЧМ-1998».

Сайт ekstrabladet.dk.
Сайт ekstrabladet.dk.

38-тысячный стадион «Паркен» в Копенгагене посетили 25 тысяч человек. Twitter сборной Дании не забыл упомянуть болельщиков: «Что за вечер. Что за команда. Что за поддержка. Спасибо!»

А вот сборную Россию датская пресса вообще практически не упоминала. А им это и не нужно было. У них праздник, а наша команда не сделала им ничего плохого. Датчане думают только о следующей стадии турнира.

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