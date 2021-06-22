«Теперь начинается веселье». Как в Дании оценили разгром России

Обзор датских медиа после матча группового этапа Евро-2020.

В понедельник вечером сборная Дании в Копенгагене разгромила Россию со счетом 4:1. Этот результат позволил датчанам выйти в плей-офф со второго места. Очень неудачно начавшая Евро-2020 Дания закончила групповой этап наилучшим для себя способом, и местная пресса не скупилась на комплименты своей команде.

«Сборная жива, теперь начинается веселье», — пишет jyllands-posten.dk.

«Для Дании Евро наконец начался. Ждем матча 1/8 финала в субботу. В Амстердаме мы сыграем с Уэльсом», — заявили в издании B.T.

Издание B.T.

Комментатор датского канала TV2 Флемминг Тофт считает, что Дания заслужила такую голевую феерию двумя первыми матчами: «Праздник на «Паркене» — награда за терпение. Дания отлично играла и наконец-то добилась победы. Замечательный вечер — последний матч датчан на Евро на родной земле. В эти дни падений и взлетов сборная стала ближе к народу, и наоборот».

Комментатор датского канала TV2 Флемминг Тофт.

Такой же точки зрения придерживается и главный тренер датчан Каспер Хьюлманн: «Смелость, слаженность и способность наших игроков собираться на главные матчи восхищают. Снимаю перед ними шляпу. Мы провели три матча на высоком уровне».

Сайт ekstrabladet.dk заметил, что датчане давно не забивали так много на крупных турнирах: «Это был первый случай за 25 матчей на крупных турнирах, когда Дания забила больше двух голов. В последний раз такое случилось в игре с Нигерией (4:1) на ЧМ-1998».

Сайт ekstrabladet.dk.

38-тысячный стадион «Паркен» в Копенгагене посетили 25 тысяч человек. Twitter сборной Дании не забыл упомянуть болельщиков: «Что за вечер. Что за команда. Что за поддержка. Спасибо!»

Sikke en aften.

Sikke et hold.

Sikke en st?tte.



TAK ??#ForDanmark #EURO2020 pic.twitter.com/qjGBFGNegi — DBU — En Del Af Noget St?rre (@DBUfodbold) June 21, 2021

А вот сборную Россию датская пресса вообще практически не упоминала. А им это и не нужно было. У них праздник, а наша команда не сделала им ничего плохого. Датчане думают только о следующей стадии турнира.