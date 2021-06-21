Собчак раскрыла Зарему. Ее не остановит даже Федун, остается дать ответственность в «Спартаке» за результат

Супруга владельца красно-белых дала большое интервью на YouТube.

Посмотрел интервью, которое Зарема дала Собчак. «Кровавая барыня», как она себя называет в Telegram, на мой взгляд, отработала идеально — полностью раскрыла собеседницу.

Из ответов супруги Федуна очень многое стало понятно. Давно нужно было дать такое интервью, чтобы вопросов не возникало. Зарема умна, она привыкла пробовать и добиваться результата — порой даже без особого желания, а чтобы что-то доказать или проверить свои силы. Она гораздо глубже погружена в клубные дела, чем ее муж, который привык делегировать полномочия, а не вникать в суть процессов. При этом, будучи супругой олигарха и живя в сверхдостатке, Зарема не привыкла слышать «нет». Есть ее мнение — и неверное. Говорит, что признается в неправоте, если путь, который она забраковала, окажется верным. Тут нужно подождать и посмотреть. Пока что она сама делает все, чтобы у тех, кто решил ей противоречить, ничего не получилось.

Подобную точку зрения — «есть мое мнение и неверное» — я когда-то четко проследил в общении с Сергеем Галицким. Было время, когда Сергей Николаевич устраивал посиделки с журналистами на сборе в Дубае. Общение было off the record, поэтому даже подробностей никаких приводить не буду. Галицкий, Федун, Зарема... Ряд олигархов и членов их семей можно продолжать и продолжать. Эти люди привыкли говорить, а не слушать. Выбирать курс, а не идти по нему. Управлять, а не соглашаться.

Это не хорошо и не плохо. Это данность. Галицкий добился всего в ретейле, Федун — один из немногих пока что не поглощенных государством нефтяников. Имеют они право на такое поведение? Конечно. А потому, думаю, Леониду Арнольдовичу просто нужно было назначить Зарему на свое место председателя совета директоров в «Спартаке». В отличие от него, ей интересны процессы в клубе. Вот и пусть познает спорт и развивается как менеджер, которых у нас, как она сама говорит, нет. Заодно и другие члены совдира зашевелились бы. А то и правда засиделись.

После интервью стал понятен и характер Заремы, и природа майского демарша, и многое-многое другое. Загнать ее в рамки, очевидно, не получится ни у кого. Раз уж у мужа не получается. Значит, лучше дать ей свободу действий и, самое главное, ответственность. Как говорится, использовать энергию в мирных целях.

Но пока мы имеем войну. Войну жены владельца с руководителями клуба, в котором многих сотрудников она же брала на работу. Эта война непременно скажется на команде, хотя ей сама Зарема признается в любви.

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P. S. Уже видел кучу указаний на какие-то временные нестыковки в ответах Заремы. Мол, Плетикосу не Черчесов сплавил, еще что-то. Господи, ребята, у вас у многих по четверо детей? Я с двумя-то не помню, что было позавчера, а уж что было десять лет назад и какой из 17 тренеров эпохи Федуна кого выгнал из клуба... Бросьте-ка вы, ходячие энциклопедии.