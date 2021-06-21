Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Собчак раскрыла Зарему. Ее не остановит даже Федун, остается дать ответственность в «Спартаке» за результат

Артем Калинин
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Сегодня, 18:15
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Супруга владельца красно-белых дала большое интервью на YouТube.
Зарема Салихова.Зарема объявила информационную войну руководству «Спартака». Как это скажется на клубе в новом сезоне?

Посмотрел интервью, которое Зарема дала Собчак. «Кровавая барыня», как она себя называет в Telegram, на мой взгляд, отработала идеально — полностью раскрыла собеседницу.

Из ответов супруги Федуна очень многое стало понятно. Давно нужно было дать такое интервью, чтобы вопросов не возникало. Зарема умна, она привыкла пробовать и добиваться результата — порой даже без особого желания, а чтобы что-то доказать или проверить свои силы. Она гораздо глубже погружена в клубные дела, чем ее муж, который привык делегировать полномочия, а не вникать в суть процессов. При этом, будучи супругой олигарха и живя в сверхдостатке, Зарема не привыкла слышать «нет». Есть ее мнение — и неверное. Говорит, что признается в неправоте, если путь, который она забраковала, окажется верным. Тут нужно подождать и посмотреть. Пока что она сама делает все, чтобы у тех, кто решил ей противоречить, ничего не получилось.

Шамиль Газизов, Зарема Салихова и&nbsp;Станислав Черчесов.Царица ворвалась в Telegram: Зарема разносит Газизова, выступает против Черчесова в «Спартаке» и дает инсайды

Подобную точку зрения — «есть мое мнение и неверное» — я когда-то четко проследил в общении с Сергеем Галицким. Было время, когда Сергей Николаевич устраивал посиделки с журналистами на сборе в Дубае. Общение было off the record, поэтому даже подробностей никаких приводить не буду. Галицкий, Федун, Зарема... Ряд олигархов и членов их семей можно продолжать и продолжать. Эти люди привыкли говорить, а не слушать. Выбирать курс, а не идти по нему. Управлять, а не соглашаться.

Это не хорошо и не плохо. Это данность. Галицкий добился всего в ретейле, Федун — один из немногих пока что не поглощенных государством нефтяников. Имеют они право на такое поведение? Конечно. А потому, думаю, Леониду Арнольдовичу просто нужно было назначить Зарему на свое место председателя совета директоров в «Спартаке». В отличие от него, ей интересны процессы в клубе. Вот и пусть познает спорт и развивается как менеджер, которых у нас, как она сама говорит, нет. Заодно и другие члены совдира зашевелились бы. А то и правда засиделись.

После интервью стал понятен и характер Заремы, и природа майского демарша, и многое-многое другое. Загнать ее в рамки, очевидно, не получится ни у кого. Раз уж у мужа не получается. Значит, лучше дать ей свободу действий и, самое главное, ответственность. Как говорится, использовать энергию в мирных целях.

Томас Цорн, Зарема Салихова, Шамиль Газизов.«Футбольные менеджеры в России отсутствуют как класс». Ответы Заремы Салиховой на пять вопросов «СЭ»

Но пока мы имеем войну. Войну жены владельца с руководителями клуба, в котором многих сотрудников она же брала на работу. Эта война непременно скажется на команде, хотя ей сама Зарема признается в любви.

Системный кризис в московском «Спартаке» достиг апогея...

P. S. Уже видел кучу указаний на какие-то временные нестыковки в ответах Заремы. Мол, Плетикосу не Черчесов сплавил, еще что-то. Господи, ребята, у вас у многих по четверо детей? Я с двумя-то не помню, что было позавчера, а уж что было десять лет назад и какой из 17 тренеров эпохи Федуна кого выгнал из клуба... Бросьте-ка вы, ходячие энциклопедии.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 34546
Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Будет золото на 100-летие
24.0%
Команда останется на прежнем уровне
28.4%
Ничего хорошего
47.6%
Обсудить опрос

Читайте также

Украина — Австрия: Баумгартнер открыл счет
В Китае нашли крупные запасы нефти
Как болеют разные знаки зодиака
Семья утонувшего подростка попала в жуткое ДТП, возвращаясь с озера

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора
vs
27
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и новый главный тренер: Руй Витория и Зарема Салихова, расставание с Доменико Тедеско после сезона 2020/21
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы