Не стреляйте в болельщиков — они болеют как умеют.

Мнение

Чемпионат Европы по футболу — турнир, на котором я регулярно испытываю чувство стыда. Уже почти 30 лет, с небольшим перерывом на ЧЕ-2008. Мне хотелось провалиться сквозь землю после 0:3 от «пьяных шотландцев». 0:3 от немцев, которые получила очень хорошая команда Романцева в 1996-м, — это тоже было больно. Отлично помню горечь после 0:1 от греков, когда наши ожидания оказались нашими проблемами. И 0:3 от Уэльса, которые Кокорин и Мамаев отметили в фешенебельном ресторане Монако, тоже воспринимались как позор. Вспоминая все это, я ловлю себя на мысли, что каждая последующая сборная у нас была хуже предыдущей. И в этом плане 1:4 от Дании — это еще хорошо. Спасибо, что не 1:10.

Психологи говорят, что синдром завышенных ожиданий и постоянное чувство вины — это серьезная болезнь и повод для обращения к специалисту. Но проблема в том, что в случае с Евро-2020 никаких задач по выпрыгиванию из штанов для нашей команды как раз не ставилось. Весь мир летит в тартарары из-за китайских микробов, никто не знает, будет ли вообще следующий ЧЕ, и если будет, то в каком виде. В нынешней ситуации, даже имея в заявке девять заслуженных мастеров спорта, задачей-минимум для сборной России было не занять последнее место. Собственно, это выполнено — у турок три поражения и 8 пропущенных мячей, абсолютные неудачники турнира пока что они. Другой вопрос, что Артем Дзюба на эмоциях после матча с датчанами говорит слово «обкакались». И здесь возникает вопрос, кто именно это сделал и кому теперь отмывать содеянное.

1:4 — это действительно обидно. Особенно голевая передача Зобнина. Ну и еще масса нюансов, которые, надо полагать, у каждого, кто видел эту игру, — свои. Является ли этот провал самым позорным в истории нашего футбола? Однозначно — нет. Хотя бы потому, что на этом Евро была победа над Финляндией. Понятно, что она добавила мало славы нашему футболу, но все-таки счет на табло. В целом, если убрать эмоции, итог ЧМ-2020 для сборной России — это не «позор-позор» и даже не просто «позор», а предсказуемый логичный результат сборной, которая деградирует уже три десятилетия. Почему — отдельная тема. Но если кому-то сейчас нужна таблетка от диареи, так это тем, кто требует отправить «футбольных миллионеров» на лесоповал. Да, посильная задача по выходу из группы на Евро-2020 не выполнена, но «обкакались» — это в нынешней ситуации слишком жесткий диагноз.

На чемпионатах Европы по футболу я часто испытываю чувство стыда. Но сейчас его источник — совершенно не результаты сборной России. Плакать хочется совсем не из-за 1:4, а в целом из-за того, во что превратили некогда любимый турнир. Очевидно, что схема его проведения в десяти разных странах — совершенно нежизнеспособна, особенно в условиях пандемии. Это не имеет ничего общего ни со справедливостью, ни с футбольными традициями. Конечно, лучше такой Евро, чем никакого. Но с подобными вводными и для нашей команды главное — не победа, а участие. В конце концов, целые три хозяйские сборные — Азербайджан, Ирландия и Румыния — не отобрались даже в топ-24, а мы там были. И даже впервые в истории финальных стадий чемпионатов Европы провели два домашних матча. Что само по себе круто.

Настоящее чувство стыда я испытываю из-за того, что на ближайшем ЧМ, если мы туда пробьемся, нашей сборной придется играть без флага из-за допинговых санкций. И когда я вижу, что на многочисленных искусственных футбольных площадках, уложенных по всей Москве, играют не местные мальчишки и девчонки, а в основном дворники-гастарбайтеры, мне реально стыдно. Потому что давно очевидно, что с чиновников надо спрашивать не за освоенные на строительстве средства и не за укладку бордюров вокруг полей. Ну и в целом поводов для отрицательных эмоций достаточно, и результаты Евро-2020 — сегодня не самый отчаянный раздражитель.

Синдром завышенных ожиданий — это, конечно, очень плохо. Как и попытка замешать в нынешний чисто спортивный итог политику. Но и отсутствие амбиций — это бомба под саму суть спорта. Если нас не будет напрягать тот факт, что два из трех матчей на ЧЕ мы проиграли с крупным счетом, значит, мы окончательно скатились на уровень футбольного карлика и теперь наш удел — битвы за выживание с Люксембургом и Сан-Марино. Все мы знаем, что в спорте может случиться всякое и делать далеко идущие выводы по итогам одного турнира — глупо. Особенно с учетом более-менее успешного ЧМ-2018. Но «обкакались» мы сейчас или нет, очевидно, что прогрессом происходящее с нашими сборными всех возрастов назвать сложно. И в этой связи хотелось бы оставить в стороне истерики и получить ответ на вопрос, куда мы движемся, не только от Артема Дзюбы.

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