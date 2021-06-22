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«Поблагодарил футболистов за игру, они были к ней готовы». Пресс-конференция Черчесова

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 02:00

Статья опубликована в газете под заголовком: «Станислав Черчесов: «Ответственность всегда лежит на тренере. Это – закон»»

№ 8464, от 22.06.2021

Копенгаген
21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Станислав Черчесов (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Станислав Черчесов (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-конференция главного тренера сборной России после разгрома от Дании (1:4)
Россия — Дания
21&nbsp;июня. Россия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:4. Игорь Дивеев.Россия бесславно вылетела с Евро. Это грустно, но абсолютно логично

— Что не сложилось сегодня у сборной России? — вопрос Станиславу Черчесову.

— План на игру выдерживался, у нас в первом тайме было несколько хороших моментов. К сожалению, мы не забили, и первый же полумомент у соперников завершился голом. На второй тайм вышли отыгрываться, но соорудили гол сами себе. Перестроили игру, отыграли один мяч, хотели двигаться в том же направлении и дальше. Но получили контратаку после своего штрафного.

Мы прекрасно знаем, как датчане контратакуют, поэтому построили игру так, чтобы минимизировать подобную опасность. Но пропустили две контратаки и поплатились двумя голами. Поблагодарил футболистов за игру, они были к ней готовы. Другое дело, что она сложилась не в нашу пользу.

— В чем нынешняя сборная отличается от команды, выступавшей на ЧМ-2018? Почему та сборная России дошла до четвертьфинала, а эта не вышла из группы, потерпев два поражения с крупным счетом? И какова ваша личная доля ответственности за этот результат?

— Не доля, а вся ответственность. То, что она лежит на главном тренере, — неписаный закон футбола. А разница с чемпионатом мира в том, что у нас сейчас менее опытные игроки. Они набирают тот опыт, который в дальнейшем поможет им, во-первых, на такие турниры попадать, а во-вторых, хорошо там выступать.

— Очевидно, что многое и с Бельгией, и сегодня предопределили грубые индивидуальные ошибки — тогда Семенова, сейчас Зобнина. С чем вы их связываете?

— Не хотелось бы говорить про игроков в отдельности. Мы — команда. Надо все смотреть в целом. План на игру выдерживался. Мы даже первыми могли два гола забить. На таком турнире надо свои моменты реализовывать. А соперник индивидуально сильно сыграл, с 20 метров попал в девятку — и ситуация изменилась.

21&nbsp;июня. Копенгаген. Россия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:4. Роман Зобнин (№11).Зобнину 4,0 за дикую ошибку, Соболеву — 5,5 за заработанный пенальти. Оценки России за матч против Дании

Второй гол, который созрел из ничего, оптимизма нам не добавил. Уже перед вторым голом готовилась двойная замена, Жемалетдинов и Соболев должны были выходить в любом случае. При 1:2 датчане почувствовали неуверенность, но при нашем же стандарте мы пропустили контратаку...

Игроки сейчас переживают. Я поблагодарил их за турнир. Дай бог, чтобы этот опыт, который приобрели многие футболисты, впервые сыгравшие на большом турнире, сказался дальше. Скоро у нас отборочные игры в сентябре, и надо делать боеспособную команду.

— Вы упомянули о многочисленных новичках больших турниров. Какой процент игроков, которые у нас здесь дебютировали, может выйти на новый уровень?

— В процентном отношении сказать сложно. Надо спокойно все проанализировать. На таких турнирах надо быть не просто хорошим футболистом, но и сильной личностью. Играть против клубов, которые ниже уровнем и дают тебе все сделать, и здесь — две большие разницы.

— Каково было играть без болельщиков? И что скажете тем, кто все-таки приехал?

— Атмосфера на стадионе была очень хорошая, футбольная. Понятно, что болели против нас, но здесь нет разницы — играть в такой обстановке всегда приятно. Большой поклон тем, кто все-таки добрался. Некоторые сидели прямо за нашей скамейкой, и у нас даже был диалог, я их руками подбадривал.

Мы извиняемся перед теми нашими болельщиками, кто сюда все-таки добрался, они большие молодцы. Понятно, что фэйр-плей в этом смысле в какой-то мере был нарушен. Но ситуация с пандемией везде разная, и это надо принять. Никаких проблем с датчанами у нас в этом плане не было. Оправданий в этом плане у нас быть не может. Мы сделали максимум того, что могли. Но так сложилось.

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