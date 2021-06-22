Черчесов подготовил интересный план на матч с Данией. Но неправильно расставил приоритеты

Тактический разбор матча Россия — Дания

Турнирный провал сформировался по итогам трех очень разных матчей. Против Дании Черчесов подготовил неплохой стартовый план. Начало разгрому положила недоработка Дзюбы (первый гол) и ужасная ошибка Зобнина (второй). Но даже после этого шансы на выход в плей-офф оставались. Обо всем по порядку.

Схема и стартовый состав

Черчесов выставил против Дании зеркальную схему 3-4-3 (чаще 5-2-3, но латерали Фернандес и Кузяев все-таки выбрасывались на латералей Дании). Джикия неожиданно занял место правого центрального защитника, а Дивеев позицию центрального страхующего. Скорее всего, идея заключалась в том, чтобы по левому нападающему датчан Брейтвейту действовал Джикия. Его качества лучше подходят против сильного дриблера, который много протаскивает мяч на рывках. Это решение — проявление гибкости. За это Черчесова ругать сложно.

Прессинг-план

Хейбьерг — главный мозг и диспетчер датчан. Из своей опорной зоны он дирижирует всей игрой. Гвардиола невероятно лестно отзывался о нем, когда тот играл в молодежной команде «Баварии». Прошли годы, и он действительно вырос в умнейшего опорника. Дзюба получил установку его персоналить. Таскался за ним по всему полю, опускался глубже и в полуфланги, опекал даже на аутах. На скриншоте один из примеров, когда Артем опускался за оппонентом непривычно глубоко.

Россия — Дания.

На 8-й минуте Оздоев прикрикнул на Артема, когда тот не опустился за Хейбьергом, что подтверждает установку на персональную опеку. Большую часть тайма Артем дисциплинировано выполнял установку, в одном из моментов даже снял у того мяч с ноги у своей штрафной, но чем дальше, тем больше Дзюба бросал своего оппонента.

На 38-й минуте Дзюба напрочь забыл про Хейбьерга, тот вообще без давления принял мяч и тут же отдал фирменную проникающую передачу в нашу опорную, которая стала голевой. Свет. Занавес.

Гол совершенно не вытекал из логики игры в первом тайме, крайне жестокое наказание за недоработку в прессинге.

В остальном сборная России классно обезвреживала датчан. В 3-4-3 очень концентрировано перестраивались в прессинге. Заставили соперника перейти на длинные передачи при построении атак, которые часто выносились не глядя. Дания за первый тайм сделала на треть больше длинных передач, чем Россия. Ничего не создала в атаке, кроме голевого дальнего удара. Россия же провела две опаснейшие контратаки и гораздо эффективнее доставляла мяч в финальную треть.

Второй тайм — тотальная паника

Структурно сборная просто развалилась во втором тайме. От стартового плана отказались еще до замен. Очень интересно, с какой установкой команда выходила из раздевалки. Тем более, что у России еще оставались бы шансы на проход дальше даже при таком счете 1:2. Непонятная и неуместная игра с открытом забралом, несмотря на качественный по содержанию первый тайм. Перед матчем Черчесов сказал, что не занимается математикой (подсчетом раскладов). Кажется, стоило бы. Это помогло бы расставить приоритеты в матч-менеджменте, чтобы увеличить турнирные шансы команды.

После второго гола Черчесов в течении восьми минут сделал четыре замены и перестроил сборную на четверку защитников. Команда раскрылась, подняла линию обороны и бездумно полетела в прессинг и подкаты. Датчане играючи воспользовались зонами и коридорами, а сзади России как раз не хватало страхующего ЦЗ, которого уже не было в новой схеме.

В итоге датчанам еще и сполна вернулось за их тотальное невезение в первых двух матчах. Два гола забиты с дальней дистанции, один — с границы штрафной, а еще был подарок от Зобнина. На победу соперник, конечно, наиграл, но не на разгром.

Финиш

По ходу турнира Черчесов пытался использовать современные инструменты, иногда это получалось (тайм с Данией и игра с финнами). Непривычно смело для себя внедрял молодых игроков (Дивеева, Сафонова, Мухина — всех успешно), но кажется это можно было начинать делать намного раньше. Без упрямства снимал игроков, которых упорно защищал ранее (Семенова, Шунина) и все-таки дал много шансов Миранчуку.

По стартовым составам к Черчесову два вопроса. Безальтернативный Оздоев, который провалил турнир. Безальтернативный Дзюба, который не до конца выполнил самую важную прессинг-задачу и, кажется, сломался психологически (выключался из игры, кричал на партнеров). После игры Дзюба признался, что второй гол надломил команду. Это катастрофа, потому что в турнире такого формата даже после второго гола еще был ряд устраивающих сценариев. Все-таки стоило заняться математикой...