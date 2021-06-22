В матче третьего тура Евро-2020 сборная России крупно проиграла Дании (1:4) и, заняв последнее место в группе, вылетела из турнира.

Главный тренер команды Станислав Черчесов, занимающий этот пост с лета 2016 года, потерпел уже 20-е поражение. Это в два раза больше, чем у Олега Романцева (60 матчей) и Гуса Хиддинка (39 матчей). Правда, по победам Черчесов совсем незначительно превосходит голландца и сильно уступает россиянину. Кстати, рекорд по матчам во главе сборной может покориться 57-летнему специалисту уже в этом году — от результата Романцева его отделяют всего три встречи.

Тренеры сборной России по футболу

Тренер Годы И В Н П М О % очков Олег Романцев 1994-1996, 1999-2002 60 36 14 10 120-50 122 67,78 Станислав Черчесов 2016-н.в. 57 24 13 20 99-78 85 49,71 Гус Хиддинк 2006-2010 39 22 7 10 66-39 73 62,39 Фабио Капелло 2012-2015 33 17 11 5 56-22 62 62,63 Дик Адвокат 2010-2012 24 12 8 4 32-13 44 61,11 Павел Садырин 1992-1994 23 12 6 5 40-23 42 60,87 Борис Игнатьев 1996-1998 20 8 8 4 30-17 32 53,33 Георгий Ярцев 2003-2005 19 8 6 5 32-27 30 52,63 Леонид Слуцкий 2015-2016 13 6 2 5 23-17 20 51,28 Валерий Газзаев 2002-2003 9 4 2 3 18-14 14 51,85 Юрий Семин 2005 7 3 4 0 12-4 13 61,90 Анатолий Бышовец 1998 6 0 0 6 5-14 0 0,00 Александр Бородюк 2006 2 0 1 1 0-1 1 16,67

Неудача в Копенгагене оказалась для Черчесова пятой на крупных турнирах. Ранее он проигрывал Португалии (0:1) и Мексике (1:2) на Кубке конфедераций, Уругваю (0:3) — на чемпионате мира и Бельгии (0:3) — на чемпионате Европы. Это худший результат среди всех тренеров сборных СССР, СНГ и России. При этом по сумме матчей на больших турнирах Черчесов занимает третье место, лишь на матч отставая от Валерия Лобановского, и на четыре — от Гавриила Качалина.

Главные тренеры сборных СССР/СНГ/России на крупных турнирах

Тренер Турниры И В Н П М О Гавриил Качалин ЧМ-1958, ЧЕ-1960, ЧМ-1962, ЧМ-1970 15 8 3 4 25-16 27 Валерий Лобановский ЧМ-1986, ЧЕ-1988, ЧМ-1990 12 6 2 4 23-13 20 Станислав Черчесов КК-2017, ЧМ-2018, ЧЕ-2020 11 4 2 5 16-17 14 Константин Бесков ЧЕ-1964, ЧМ-1982 7 3 2 2 11-6 11 Николай Морозов ЧМ-1966 6 4 0 2 10-6 12 Олег Романцев ЧЕ-1996, ЧМ-2002 6 1 1 4 8-12 4 Гус Хиддинк ЧЕ-2008 5 3 0 2 7-8 9 Анатолий Бышовец ЧЕ-1992 3 0 1 2 1-4 1 Павел Садырин ЧМ-1994 3 1 0 2 7-6 3 Георгий Ярцев ЧЕ-2004 3 1 0 2 2-4 3 Дик Адвокат ЧЕ-2012 3 1 1 1 5-3 4 Фабио Капелло ЧМ-2014 3 0 2 1 2-3 2 Леонид Слуцкий ЧЕ-2016 3 0 1 2 2-6 1 Михаил Якушин ЧЕ-1968 2 0 1 1 0-2 1 Александр Пономарев ЧЕ-1972 2 1 0 1 1-3 3

Другой неприятный рекорд — по крупным поражениям — Черчесов установил 12 июня в Санкт-Петербурге, в Копенгагене только обновил. Пять разгромов сборной пришлось на время работы Гуса Хиддинка, два разгрома терпел Олег Романцев, по одному — Анатолий Бышовец, Георгий Ярцев и Леонид Слуцкий.

Крупные поражение сборной России

Дата Турнир Тренер Соперник 16.06.1996 ЧЕ Олег Романцев Германия (н) — 0:3 18.11.1998 ТМ Анатолий Бышовец Бразилия (г) — 1:5 23.02.2000 ТМ Олег Романцев Израиль (г) — 1:4 13.10.2004 ОЧМ Георгий Ярцев Португалия (г) — 1:7 07.02.2007 ТМ Гус Хиддинк Голландия (г) — 1:4 12.09.2007 ОЧЕ Гус Хиддинк Англия (г) — 0:3 26.03.2008 ТМ Гус Хиддинк Румыния (г) — 0:3 10.06.2008 ЧЕ Гус Хиддинк Испания (н) — 1:4 26.06.2008 ЧЕ Гус Хиддинк Испания (н) — 1:4 20.06.2016 ЧЕ Леонид Слуцкий Уэльс (н) — 0:3 23.03.2018 ТМ Станислав Черчесов Бразилия (д) — 0:3 25.06.2018 ЧМ Станислав Черчесов Уругвай (д) — 0:3 15.11.2018 ТМ Станислав Черчесов Германия (г) — 0:3 16.11.2019 ОЧЕ Станислав Черчесов Бельгия (д) — 1:4 18.11.2020 ЛН Станислав Черчесов Сербия (г) — 0:5 12.06.2021 ЧЕ Станислав Черчесов Бельгия (д) — 0:3 21.06.2021 ЧЕ Станислав Черчесов Дания (г) — 1:4

Интересно, что провал пришелся на матч с исторически удобной для нашей сборной командой Дании. Сборная СССР в противостоянии со скандинавами добилась девяти побед при одном поражении, нанеся сопернику пять разгромных поражений. Не портилась статистика и в последние 30 лет: Дания всего по разу сыграла со сборными СНГ и России, добившись ничьей и потерпев домашнее поражение

Матчи сборных СССР/СНГ/России против Дании

Дата Турнир Город Счет Голы 23.05.1956 ТМ Москва 5:1 Сальников-2, В.Иванов, Стрельцов, Ильин — Лундберг 01.07.1956 ТМ Копенгаген 5:2 Ильин-3, Исаев, Татушин — О.Андерсен, А-Р.Йенсен 17.06.1964 ЧЕ Барселона 3:0 Воронин, Понедельник, В.Иванов 27.06.1965 ОЧМ Москва 6:0 Баркая-2, Хусаинов, Метревели, Воронин, Месхи 17.10.1965 ОЧМ Копенгаген 3:1 Метревели, Малофеев, Сабо — Трельсен 08.09.1972 ОИ Аугсбург 4:0 Колотов, Семенов, Блохин, Сабо 27.06.1979 ТМ Копенгаген 2:1 Дараселия, Хейгор, в свои ворота — Тор.Андерсен 12.07.1980 ТМ Москва 2:0 Черенков, Газзаев 05.07.1985 ОЧМ Копенгаген 2:4 Протасов, Гоцманов — Элькьер-2, М.Лаудруп-2 25.09.1985 ОЧМ Москва 1:0 Протасов 03.07.1992 ТМ Бреннбю 1:1 Колыванов — Кристенсен 29.02.2012 ТМ Копенгаген 2:0 Широков, Аршавин 21.06.2021 ЧЕ Копенгаген 1:4 Дзюба — Дамсгор, Ю.Поульсен, Кристенсен, Мехле

Итого: 10=1-2, мячи 37-15.