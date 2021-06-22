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У Черчесова 20 поражений во главе сборной России, у Романцева и Хиддинка — по 10

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 03:45
Станислав Черчесов. Фото Instagram
Станислав Черчесов. Фото Instagram
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В матче третьего тура Евро-2020 сборная России крупно проиграла Дании (1:4) и, заняв последнее место в группе, вылетела из турнира.

Главный тренер команды Станислав Черчесов, занимающий этот пост с лета 2016 года, потерпел уже 20-е поражение. Это в два раза больше, чем у Олега Романцева (60 матчей) и Гуса Хиддинка (39 матчей). Правда, по победам Черчесов совсем незначительно превосходит голландца и сильно уступает россиянину. Кстати, рекорд по матчам во главе сборной может покориться 57-летнему специалисту уже в этом году — от результата Романцева его отделяют всего три встречи.

Тренеры сборной России по футболу

Тренер

Годы

И

В

Н

П

М

О

% очков

Олег Романцев

1994-1996, 1999-2002

60

36

14

10

120-50

122

67,78

Станислав Черчесов

2016-н.в.

57

24

13

20

99-78

85

49,71

Гус Хиддинк

2006-2010

39

22

7

10

66-39

73

62,39

Фабио Капелло

2012-2015

33

17

11

5

56-22

62

62,63

Дик Адвокат

2010-2012

24

12

8

4

32-13

44

61,11

Павел Садырин

1992-1994

23

12

6

5

40-23

42

60,87

Борис Игнатьев

1996-1998

20

8

8

4

30-17

32

53,33

Георгий Ярцев

2003-2005

19

8

6

5

32-27

30

52,63

Леонид Слуцкий

2015-2016

13

6

2

5

23-17

20

51,28

Валерий Газзаев

2002-2003

9

4

2

3

18-14

14

51,85

Юрий Семин

2005

7

3

4

0

12-4

13

61,90

Анатолий Бышовец

1998

6

0

0

6

5-14

0

0,00

Александр Бородюк

2006

2

0

1

1

0-1

1

16,67

Неудача в Копенгагене оказалась для Черчесова пятой на крупных турнирах. Ранее он проигрывал Португалии (0:1) и Мексике (1:2) на Кубке конфедераций, Уругваю (0:3) — на чемпионате мира и Бельгии (0:3) — на чемпионате Европы. Это худший результат среди всех тренеров сборных СССР, СНГ и России. При этом по сумме матчей на больших турнирах Черчесов занимает третье место, лишь на матч отставая от Валерия Лобановского, и на четыре — от Гавриила Качалина.

Главные тренеры сборных СССР/СНГ/России на крупных турнирах

Тренер

Турниры

И

В

Н

П

М

О

Гавриил Качалин

ЧМ-1958, ЧЕ-1960, ЧМ-1962, ЧМ-1970

15

8

3

4

25-16

27

Валерий Лобановский

ЧМ-1986, ЧЕ-1988, ЧМ-1990

12

6

2

4

23-13

20

Станислав Черчесов

КК-2017, ЧМ-2018, ЧЕ-2020

11

4

2

5

16-17

14

Константин Бесков

ЧЕ-1964, ЧМ-1982

7

3

2

2

11-6

11

Николай Морозов

ЧМ-1966

6

4

0

2

10-6

12

Олег Романцев

ЧЕ-1996, ЧМ-2002

6

1

1

4

8-12

4

Гус Хиддинк

ЧЕ-2008

5

3

0

2

7-8

9

Анатолий Бышовец

ЧЕ-1992

3

0

1

2

1-4

1

Павел Садырин

ЧМ-1994

3

1

0

2

7-6

3

Георгий Ярцев

ЧЕ-2004

3

1

0

2

2-4

3

Дик Адвокат

ЧЕ-2012

3

1

1

1

5-3

4

Фабио Капелло

ЧМ-2014

3

0

2

1

2-3

2

Леонид Слуцкий

ЧЕ-2016

3

0

1

2

2-6

1

Михаил Якушин

ЧЕ-1968

2

0

1

1

0-2

1

Александр Пономарев

ЧЕ-1972

2

1

0

1

1-3

3

Другой неприятный рекорд — по крупным поражениям — Черчесов установил 12 июня в Санкт-Петербурге, в Копенгагене только обновил. Пять разгромов сборной пришлось на время работы Гуса Хиддинка, два разгрома терпел Олег Романцев, по одному — Анатолий Бышовец, Георгий Ярцев и Леонид Слуцкий.

Крупные поражение сборной России

Дата

Турнир

Тренер

Соперник

16.06.1996

ЧЕ

Олег Романцев

Германия (н) — 0:3

18.11.1998

ТМ

Анатолий Бышовец

Бразилия (г) — 1:5

23.02.2000

ТМ

Олег Романцев

Израиль (г) — 1:4

13.10.2004

ОЧМ

Георгий Ярцев

Португалия (г) — 1:7

07.02.2007

ТМ

Гус Хиддинк

Голландия (г) — 1:4

12.09.2007

ОЧЕ

Гус Хиддинк

Англия (г) — 0:3

26.03.2008

ТМ

Гус Хиддинк

Румыния (г) — 0:3

10.06.2008

ЧЕ

Гус Хиддинк

Испания (н) — 1:4

26.06.2008

ЧЕ

Гус Хиддинк

Испания (н) — 1:4

20.06.2016

ЧЕ

Леонид Слуцкий

Уэльс (н) — 0:3

23.03.2018

ТМ

Станислав Черчесов

Бразилия (д) — 0:3

25.06.2018

ЧМ

Станислав Черчесов

Уругвай (д) — 0:3

15.11.2018

ТМ

Станислав Черчесов

Германия (г) — 0:3

16.11.2019

ОЧЕ

Станислав Черчесов

Бельгия (д) — 1:4

18.11.2020

ЛН

Станислав Черчесов

Сербия (г) — 0:5

12.06.2021

ЧЕ

Станислав Черчесов

Бельгия (д) — 0:3

21.06.2021

ЧЕ

Станислав Черчесов

Дания (г) — 1:4

Интересно, что провал пришелся на матч с исторически удобной для нашей сборной командой Дании. Сборная СССР в противостоянии со скандинавами добилась девяти побед при одном поражении, нанеся сопернику пять разгромных поражений. Не портилась статистика и в последние 30 лет: Дания всего по разу сыграла со сборными СНГ и России, добившись ничьей и потерпев домашнее поражение

Матчи сборных СССР/СНГ/России против Дании

Дата

Турнир

Город

Счет

Голы

23.05.1956

ТМ

Москва

5:1

Сальников-2, В.Иванов, Стрельцов, Ильин — Лундберг

01.07.1956

ТМ

Копенгаген

5:2

Ильин-3, Исаев, Татушин — О.Андерсен, А-Р.Йенсен

17.06.1964

ЧЕ

Барселона

3:0

Воронин, Понедельник, В.Иванов

27.06.1965

ОЧМ

Москва

6:0

Баркая-2, Хусаинов, Метревели, Воронин, Месхи

17.10.1965

ОЧМ

Копенгаген

3:1

Метревели, Малофеев, Сабо — Трельсен

08.09.1972

ОИ

Аугсбург

4:0

Колотов, Семенов, Блохин, Сабо

27.06.1979

ТМ

Копенгаген

2:1

Дараселия, Хейгор, в свои ворота — Тор.Андерсен

12.07.1980

ТМ

Москва

2:0

Черенков, Газзаев

05.07.1985

ОЧМ

Копенгаген

2:4

Протасов, Гоцманов — Элькьер-2, М.Лаудруп-2

25.09.1985

ОЧМ

Москва

1:0

Протасов

03.07.1992

ТМ

Бреннбю

1:1

Колыванов — Кристенсен

29.02.2012

ТМ

Копенгаген

2:0

Широков, Аршавин

21.06.2021

ЧЕ

Копенгаген

1:4

Дзюба — Дамсгор, Ю.Поульсен, Кристенсен, Мехле

Итого: 10=1-2, мячи 37-15.

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