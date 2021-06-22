У Черчесова 20 поражений во главе сборной России, у Романцева и Хиддинка — по 10
Главный тренер команды Станислав Черчесов, занимающий этот пост с лета 2016 года, потерпел уже 20-е поражение. Это в два раза больше, чем у Олега Романцева (60 матчей) и Гуса Хиддинка (39 матчей). Правда, по победам Черчесов совсем незначительно превосходит голландца и сильно уступает россиянину. Кстати, рекорд по матчам во главе сборной может покориться 57-летнему специалисту уже в этом году — от результата Романцева его отделяют всего три встречи.
Тренеры сборной России по футболу
|
Тренер
|
Годы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
Олег Романцев
|
1994-1996, 1999-2002
|
60
|
36
|
14
|
10
|
120-50
|
122
|
67,78
|
Станислав Черчесов
|
2016-н.в.
|
57
|
24
|
13
|
20
|
99-78
|
85
|
49,71
|
Гус Хиддинк
|
2006-2010
|
39
|
22
|
7
|
10
|
66-39
|
73
|
62,39
|
Фабио Капелло
|
2012-2015
|
33
|
17
|
11
|
5
|
56-22
|
62
|
62,63
|
Дик Адвокат
|
2010-2012
|
24
|
12
|
8
|
4
|
32-13
|
44
|
61,11
|
Павел Садырин
|
1992-1994
|
23
|
12
|
6
|
5
|
40-23
|
42
|
60,87
|
Борис Игнатьев
|
1996-1998
|
20
|
8
|
8
|
4
|
30-17
|
32
|
53,33
|
Георгий Ярцев
|
2003-2005
|
19
|
8
|
6
|
5
|
32-27
|
30
|
52,63
|
Леонид Слуцкий
|
2015-2016
|
13
|
6
|
2
|
5
|
23-17
|
20
|
51,28
|
Валерий Газзаев
|
2002-2003
|
9
|
4
|
2
|
3
|
18-14
|
14
|
51,85
|
Юрий Семин
|
2005
|
7
|
3
|
4
|
0
|
12-4
|
13
|
61,90
|
Анатолий Бышовец
|
1998
|
6
|
0
|
0
|
6
|
5-14
|
0
|
0,00
|
Александр Бородюк
|
2006
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0-1
|
1
|
16,67
Неудача в Копенгагене оказалась для Черчесова пятой на крупных турнирах. Ранее он проигрывал Португалии (0:1) и Мексике (1:2) на Кубке конфедераций, Уругваю (0:3) — на чемпионате мира и Бельгии (0:3) — на чемпионате Европы. Это худший результат среди всех тренеров сборных СССР, СНГ и России. При этом по сумме матчей на больших турнирах Черчесов занимает третье место, лишь на матч отставая от Валерия Лобановского, и на четыре — от Гавриила Качалина.
Главные тренеры сборных СССР/СНГ/России на крупных турнирах
|
Тренер
|
Турниры
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Гавриил Качалин
|
ЧМ-1958, ЧЕ-1960, ЧМ-1962, ЧМ-1970
|
15
|
8
|
3
|
4
|
25-16
|
27
|
Валерий Лобановский
|
ЧМ-1986, ЧЕ-1988, ЧМ-1990
|
12
|
6
|
2
|
4
|
23-13
|
20
|
Станислав Черчесов
|
КК-2017, ЧМ-2018, ЧЕ-2020
|
11
|
4
|
2
|
5
|
16-17
|
14
|
Константин Бесков
|
ЧЕ-1964, ЧМ-1982
|
7
|
3
|
2
|
2
|
11-6
|
11
|
Николай Морозов
|
ЧМ-1966
|
6
|
4
|
0
|
2
|
10-6
|
12
|
Олег Романцев
|
ЧЕ-1996, ЧМ-2002
|
6
|
1
|
1
|
4
|
8-12
|
4
|
Гус Хиддинк
|
ЧЕ-2008
|
5
|
3
|
0
|
2
|
7-8
|
9
|
Анатолий Бышовец
|
ЧЕ-1992
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1-4
|
1
|
Павел Садырин
|
ЧМ-1994
|
3
|
1
|
0
|
2
|
7-6
|
3
|
Георгий Ярцев
|
ЧЕ-2004
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2-4
|
3
|
Дик Адвокат
|
ЧЕ-2012
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5-3
|
4
|
Фабио Капелло
|
ЧМ-2014
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2-3
|
2
|
Леонид Слуцкий
|
ЧЕ-2016
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2-6
|
1
|
Михаил Якушин
|
ЧЕ-1968
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0-2
|
1
|
Александр Пономарев
|
ЧЕ-1972
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1-3
|
3
Другой неприятный рекорд — по крупным поражениям — Черчесов установил 12 июня в Санкт-Петербурге, в Копенгагене только обновил. Пять разгромов сборной пришлось на время работы Гуса Хиддинка, два разгрома терпел Олег Романцев, по одному — Анатолий Бышовец, Георгий Ярцев и Леонид Слуцкий.
Крупные поражение сборной России
|
Дата
|
Турнир
|
Тренер
|
Соперник
|
16.06.1996
|
ЧЕ
|
Олег Романцев
|
Германия (н) — 0:3
|
18.11.1998
|
ТМ
|
Анатолий Бышовец
|
Бразилия (г) — 1:5
|
23.02.2000
|
ТМ
|
Олег Романцев
|
Израиль (г) — 1:4
|
13.10.2004
|
ОЧМ
|
Георгий Ярцев
|
Португалия (г) — 1:7
|
07.02.2007
|
ТМ
|
Гус Хиддинк
|
Голландия (г) — 1:4
|
12.09.2007
|
ОЧЕ
|
Гус Хиддинк
|
Англия (г) — 0:3
|
26.03.2008
|
ТМ
|
Гус Хиддинк
|
Румыния (г) — 0:3
|
10.06.2008
|
ЧЕ
|
Гус Хиддинк
|
Испания (н) — 1:4
|
26.06.2008
|
ЧЕ
|
Гус Хиддинк
|
Испания (н) — 1:4
|
20.06.2016
|
ЧЕ
|
Леонид Слуцкий
|
Уэльс (н) — 0:3
|
23.03.2018
|
ТМ
|
Станислав Черчесов
|
Бразилия (д) — 0:3
|
25.06.2018
|
ЧМ
|
Станислав Черчесов
|
Уругвай (д) — 0:3
|
15.11.2018
|
ТМ
|
Станислав Черчесов
|
Германия (г) — 0:3
|
16.11.2019
|
ОЧЕ
|
Станислав Черчесов
|
Бельгия (д) — 1:4
|
18.11.2020
|
ЛН
|
Станислав Черчесов
|
Сербия (г) — 0:5
|
12.06.2021
|
ЧЕ
|
Станислав Черчесов
|
Бельгия (д) — 0:3
|
21.06.2021
|
ЧЕ
|
Станислав Черчесов
|
Дания (г) — 1:4
Интересно, что провал пришелся на матч с исторически удобной для нашей сборной командой Дании. Сборная СССР в противостоянии со скандинавами добилась девяти побед при одном поражении, нанеся сопернику пять разгромных поражений. Не портилась статистика и в последние 30 лет: Дания всего по разу сыграла со сборными СНГ и России, добившись ничьей и потерпев домашнее поражение
Матчи сборных СССР/СНГ/России против Дании
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
23.05.1956
|
ТМ
|
Москва
|
5:1
|
Сальников-2, В.Иванов, Стрельцов, Ильин — Лундберг
|
01.07.1956
|
ТМ
|
Копенгаген
|
5:2
|
Ильин-3, Исаев, Татушин — О.Андерсен, А-Р.Йенсен
|
17.06.1964
|
ЧЕ
|
Барселона
|
3:0
|
Воронин, Понедельник, В.Иванов
|
27.06.1965
|
ОЧМ
|
Москва
|
6:0
|
Баркая-2, Хусаинов, Метревели, Воронин, Месхи
|
17.10.1965
|
ОЧМ
|
Копенгаген
|
3:1
|
Метревели, Малофеев, Сабо — Трельсен
|
08.09.1972
|
ОИ
|
Аугсбург
|
4:0
|
Колотов, Семенов, Блохин, Сабо
|
27.06.1979
|
ТМ
|
Копенгаген
|
2:1
|
Дараселия, Хейгор, в свои ворота — Тор.Андерсен
|
12.07.1980
|
ТМ
|
Москва
|
2:0
|
Черенков, Газзаев
|
05.07.1985
|
ОЧМ
|
Копенгаген
|
2:4
|
Протасов, Гоцманов — Элькьер-2, М.Лаудруп-2
|
25.09.1985
|
ОЧМ
|
Москва
|
1:0
|
Протасов
|
03.07.1992
|
ТМ
|
Бреннбю
|
1:1
|
Колыванов — Кристенсен
|
29.02.2012
|
ТМ
|
Копенгаген
|
2:0
|
Широков, Аршавин
|
21.06.2021
|
ЧЕ
|
Копенгаген
|
1:4
|
Дзюба — Дамсгор, Ю.Поульсен, Кристенсен, Мехле
Итого: 10=1-2, мячи 37-15.
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