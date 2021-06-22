Футбол
Евро-2020
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Команды Новости
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

«Красиво на дно пошли и скрасили вечер». Что на Украине думают о вылете России с Евро-2020

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
-
Сегодня, 15:10
21 июня. Копенгаген. Дания — Россия — 4:1. Георгий Джикия и Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 июня. Копенгаген. Дания — Россия — 4:1. Георгий Джикия и Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Как ни странно, результат матча в Копенгагене не особенно взволновал местную аудиторию.
21&nbsp;июня. Копенгаген. Россия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:4. Матвей Сафонов после пропущенного гола от&nbsp;Миккеля Дамсгора.Пилюля от диареи. Что делать со сборной, для которой «обкакались» — привычное состояние

Главной темой для украинских медиа стало поражение своей сборной от Австрии, которое оставило команду Андрея Шевченко в подвешенном положении и с не очень большими шансами на выход в плей-офф с третьего места.

Матчу Россия — Дания в основном посвящены стандартные отчеты с описанием того, кто куда бежал и на какой минуте как бил.

Сайт Sport.ua озаглавил материал «Одной победы хватило. Дания разгромила Россию и вышла в плей-офф».

Сайт Football.ua выпустил текст с таким заголовком: «Дания разгромом оставила Россию за пределами Евро-2020. Подопечные Каспера Хьюлманна покуражились над соперниками во второй половине матча».

21&nbsp;июня. Копенгаген. Дания&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 4:1. Радость датчан.«Теперь начинается веселье». Как в Дании оценили разгром России

Портал Champion.com.ua вел текстовую трансляцию матча Россия — Дания, а новость о его исходе дал с заголовком «Дания уничтожила Россию».

«Дания разгромила Россию и вышла в плей-офф со второго места. Шансы Украины на попадание в плей-офф улучшились», — констатирует Sportarena.com.

Зато в комментариях, разумеется, полыхает, хотя не все яркие цитаты можно привести по соображениям цензуры и этики. Вот несколько.

21&nbsp;июня. Копенгаген. Россия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:4. Станислав Черчесов (в&nbsp;центре) и&nbsp;футболисты после матча.Разгромы от Бельгии и Дании — это не только Черчесов, Семенов и Зобнин, а весь наш футбол. Рабинер — о сборной России на Евро-2020

«За что можно уважать Россию — так это за стабильность. Красиво на дно пошли и скрасили печальный вечер», — пишет Robert Monroe на сайте sport.ua.

«Слава Дании! Героям датским слава!» — рад там же ALKOSruLKA.

«Россияне сделали самый большой подарок Эриксену для выздоровления, иначе ему было бы плохо», — считает bolelschik.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 98752
Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Красиво на дно пошли и скрасили вечер». Что на Украине думают о вылете России с Евро-2020
Коваленко и Коноплянка не сыграют за сборную Украины
Дзюба - о матче с Данией и вылете с Евро: «Сегодня обкакались»
«Поблагодарил футболистов за игру, они были к ней готовы». Пресс-конференция Черчесова

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Отдел футбола «СЭ» все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи