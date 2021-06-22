«Красиво на дно пошли и скрасили вечер». Что на Украине думают о вылете России с Евро-2020

Как ни странно, результат матча в Копенгагене не особенно взволновал местную аудиторию.

Главной темой для украинских медиа стало поражение своей сборной от Австрии, которое оставило команду Андрея Шевченко в подвешенном положении и с не очень большими шансами на выход в плей-офф с третьего места.

Матчу Россия — Дания в основном посвящены стандартные отчеты с описанием того, кто куда бежал и на какой минуте как бил.

Сайт Sport.ua озаглавил материал «Одной победы хватило. Дания разгромила Россию и вышла в плей-офф».

Сайт Football.ua выпустил текст с таким заголовком: «Дания разгромом оставила Россию за пределами Евро-2020. Подопечные Каспера Хьюлманна покуражились над соперниками во второй половине матча».

Портал Champion.com.ua вел текстовую трансляцию матча Россия — Дания, а новость о его исходе дал с заголовком «Дания уничтожила Россию».

«Дания разгромила Россию и вышла в плей-офф со второго места. Шансы Украины на попадание в плей-офф улучшились», — констатирует Sportarena.com.

Зато в комментариях, разумеется, полыхает, хотя не все яркие цитаты можно привести по соображениям цензуры и этики. Вот несколько.

«За что можно уважать Россию — так это за стабильность. Красиво на дно пошли и скрасили печальный вечер», — пишет Robert Monroe на сайте sport.ua.

«Слава Дании! Героям датским слава!» — рад там же ALKOSruLKA.

«Россияне сделали самый большой подарок Эриксену для выздоровления, иначе ему было бы плохо», — считает bolelschik.