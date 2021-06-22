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«Половина игроков сборной России — дети лимита. На наш чемпионат больно смотреть». Смородская подвела итоги выступления нашей команды на Евро

Владимир Пушкарев
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Сегодня, 13:30
Рифат Жемалетдинов после поражения от сборной Дании. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Рифат Жемалетдинов после поражения от сборной Дании. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская — о Черчесове, ошибке Зобнина и состоянии нашего футбола.
Россия — Дания
Петер Шмейхель и&nbsp;Дания&nbsp;&mdash; чемпионы Евро-1992, Андрей Аршавин и&nbsp;Дик Адвокат, Вячеслав Малафеев.Россия — Дания: поцелуй для Аршавина, начало датской сказки и скандал из-за вратаря сборной

«Аршавин и Павлюченко выросли без ограничений на иностранцев! А кто играет сейчас? Один позор!»

— Какие у вас впечатления от игры в Копенгагене? — вопрос Смородской.

— Ужасные! Ничего хорошего не увидела. Очень расстроена тем, как выглядит наша сборная. Это итог многолетней работы.

— Что вы имеете в виду?

— Провал по всем направлениям: молодежный футбол, ужесточение лимита. В итоге никакой конкуренции внутри чемпионата нет. Откуда появятся хорошие игроки? Мы об этом говорили еще в 2014 году. Чтобы появились новые Аршавин и Павлюченко, нужна сильная РПЛ. Эти ребята выросли, когда никаких ограничений на иностранцев не было. А сейчас что за чемпионат? На него больно смотреть!

— Это отражается и на результатах в еврокубках?

— Конечно! На это, повторю, тяжело смотреть. В матче против Дании Черчесов абсолютно не угадал с заменой. Зачем тренер убрал Миранчука? Почему в центре поля не появился Баринов? Повезло еще, что в меньшинстве не остались — Кудряшова следовало удалить.

— Должен ли теперь именно Черчесов готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира?

— Останется он или нет — ничего от этого не изменится. На завтра не родятся новые футболисты.

— Может быть, это будет как минимум шаг вперед?

— С кем этот шаг последует? Кто будет тренировать сборную? Вся поляна уже вытоптана! Нет ни тренера, ни игроков. Есть только один пиар — «Мы — лучшие, у нас такой чудесный чемпионат!».

— То есть вся проблема в лимите?

— Посмотрите, кто у нас выступал в 2014 году. Буссуфа, Диарра, Роберто Карлос — все звезды мирового футбола. Чтобы отобрать у них мяч, надо было постараться. Я уж не говорю о Халке и Витселе. А кто сейчас есть в РПЛ? Один позор!

21&nbsp;июня. Россия&nbsp;&mdash; Дания. Роман Зобнин.Чудовищная ошибка Зобнина, после которой начался разгром России в Дании

«Не стоит вешать на Зобнина всех собак. Ошибаются все»

— Сейчас многие критикуют Романа Зобнина за ошибку при втором голе датчан. Вы согласны с этим?

— Не стоит вешать на него всех собак. Все не безгрешны. Вы посмотрите на последний мяч в наши ворота! Четверо обороняющих бежали рядом с датчанином. Он остановился, а они мчатся дальше, повернувшись спиной. Вы к нему лицом должны стоять! А вы куда летите? Это кошмар!

— Тогда что именно вчера пошло не так?

— Черчесов разрушил всю игру заменами. В такой матч очень сложно входить. Зачем он выпустил Жемалетдинова?

— Получается, в поражении виноват тренер?

— Сейчас не время для того, чтобы отвечать на такие вопросы. Вешать все на Черчесова тоже не совсем правильно. Он работает с теми, кто у него есть. Эти люди выросли в условиях полного отсутствия конкуренции. Им сделали тепличные условия. Все думают, что с такими условиями вырастут настоящие дикие кабаны, — не получилось.

— Вы считаете, что у сборной чересчур слабый состав?

— Да! Половина — дети лимита. У Головина шесть ударов в молоко за три матча. Он из выгодных позиций бьет в космос — даже камера не берет. Что это такое?

21&nbsp;июня. Копенгаген. Россия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:4. Россияне после финального свистка.Россия на Евро: дно

«У меня Миранчуки играли вместе с Диаррой! Это большая разница! Хватит врать, что у нас прекрасная молодежь»

— Можно ли сказать, что наш футбол на дне?

— Не знаю, достиг он дна или нет. Наш уровень сейчас — 1:4 от Дании. Это уровень не Черчесова, а именно всего российского футбола.

— Нужны перемены сверху?

— Они нужны на всех уровнях. Хватит врать, что у нас прекрасная молодежь. У нас никто не вырос за время ужесточения лимита.

— А как же Головин, Миранчук?

— У меня Миранчуки играли с Диаррой! Это большая разница!

— Сейчас Миранчук выступает с Малиновским в «Аталанте».

— Правильно. Алексей — один из последних плодов. Как раз когда он начинал, стали ужесточать ограничения на иностранцев. Доужесточались до такой степени, что никого не осталось. Никто не выдерживает конкуренции с нормальными футболистами сильных клубов. Ни скорости, ни отбора, ни удара, ни мысли.

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