Авторская колонка полузащитника «Уфы», экс-футболиста сборной России — специально для «СЭ».

Матч с Данией я смотрел дома, по телевизору. Сразу после финального свистка накрыло страшное опустошение. Как будто сам находился на поле. Накануне Евро у меня не было завышенных ожиданий, понимал, что выйти из группы будет очень тяжело. Но здесь игра складывалась так, что в какой-то момент показалось — мы сможем пробиться в плей-офф. Оттого и принял разгром близко к сердцу.

Первые 35 минут совершенно не предвещали беды. Это, безусловно, был лучший отрезок для сборной России на чемпионате Европы. Играли агрессивно, сопернику, который за два предыдущих матча нанес 45 ударов, вообще ничего не позволяли. Еще и шикарный момент имели, когда удался быстрый выход в контратаку — жаль Головин пробил прямо в ноги Шмайхелю.

Зато датчане из своего микрошанса выжали максимум. Дамсгор, получив мяч, мгновенно сориентировался и запустил мимо Сафонова. И до этого эпизода, и после Матвей был надежен, постоянно выручал. А тут... Думаю, просто потерял ворота и решил, что мяч летит мимо. Он ведь за ним даже не прыгнул.

В начале второго тайма целостной игры у российской сборной уже не просматривалось. Никаких проблем для датчан мы не создавали, вскрыть их оборону не могли. Более того, они задали такой темп, что наши все чаще не успевали.

Плюс сказался фактор своего поля. Даже по телетрансляции было слышно, что трибуны поддерживают сборную Дании фантастически, гонят вперед. Когда за тебя так болеют, реально открывается второе дыхание, хочется горы свернуть.

При счете 1:2 мелькнула надежда, что можем сравнять счет. Но слишком сильно раскрылись — и получили. После третьего гола все было кончено. Впрочем, многое предопределила и ошибка Зобнина.

Возможно, он потратил столько сил на отбор, что задохнулся, потерял концентрацию и действовал уже на интуитивном уровне. Краем глаза увидел свободного Сафонова — и перестраховался, покатил в его сторону мяч. Не заметив, что рядом стоит Поульсен.

Соболев прав — не надо сейчас накидываться на Зобнина. Втаптывать в грязь, уничтожать. Роман и сам все прекрасно понимает. Наверняка в эту ночь не сомкнул глаз. Ну а то, что в раздевалке он извинился перед ребятами... Я не удивлен. Такое случается часто, когда футболист крепко подводит команду.

Однажды я сам через это прошел. Шесть лет назад, когда «Ахмат» в Грозном принимал «Спартак». В концовке первого тайма при счете 0:1 Давыдов сзади грубо подкатился под нашего игрока. Я вспылил, толкнул спартаковца, тот упал. Судья достал красную. К счастью, «Ахмат» все равно победил — 4:2.

В раздевалке я произнес: «Ребята, простите, что оставил вас в меньшинстве. Спасибо, что бились за меня. И выиграли!» Честно говоря, был уверен, что оштрафуют. Но Магомед Даудов, президент клуба, пожалел. Сказал, что удаление пошло команде только на пользу, встряхнуло, позволило переломить игру и вырвать победу. Потом помолчал и добавил: «Олег, больше так не делай». Я пообещал — и слово держу.

Ну а возвращаясь к сборной... За Евро она, конечно, заслужила «двойку» — поскольку не выполнила задачу выйти из группы. В то же время клеймить футболистов и тренерский штаб нет смысла. Лучше взглянуть правде в глаза и сказать: «Это просто наш уровень». Который позволяет обыгрывать финнов да биться почти тайм на равных с датчанами. Не более.

Какие нужны изменения? Очень хочется, чтобы сборная играла интереснее. А то есть сдвиги к лучшему в обороне, давление на соперника. Сдерживать чужие атаки мы худо-бедно научились. А вот создавать свои... Пока не видно ни позиционной игры, ни продуманных контратак. Всё на индивидуальном мастерстве.

Хотя ярких исполнителей в составе хватает — Головин, Миранчук, Кузяев. На подходе талантливая молодежь — Захарян, Мостовой, Макаров, Лесовой. Да и защитники у нас с хорошим пасом. Но в Копенгагене они перестраховывались, поэтому чаще играли через Сафонова.

Соперники уже давно поняли, к чему сводится наша игра впереди. К забросам на Дзюбу. Он старается, в каждом матче выполняет громадный объем работы. Но его очень плотно опекают, порой на плечах сидят сразу два защитника, да еще третий страхует — чтобы Артем не смог скинуть мяч партнеру. Значит, нужно разнообразить игру в атаке, больше задействовать фланги.

Болельщики часто несправедливы к Дзюбе. Я же считаю, что в России из форвардов он по-прежнему номер один. Неслучайно что в прошлом сезоне, что в этом забил в РПЛ больше всех. Думаю, могут еще пригодиться сборной и Кудряшов, и Семенов. И даже Жирков — если, конечно, продолжит карьеру, а не скажет сейчас: «Я устал, я ухожу».

К разговорам, что после чемпионата Европы команду нужно резко омолаживать, отношусь скептически. Посмотрите на Италию, где в центре обороны незаменимы 34-летний Бонуччи и 36-летний Кьеллини. За Северную Македонию забил на Евро 37-летний Пандев. 39-летний Ибрагимович выходил бы в основе у шведов, если бы не травма. А Игнашевич? В 38 чемпионат мира провел так, что никто не говорил, мол, уберите дедушку. Наоборот, сокрушались, что сразу после турнира играть закончил.

Так что смотреть надо не в паспорт, а на поле. Отталкиваясь исключительно от игровых качеств. Если к футболисту нет претензий, какая разница, сколько ему лет?!