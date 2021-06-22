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Соболев призвал болельщиков не накидываться на Зобнина после ошибки в матче с Данией

00:18
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард сборной России Александр Соболев после поражения от Дании (1:4) в матче группы B Евро-2020 и вылета с турнира прокомментировал итог игры. Встреча прошла в Копенгагене.

24-летний футболист также призвал болельщиков не ругать хавбека Романа Зобнина, который допустил результативную ошибку во втором тайме встречи.

«У меня одна просьба: не стоит накидываться на Рому Зобнину. Проигрывает вся команда. В раздевалке Зобнин перед всеми извинился.

Повлияла психология на результат игры? Я думаю, что нет. Если говорить о болельщиках, то здесь фантастическая поддержка. Отдают пас друг другу, а весь стадион на ушах. Психология никак не повлияла", — сказал Соболев в эфире matchtv.ru.

В составе россиян единственный гол в матче с Данией забил Артем Дзюба. У соперников отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Меле.

Сборная России заняла четвертое место в своей группе и вылетела с Евро-2020.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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