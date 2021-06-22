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«Даже Клопп и Гвардиола провалились бы со сборной России». Реднапп разносит наш футбол

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 17:45
21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Фото AFP
21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Фото AFP
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Известный британский специалист, бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма», поделился с «СЭ» впечатлениями от игры сборной России на Евро-2020.
21&nbsp;июня. Копенгаген. Россия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:4. Россияне после финального свистка.Россия на Евро: дно

— Вы смотрели матч России с Данией? — вопрос Реднаппу.

— Да, конечно. Мне очень понравилась датская команда. Они играли со страстью, явно хотели выйти в плей-офф и заслуженно сделали это.

— А что думаете об игре сборной России?

— Очень-очень разочаровывающая игра. Я расстроен, что у вас такая большая страна — и нет хороших футболистов. Какое у России население? 200 миллионов?

— 140.

— Это очень много. Главная причина того, что вы не вышли из группы, — низкое качество игроков. Вчера ваш футболист просто подарил датчанину гол. Помню ошибку вашего защитника в игре с Бельгией, когда забил Лукаку... Я невероятно разочарован.

21&nbsp;июня. Копенгаген. Россия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:4. Матвей Сафонов после пропущенного гола от&nbsp;Миккеля Дамсгора.Пилюля от диареи. Что делать со сборной, для которой «обкакались» — привычное состояние

— Вы знаете, как нам изменить ситуацию?

— Не знаю. Может быть, сделать упор на развитие молодых футболистов, потому что сейчас у вас все не очень хорошо. Кого вы победили в группе?

— Финляндию.

— Вы и должны были ее побеждать. Но это не уровень России — четвертое место в группе и финиш позади Финляндии. Перед началом чемпионата я не сомневался, что Россия выйдет в плей-офф. Мне жаль, хотя сборная Дании, как я сказал, заслужила место в 1/8 финала.

— Болельщики в России требуют отставки главного тренера Станислава Черчесова.

— Ха-ха, если что, я готов! Могу купить билет в Москву хоть завтра, звоните мне. Если серьезно, то отставка тренера вам не поможет. Ни один тренер не способен добиться успеха со слабыми игроками. Это невозможно.

21&nbsp;июня. Копенгаген. Россия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:4. Болельщики сборной России.

— То есть даже Юрген Клопп провалился бы со сборной России?

— Конечно. И Пеп (Гвардиола. — Прим. «СЭ»). Тренеры не маги, они не могут творить чудеса. Если футболисты не дотягивают до нужного уровня, то тренеры это не исправят. Вам надо задуматься об игроках. Ваши футболисты вообще играют в европейских чемпионатах? В английской премьер-лиге нет ни одного, а у нас играют лучшие. Это же не просто так. Где Павлюченко, где Аршавин?

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