Швейцария стала первой командой, занявшей третье место в группе и обеспечившей себе место в плей-офф Евро
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Сборная Финляндия уступила Бельгии (0:2) и заняла третье место в группе В, обогнав Россию.
Напомним, что дальше проходят топ-4 сборных с третьих мест — они ранжируются по числу очков, разности мячей и количеству голов.
Уже известны три команды, занявшие третью позицию:
Группа А — Швейцария — 4 очка, разность мячей — 4-5
Группа С — Украина — 3 очка, 4-5
Группа В — Финляндия, 3 очка, 1-3
Швейцария точно будет выше Украины и Финляндии — благодаря этому она обеспечила себе место в плей-офф.
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