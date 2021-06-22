Швейцария стала первой командой, занявшей третье место в группе и обеспечившей себе место в плей-офф Евро

Сборная Финляндия уступила Бельгии (0:2) и заняла третье место в группе В, обогнав Россию.

Напомним, что дальше проходят топ-4 сборных с третьих мест — они ранжируются по числу очков, разности мячей и количеству голов.

Уже известны три команды, занявшие третью позицию:

Группа А — Швейцария — 4 очка, разность мячей — 4-5

Группа С — Украина — 3 очка, 4-5

Группа В — Финляндия, 3 очка, 1-3

Швейцария точно будет выше Украины и Финляндии — благодаря этому она обеспечила себе место в плей-офф.