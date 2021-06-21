Россия оказалась ниже Дании и Финляндии в группе Евро-2020 из-за разности мячей в личных встречах
В третьем туре группы В чемпионата Европы Бельгия обыграла Финляндию (2:0), а Дания — Россию (4:1). Итоговое положение выглядит так:
Бельгия — 9 очков, разность мячей — 7-1
Дания — 3, 5-4
Финляндия — 3, 1-3
Россия — 3, 2-7
Подведем итоги для всех сборных группы:
1. Положение команд с 2-го по 4-е места определялось по показателям внутри матчей подгруппы из этих трех сборных. По разности мячей впереди датчане (4-2), затем — финны (1-1), последние — россияне (2-4). Поэтому наша команда и заняла четвертую позицию и покинула Евро.
2. Дания вышла в плей-офф со второго места в группе и в 1/8 финала сыграет с Уэльсом.
3. Бельгия, занявшая первую позицию, встретится в плей-офф с Швейцарией или третьей сборной из групп D, E или F — точнее пока сказать сложнее.
4. Финляндия пока занимает последнее место среди третьих мест — она ниже и Швейцарии (4 очка), и Украины (3 очка и разность мячей 4-5). Финнам надо надеяться на ничью хорватов и шотландцев в группе D и следующие результаты в группе Е — Швеция должна не проиграть Польше, а Испания — либо уступить Словакии, либо победить ее с разницей в три мяча или больше.
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