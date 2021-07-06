Почему Манчини провалился в «Зените», но хорош в сборной Италии

Взгляд журналиста Георгия Кудинова, который живет на два города — Милан и Санкт-Петербург.

Начало

Это сейчас Манчини вызывает восторг у всей футбольной Европы, а когда он четыре года назад принимал «Зенит», все было совсем не так. Да, послужной список Роберто уже тогда выглядел солидно, однако по состоянию именно на лето 2017-го топ-клубы за ним не гонялись. Его победы в серии А с «Интером» (сезоны-2005/06, -2006/07 и -2007/08) и в АПЛ с «Ман Сити» (2011/12) уже подзабылись, после Англии итальянец перебрался в Турцию, в «Галатасарай», где взял Кубок страны и финишировал вторым в чемпионате. А потом последовало бесславное возвращение на пару лет в «Интер». После четвертой строчки в розыгрыше-2015/16 Роберто целый год оставался безработным.

Так подробно вспоминаю, чтобы вам стало понятно, какое счастье свалилось на Манчини в Петербурге. Сине-бело-голубые заманили Роберто большими деньгами через двух посредников — Оресте Чинквини и его помощницу, которые затем тоже пристроились в «Зенит» и прилично подпортили там атмосферу. Сам тренер, безрезультатно ждавший предложения от какой-нибудь крутой западной команды, решил, что пауза неприлично затягивается. Поэтому можно «попылить» за высокую зарплату в РПЛ, где золото на фоне его успехов в Италии и Англии и с возможностями питерцев вроде бы само должно упасть к ногам.

Еще раз посмотрите видео презентации Манчини в Петербурге.

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Складывалось впечатление, что в город на Неве приехал чуть ли не мессия. Милостиво согласившийся возглавить «Зенит» синьор Манчини получил неограниченный кредит доверия и тонны восхищения. А заодно такую власть, что быстро сообразил: он никому не подотчетен, поэтому и спрашивать с него некому.

Мысли на стороне

Подписав трехлетний контракт и проведя мощную в плане затрат трансферную кампанию, Роберто решил, что спокойно выиграет в России все, что только можно. Попутно итальянец получил прекрасную возможность прорабатывать варианты в Европе. Благо начальство оказалось очаровано харизмой тренера и сказками Чинквини, уверявшего, что Манчини намерен долго работать в Петербурге и сделать «Зенит» чуть ли не победителем Лиги чемпионов.

Начало сезона-2017/18 получилось у сине-бело-голубых впечатляющим, а параллельно с этим очень плохо шли дела у «Скуадры адзурры». Поздней осенью 2017-го Италия достигла дна: команда впервые за очень долгое время не отобралась на чемпионат мира. Разумеется, Джана Пьеро Вентуру, провалившегося в квалификации, отправили в отставку — и вот тут-то Манчини и понял, что может получить уникальный шанс. О том, как он получил назначение, — чуть ниже, а пока просто отметим, что уже с конца ноября 2017-го Роберто переключился мыслями на сборную своей страны.

Роберто Манчини. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Смерть Сарсании

Нельзя забывать, что в середине осени ушел из жизни человек, профессионализма которого «Зениту» не хватает по сей день. 7 октября 2017 года в Москве скончался Константин Сарсания, и сине-бело-голубые потеряли грамотную и авторитетную фигуру по части оперативного управления на стыке вертикали «клуб — команда». Сарсания мог хоть как-то отрезвлять всю итальянскую компанию. С его смертью вес Чинквини, который был «министром без портфеля» при Фабио Капелло в сборной России и поначалу получил ту же роль при Манчини в «Зените», вырос многократно, что бумерангом ударило по всему клубу.

Когда-то Оресте трудился спортивным директором в серьезных коллективах серии А, но он давно вышел в тираж в Италии, найдя теплое место в России. Ведь именно он, повторю, сосватал Манчини в Петербург, а Капелло — в национальную команду.

Роберто Манчини. Фото Евгений Асмолов, ФК «Зенит»

Без контроля

С отставкой Вентуры, кончиной Сарсании и выходом на авансцену Чинквини, принявшегося фильтровать контакты Манчини с внешним миром и замкнувшего почти все процессы на себе, начался необратимый процесс, который привел к отъезду Роберто из России.

Тот состав «Зенита» мог — даже должен был — брать чемпионский титул. На самом старте, уже 6 августа Манчини дома в пух и прах разнес (5:1) «Спартак», действующего победителя РПЛ, с главным тренером Массимо Каррерой. Роберто наглядно показал, кто из двух итальянцев чего стоит. Я побывал тогда на трибунах, и возникло четкое ощущение, что «Зенит» пройдет по всей премьер-лиге катком, выиграв золото за несколько туров до финиша.

Но это в августе, а затем, зимой, настал длительный перерыв в РПЛ, новый, 2018 год, в начале которого Роберто наплевал на все приличия, вступив в переговоры с Итальянской федерацией футбола.

То, что Манчини никто не контролировал, настолько развязало ему руки, что тренеру было наплевать на мнение окружающих. Так что не нужно удивляться критическим воспоминаниям российских игроков «Зенита» того времени: Роберто действительно «забил» на команду. И общаться с местными футболистами в преддверии скорого ухода он просто не видел смысла.

Артем Дзюба и Роберто Манчини. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Дзюба оказался в Туле из-за Кокорина

Единственным светлым пятном для Манчини оставался Александр Кокорин. Не зря спустя три с половиной года форвард перешел в «Фиорентину» — по протекции Роберто в том числе. Вот Кокорин оставался Роберто интересен, а еще больше — посредникам, устроившим Манчини в питерский клуб. Прошлой зимой они тоже участвовали в переезде нападающего из Тушина во Флоренцию.

Кстати, а знаете, почему синьор Роберто избавился в «Зените» от Артема Дзюбы? Именно из-за Кокорина! То ли сам Манчини так считал, то ли его окружение ему напело, но тренер решил, что Александр находится в полной психологической зависимости от Артема, а это мешает Кокорину развиваться. И, значит, не способствует росту цены на случай продажи за границу: ведь друзья Манчини собирались пристроить игрока в Италию уже тогда. В итоге Дзюба после большого скандала оказался в аренде тульском «Арсенале»...

Остальное вы помните: уверенно стартовавший «Зенит» завершил РПЛ-2017/18 на пятом месте, что иначе как провалом не назовешь. Манчини без всякого сожаления и с облегчением покинул Петербург, по отношению к которому повел себя крайне неуважительно. А потом сменивший итальянца Сергей Семак три раза подряд взял золото.

Роберто Манчини. Фото Reuters

В нужное время в нужном месте

Теперь посмотрим на ситуацию глазами другой стороны — с позиции Итальянской федерации футбола.

Если сам Манчини изначально положил глаз на «Скуадру адзурру», то те, кто принимал решение по выбору главного тренера сборной, вовсе не считали Роберто идеальной кандидатурой. Изначально речь шла о других специалистах, но все варианты со временем отпали — судя по всему, в первую очередь по финансовым причинам.

И вот тут-то выяснилось, что работающий в непонятном для итальянцев чемпионате России Манчини — чуть ли не единственная более-менее подходящая фигура. А его неподъемная для федерации зенитовская зарплата не является препятствием. Роберто давно посылал нужные сигналы кому надо и уверял, что готов возглавить национальную команду вовсе не из-за денег, которых и так с лихвой, а из-за высокой мотивации. Чего в «Зените» у него не было.

К этому нужно обязательно добавить, что Манчини еще будучи футболистом стал вхож в высокие спортивно-политические круги Рима, где решаются судьбы президентов различных федераций и главных тренеров. В частности, Роберто — член одного элитного, очень престижного теннисного клуба, расположенного в Вечном городе, наряду с крупными политиками, бизнесменами, чиновниками от спорта и не только. А как близость к этому виду спорта помогает отдельным людям делать немыслимые карьеры, мы помним и по России 90-х.

Словом, Манчини оказался в нужное время в нужном месте. Он и сам за себя похлопотал, и его римское лобби помогло. Итальянскому обществу объявили, что вместо унылого и утомившего всех Вентуры новым главным тренером «Скуадры адзурры» станет звездный человек — блестящий в прошлом футболист, а теперь сильный специалист с ярким послужным списком. То, что Роберто только что провалился в России, никого на Апеннинах не интересовало ровно настолько, насколько годом ранее никто не заметил успеха в «Спартаке» Карреры.

Роберто Манчини. Фото AFP

Эпоха возрождения

Так Италия получила яркую фигуру во главе национальной команды, а хитрец Манчини, который еще с игроцких времен умеет правильно просчитывать свои шаги по жизни, получил прекрасную возможность напомнить о себе футбольной Европе.

Роберто оказался в беспроигрышной ситуации. Хуже, чем при убогом Вентуре, Италия выступить не могла по определению. Обновление состава напрашивалось само собой, а не стало инициативой именно Манчини. Социальные же ожидания страны на момент назначения Роберто оставались весьма скромными: для начала — хотя бы вернуть «Скуадре адзурре» чувство собственного достоинства.

С учетом того, что Манчини — действительно хороший тренер и человек с харизмой, у него самого не возникало сомнений в том, что минимум он точно выполнит. А это значит, что в любом случае Роберто уже окажется лучше предшественника. В конкретной ситуации 2018 года он мало чем рисковал, а вот извлечь из нее выгоду вполне мог. Поэтому Манчини пришел в сборную не только максимально мотивированным, но и достаточно раскрепощенным и уверенным в себе, тем более понимал, что альтернативы нет.

Того, что случилось дальше, никто, конечно, поначалу представить себе не мог. Рекорды, которые бьет сейчас Италия, однозначно впечатляют и заслуживают уважения. Глубокий анализ работы Роберто возможен, наверное, после окончания Евро-2020, а пока подчеркну вот что. Совершенно очевидно, что грамотный и харизматичный тренер Манчини сумел правильно подобрать футболистов, сплотив их вокруг себя и своего штаба. Тренер нашел правильный подход к коллективу — и получил ответное доверие. То есть он сделал именно то, чего не захотел (или не смог) в «Зените». В Петербурге Манчини работал за большие деньги, но из-под палки и без куража. В сборной Италии у него вменяемая по нынешним временам зарплата, удовольствие и серьезные внутренние стимулы. Видно, что Роберто самого «прет» от того, что он делает и чего добивается.

Хватит ли ему этого — помимо чисто тактико-технических моментов, — чтобы стать чемпионом Европы, пока никто не знает. Но этого точно уже оказалось достаточно для того, чтобы вернуть любовь итальянцев к своей национальной команде, возродить гордость за нее.

Так что Манчини в любом случае сделал большое дело для страны, где футбол — больше чем просто игра.