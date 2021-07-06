Луис Энрике со скандалом вернулся в сборную Испании после смерти дочери. Сегодня он в полуфинале Евро

Энрике пережил тяжелейшие два года : ушел из сборной, п отерял дочь, поссорился с друго м, который долгое время был его помощником.

Луис Энрике пришел в сборную Испании сразу после провала команды на чемпионате мира в 2018 году. Тренер отработал шесть матчей и в июле 2019 года покинул свой пост. Он сказал, что есть причины, которые не позволяют ему в нормальном режиме исполнять свои обязанности. Через два месяца после этого в его семье случилась трагедия.

Дочь «сгорела» за пять месяцев

В августе 2019 года девятилетняя дочь Энрике Касана умерла. У нее была остеосаркома — рак костей. Семья узнала о болезни только за пять месяцев до смерти девочки. Луис должен был стартовать в квалификации к чемпионату мира и улетел со сборной на Мальту. За день до матча ему позвонила жена и рассказала новость о болезни младшего ребенка в семье.

Энрике не вывел сборную на матч с Мальтой и тут же улетел домой. Он пропустил три матча отбора к ЧЕ и в июле покинул сборную окончательно. Публично о болезни дочери никто не говорил. Все испанские СМИ были в курсе, но не форсировали эту тему, считали это неэтичным.

Marca писала, что Энрике не отходил от дочки, каждый день был рядом. На фоне сильного стресса Луис сильно похудел. Даже визуально заметно, как сильно изменился тренер за последние два года.

Скандальное возвращение в сборную

Когда Энрике ушел, Испанию доверили его помощнику — Роберто Морено. До этого он также был в штабе Луиса в «Роме», «Сельте» и «Барсе». Морено никогда до этого не работал самостоятельно. Назначение выглядело как временное, пока Энрике не сможет полноценно вернуться к работе. Роберто и сам говорил, что будет готов уступить место своему ментору.

Морено праймово провел отбор. Восемь побед и две ничьи в десяти матчах, досрочный выход на Евро. Но сразу после последнего матча неожиданно покинул сборную, хотя все думали, что он войдет в штаб Энрике. Роберто болезненно воспринял уход, испанские СМИ писали, что он плакал. Морено даже не пришел на пресс-конференцию после последнего матча.

Появилась информация, что Морено хотел сам повести сборную на Евро, а уже после турнира войти в штаб Луиса. Между тренерами произошел конфликт.

— Для меня это предательство, я бы не стал так поступать, — приводит слова Энрике Marca. — Не хочу, чтобы в моем штабе был человек с таким характером. Амбиции — это хорошо, но чрезмерные амбиции — это большой недостаток. Вот почему я принял такое решение: сказал ему, что больше не вижу его своим вторым тренером. Мы доброжелательно завершили встречу. Затем я позвонил сотрудникам моего штаба, чтобы узнать их мнение и поделиться своим, чтобы никто не исказил мои слова.

Морено не понял претензий Энрике, но, кажется, их конфликт так и не закрыт. Роберто стал работать самостоятельно. В конце 2019 года он принял «Монако», но не смог затащить клуб в еврокубки и оставил команду. В новом сезоне Роберто попробует с «Гранадой».

Евро-2020

В сентябре 2020 года Энрике провел первым матч в сборной после возвращения. Испания выиграла свою группу в Лиге наций. При Луисе было лишь одно поражение — в октябре 2020 года от Украины (0:1).

Энрике пережил тяжелейшие два года. Потерял дочь, поссорился и разошелся с другом. Но когда сборная побеждает, кажется, он забывает об всем. Луис заслужил эти эмоции. Вспомните кадр, как вратарь команды Унаи Симон обнимает Луиса после серии пенальти с Швейцарией. Хочу, чтобы после матча с Италией Энрике снова улыбался.