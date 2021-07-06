18 человек из сборной Италии играли в низших лигах. Они знают, что такое терпеть и не сдаваться

Возможно, именно в этом один из секретов команды Роберто Манчини.

Да, это страшно банально — говорить, что одной из причин такого классного выступления сборной Италии на Евро-2020 является атмосфера в команде. Привет, Капитан Очевидность. Страшнее только рассуждения про стиль, катеначчо и все таком духе (как будто не было команды Чезаре Пранделли на Евро-2012 — и это только самый свежий пример). Но от этого никуда не деться, пытаясь объяснить феномен банды Роберто Манчини, влюбившей в себя половину Европы.

Вот отличный пример. Вечер после матча с Уэльсом — последнего на групповом этапе. Игроки и персонал, обнявшись и врубив музыку на телефоне, распевают Notti Magiche («Волшебные ночи»). Это — официальная песня ЧМ-1990, который проходил в Италии. Последний до Евро-2020 домашний для «адзурри» турнир (сейчас, правда, ограничилось групповым этапом, но все же).

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Подавляющее большинство футболистов этой сборной Италии вообще тогда еще даже не родились, а какие-то воспоминания могут быть разве что у Джорджо Кьеллини, которому было шесть. Однако Notti Magiche — это один из культурных кодов к пониманию итальянского футбола. А та сборная — одна из самых любимых команд в истории, пусть она и не добралась до титула, проиграв в полуфинале Аргентине в серии пенальти.

Или драма Леонардо Спинаццолы, который в четвертьфинале с Бельгией получил тяжелую травму, порвав ахилл. Вот как его поддерживали в самолете по пути из Мюнхена во Флоренцию.

А так вся команда прощалась с ним на следующее утро, когда Спинаццола уезжал домой, а потом на операцию. Это правда очень трогательно.

28-летний защитник «Ромы» — вообще отличная иллюстрация этой сборной Италии. Воспитанник «Ювентуса» до недавнего времени постоянно катался по арендам, объездив чуть ли не всю страну. «Эмполи», «Виртус», «Сиена», «Виченца», «Перуджа», «Аталанта»... Разрыв «крестов» в мае 2018-го. И только два года назад, в 26 лет, Спинаццоле удалось стабильно заиграть в «Роме».

Помимо Спинаццолы, еще 17 человек из заявки сборной Италии на Евро-2020 поиграли в низших лигах, а потом сумели пробиться наверх. 17 из 26 — это много. Конечно, часть из них отправлялась туда из клубов серии А по молодости в аренду на сезон-другой за игровой практикой.

Например, Лоренцо Инсинье. Воспитанник «Наполи», он в 18 лет съездил в «Кавезе» и «Фоджу» (серия С, в сумме 43 матча), потом в «Пескару» (серия В, 37 матчей), после чего вернулся в Неаполь, где до сих пор и играет.

Примерно тот же случай у Федерико Бернардески. Воспитанник «Фиорентины», он в 19-летнем возрасте на годик отправился в «Кротоне» в серию В (38 матчей, 12 голов, 9 передач). Туда же ездил и Алессандро Флоренци, которого «Рома» отправляла за игровой практикой и на следующий сезон вернула обратно. Тот же кейс у запасных вратарей Сальваторе Сиригу и Алекса Мерета.

Однако есть и более сложные истории. Чиро Иммобиле долго был приписан к молодежному сектору «Ювентуса», но так и не получил шансов в первой команде. Даже в заявку на матч ни разу не попал. Покатался по арендам в серии В — «Сиена» и «Гросетто», — а потом, оказавшись в «Пескаре», в сезоне-2011/12 разорвал второй итальянский дивизион в 21 год — «28 + 6» в 37 матчах. После чего все же оказался в серии А — Иммобиле заметил «Дженоа».

Или Леонардо Бонуччи. Он дебютировал в серии А в сезоне-2005/06 в составе «Интера». Ну, как дебютировал — 19-летним пареньком один раз вышел на замену на несколько секунд в самой концовке матча. После чего три сезона бегал в серии В за «Тревизо» и «Пизу» (в сумме 58 матчей), пока его не выкупил «Бари», как раз поднявшийся в серию А.

Николо Барелла и Доменико Берарди провели по году в серии В, когда там выступали их клубы — «Кальяри» и «Сассуоло», потом вышедшие в серию А. Берарди в сезоне-2012/13, когда ему только исполнилось 18 лет, настрелял 11 голов.

Низшие дивизионы везде примерно одинаковы. Зачастую плохие поля, странное судейство, в соперниках — здоровенные мужики-костоломы, зарабатывающие свою копейку. Романтика, конечно, тоже есть, но ее куда меньше. Бессчетное количество способных ребят отправляются сюда за игровой практикой и опытом и потом пропадают навсегда. Никто о них больше не слышит.

Начать с низов и выбраться потом наверх — куда более сложная задача, чем уехать в аренду и, не затерявшись, вернуться обратно. В сборной Италии таких 8 человек.

История Жоржиньо довольно хорошо известна. Переехал в Италию в 15 лет, подписавшись с «Вероной», жил в спартанских условиях в монастыре в режиме «Школа — тренировки», получал 20 евро в неделю — остальные деньги прикарманивал агент, привезший его на Апеннины. Когда история вскрылась, Жоржиньо хотел вернуться домой в Бразилию, но его отговорила мать. Поначалу играл в «Самбонифочезе» (Д-4), потом закрепился в «Вероне», а через пару лет оказался в «Наполи».

Капитан Джорджо Кьеллини начинал в «Ливорно» и пылил за тосканский клуб в сериях С и В (8 и 47 матчей соответственно), затем получив приглашение от «Фиорентины».

Уроженец Пескары Марко Верратти до того, как в 19 лет уехать в «ПСЖ», успел отбегать за команду из родного города 15 игр в серии С и 59 — в серии В.

Андреа Белотти делал первые шаги в «Альбинолеффе» в серии С (29 матчей), поднялся с командой в серию В, поиграл там за «Палермо» и вместе с клубом с Сицилии вышел в серию А, после чего отправился в «Торино».

Франческо Ачерби начинал в «Павии» в серии С, опускался с ней в 4-й дивизион, затем бегал за «Реджину» в серии В (40 матчей). В серии А защитник дебютировал только в 23 года, когда его заметил «Кьево».

Но это еще что. Джованни Ди Лоренцо впервые сыграл в высшем дивизионе в 25 лет — в сезоне-2018/19 за «Эмполи». А еще пять лет назад он «пылил» за команду «Матера» в серии С без особенных перспектив. 121 матч в третьем дивизионе — серьезный показатель.

Гаэтано Кастровилли дебютировал в серии А и вовсе два года назад, когда перешел в «Фиорентину». До того полузащитник четыре сезона бегал в серии В — сначала за «Бари», а потом за «Кремонезе» (в сумме 63 матча).

Маттео Пессина начинал в «Монце» — клубе из родного города — в серии С, поколесил по третьему дивизиону («Лечче», «Катания», «Комо»), потом была «Специя» в серии В, и только затем — «Аталанта».

Все же помнят футболку с надписью Never Give Up («Никогда не сдавайся»), в которой Мо Салах пришел на ответный матч «Ливерпуля» с «Барселоной» в мае 2019-го? Все эти ребята из сборной Италии имеют полное право носить такие же — в качестве живых примеров. Помесив грязь в низших лигах, они умеют ценить те мгновения, что переживают в течение последнего месяца. И в этом, кажется, один из секретов их успеха.