Легенда «Ромы», лучший друг и экс-банкир с 4830 вариантами розыгрыша стандартов. Кто помогает Манчини вести Италию к победе на Евро

Главный тренер «Скуадры адзурры» собрал вокруг себя банду единомышленников.

Лучший друг, победивший рак

Дополнительное время матча против Австрии в 1/8 финала Евро. Диагональный пас находит на дальней штанге Федерико Кьезу. Игрок «Ювентуса» фантастически укрощает мяч и открывает счет. На тренерской скамейке сборной Италии буря эмоций, а в ее эпицентре обнимающиеся Роберто Манчини и координатор команды Джанлука Виалли. Лучшие друзья спустя столько десятилетий вновь вместе.

Виалли и Манчини почувствовали необъяснимое взаимопонимание еще со времен выступлений за «Сампдорию». В интервью Sky Sports Виалли рассказывал:

«Иногда я мог оттянуться в глубину, а он — остаться играть классического нападающего. Иногда наоборот. Мы никогда это специально не тренировали. С Роберто у нас было особенное взаимопонимание. Когда последнюю ночь перед битвой вы спите под одной крышей, когда вы вместе одинаково переживаете радость и горе, когда вы вместе справляетесь с миссией, а вы еще и примерно одного возраста, — возможно ли не стать друзьями?»

Джанлука Виалли и Роберто Манчини. Фото AFP

40 лет дружбы. Единственное в истории «Сампдории» чемпионство в сезоне-1990/91, финал Лиги чемпионов на «Уэмбли» год спустя. Цитата Виалли объясняет, почему почти всю футбольную карьеру Роберто со своим соседом по комнате провели вместе.

В 2018 году Виалли боролся с раком поджелудочной железы во второй раз в жизни. Проходил через новый раунд химиотерапии, направленный на смягчение боли, напоминающей о первом пришествии болезни. Но на этот раз все было сложнее:

«Я стал чувствовать себя как никогда ранее. Как будто меня подменили. Пустота, истощение, отсутствие капли веры в позитивный исход. Я часто плакал. Я пытался выходить на прогулки, но даже сделать пару шагов было тяжело. Было так тяжело, что я просто сдался».

Виалли потерял 16 килограммов, но не хотел, чтобы родные и друзья беспокоились, а потому стал носить несколько дополнительных слоев одежды, чтобы выглядеть толще.

Он не воспринимал болезнь как врага, с которым нужно бороться. Виалли относился к заразе как к нежелательному спутнику жизни и надеялся, что наступит время, когда раку просто надоест мучить его и болезнь уйдет.

Джанлука — это символ любви к футболу. Таким он стал и в тренерском штабе своего друга.

В ноябре ассистент Манчини Леле Ориали отсутствовал на игре Лиги наций с Польшей. Виалли наконец-то вернулся на тренерскую скамью спустя 17 лет. Когда мяч вышел в аут рядом с ним, он подобрал его и поцеловал, прежде чем вернуть футболисту. Это был жест благодарности и любви, ведь именно футбол подарил Виалли друзей, карьеру и смысл жизни.

Альбериго Эвани. Фото Getty Images

Добряк, помогший сироте

Помимо Виалли в тренерском штабе Манчини присутствует еще один его товарищ со времен «Сампдории» — Альбериго Эвани. Однако целых 13 лет Кикко, как все его звали, играл за «Милан», перебравшись в Геную уже под конец карьеры. Он уже дважды подменял Манчини во время матчей из-за болезни Роберто.

Эвани работает в структуре сборной Италии уже 11 лет. Начинал с юниорской сборной и там же прошел через большое горе, потеряв двух друзей за неделю.

Манчини уже однажды приглашал Эвани в свой штаб. Было это в 2002 году, когда Роберто возглавлял «Лацио». Но Альбериго тогда руководил молодежным составом «Милана» и отказался. С примаверой «Милана» Эвани выиграл в 2007 году чемпионат Италии в своей возрастной категории.

В команде был нелюдимый, застенчивый мальчик — такой же, каким был сам Альбериго после смерти отца. Оказалось, что парень был сиротой, а его родители ушли из жизни после передозировки наркотиками. Он сильно переживал и находился в трудном возрасте, поэтому часто делал глупости.

Кикко позвал его на ужин, когда узнал, что у парня не будет теплого семейного Рождества, поделился своими историями из подростковой жизни и попытался спасти от уныния. Мальчик не вырос в большого футболиста, однако впоследствии его родственники прислали Эвани бумажное письмо, высказав благодарность за помощь в нужную минуту. Кикко хранит его до сих пор и относится к нему как к своей большой победе.

Даниэле Де Росси. Фото Getty Images

Легенда «Ромы»

Также в штабе Манчини с марта 2021-го в должности тренера по развитию техники значится бывший капитан «Ромы» Даниэле Де Росси. Сам футболист, Манчини и президент футбольной ассоциации Италии Антонио Гравина объясняют назначение как первый шаг Де Росси на пути к самостоятельной тренерской карьере. Важно заметить, что контракт подписан до 11 июля — то есть ровно до конца Евро.

Интересный ход, направленный на поддержание гладиаторского духа, которым славится Де Росси. Памятен эпизод ответного стыкового матча за выход на ЧМ-2018 между Италией и Швецией. Во втором тайме, когда счет был ничейным, помощник тогдашнего тренера «Скуадры адзурры» Джампьеро Вентуры подошел к Де Росси и объявил, что ему пора разминаться и готовиться выйти на поле. Экс-капитан «Ромы» не на шутку вспылил, требуя выпустить на замену Лоренцо Инсинье: «Ведь мы не хотим сыграть вничью, нам нужно победить!»

Роберто Манчини и Джанни Вио. Фото Reuters

Экс-банкир с 4350 вариантами розыгрыша стандартов

В матче 3-го тура группового этапа с Уэльсом сборная Италии победила со счетом 1:0. Единственный мяч был забит полузащитником «Аталанты» Маттео Пессиной после хитрого розыгрыша штрафного удара.

Алессандро Бастони и Леонардо Бонуччи намеренно находятся в офсайде и отвлекают внимание голкипера Дэнни Уорда. Все остальные игроки занимают пассивные позиции. После свистка Пессина начинает движение в штрафную площадь так, чтобы перед ним не оказалось ни одного соперника. Бастони и Бонуччи выходят из положения «вне игры», а Марко Верратти награждает полузащитника передачей, и тот забивает.

«Он всегда посылал игрока делать рывок между первым защитником в штрафной и «стенкой». Так вышло и здесь — Пессина застал Джо Моррелла врасплох и забил победный мяч», — вспоминает экс-тренер «Кальяри» Вальтер Дзенга в интервью The Athletic.

Кто «он»? О ком идет речь? Давайте по порядку.

Джанни Вио — экс-банкир, однажды сильно захотевший тренировать. Они даже пересекались с коллегой по прошлому ремеслу — Маурицио Сарри. Бывший тренер «Наполи» и «Челси» впервые заявил о себе в «Эмполи», где стал известен благодаря своей черной книжечке с 33 вариантами розыгрыша стандартных положений. Вио тоже стал тренировать с самых низов, но сделал стандарты своей специальностью. Джеймс Хорнкасл из The Athletic утверждал, что у Вио их не менее 4830.

Вио стал так озабочен изучением этого футбольного аспекта, что в соавторстве с психологом Алессандро Теттаманци написал в 2004 году книгу под названием «Эти дополнительные 30%».

«Именно настолько стандартные положения могут увеличить общее число забитых мячей за сезон. Это как если бы у нас был еще один нападающий», — объяснял название книги Вио в интервью The Athletic.

Однажды эта книга оказалась на столе у Дзенги, который в тот момент тренировал «Црвену Звезду». Экс-голкипер «Интера» и сборной Италии воодушевился энтузиазмом Вио и пригласил его на работу. Позже Дзенга рассказывал, что когда его впервые пригласили поработать с клубом серии А («Катания») и спросили, кого он хотел бы позвать в тренерский штаб, он без раздумий назвал Вио. В итоге «Катания» смогла выиграть борьбу за выживание, а 17 из 44 голов (38,6%) пришли именно со стандартов, так обожаемых бывшим банкиром.

Тренерский штаб Манчини — микс семейного духа, компетенции и опыта. А до завершения красивой истории осталось сделать всего три шага...