Авторская колонка полузащитника «Уфы», экс-футболиста сборной России — специально для «СЭ».

Во вторник вечером мы узнаем первого финалиста Евро-2020. Думаю, это будет сборная Италии. Из оставшейся четверки команда Роберто Манчини смотрится ярче всех.

Мне кажется, у итальянцев сейчас вообще лучшая в Европе оборона. Последними в этом убедились бельгийцы. У которых великолепная атака, но за 90 минут даже они лишь раз смогли пробить Доннарумму, и то с пенальти.

Плевать, что Бонуччи уже 34 года, а Кьеллини 36 лет, — оба по-прежнему в порядке. Действуют четко, уверенно и линию вовремя поджимают, и страхуют друг друга. Жалко Спинаццолу, который в четвертьфинале разорвал ахилл. Но и этому защитнику на левом фланге есть равноценная замена — Эмерсон.

То же самое можно сказать про другие позиции. Состав ровный, сбалансированный, без слабых мест. Команда настолько сыгранная и сплоченная, что любые кадровые перестановки никак не влияют на рисунок игры. Наоборот, добавляют ей мощи — за счет свежести и скорости. Видно — итальянцы с каждым матчем прибавляют, у них огромный запас прочности. Еще и на кураже благодаря феноменальной победной серии.

После ухода Манчини из «Зенита» некоторые футболисты, включая Артема Дзюбу, наговорили об итальянце всякое. Мне трудно судить, кто тут прав, — внутренней кухни не знаю. Но как бы ни завершился чемпионат Европы, Манчини за три года работы со «Скуадрой адзуррой» доказал, что он Тренер с большой буквы.

А вот игра сборной Испании вызывает вопросы. При Хави с Иньестой у нее невозможно было мяч отнять, катком проходила по всем соперникам. Сегодня такого даже близко нет. Возьмем матч со Швейцарией. Отыграть почти 45 минут в большинстве — и не создать у ворот не самого грозного противника ни одного момента... Мягко говоря, странно.

Главная проблема испанцев, на мой взгляд, отсутствие лидера — матерых волков уровня Бонуччи и Кьеллини. Бускетсу эту роль не вытянуть. Футболист топовый, но такой харизмой не обладает. Вдобавок прямо перед стартом Евро с коронавирусом слег и пока не в оптимальной форме. Явно не хватает Серхио Рамоса, который в трудный момент, чтобы встряхнуть команду, может прикрикнуть, в жесткий стык пойти, устроить заварушку...

Если в первом полуфинале фаворит для меня очевиден, то во втором — 50 на 50. Да, Англия — единственная сборная, не пропустившая на Евро ни одного мяча. К тому же матч пройдет на «Уэмбли», где хозяевам гарантирована огненная поддержка. Но я отталкиваюсь от качества игры. А оно не впечатляет.

Скажу больше. Из топ-команд на этом турнире Англия для меня самая скучная. Играет рационально, строго на результат. Смотреть можно. Но восхищения не вызывает.

Если бы не быстрый гол в ворота Бущана, не факт, что четвертьфинал сложился бы для британцев настолько легко и празднично. Украинцам сразу пришлось раскрыться, чему поспособствовала еще и замена травмированного защитника Кривцова.

Вспоминаю наш матч с англичанами на чемпионате Европы-2016. Тогда они играли в атакующий футбол, использовали высокий прессинг, нагнетали и нагнетали. Крайние защитники, Уокер и Роуз, с нашей половины поля вообще не вылезали!

Сейчас этого не увидишь. Тот же Уокер впереди почти не появляется. Хотя в «Манчестер Сити» атаку поддерживает с таким задором, что порой превращается чуть ли не в правого нападающего.

И Фоден в клубе выглядит интереснее. Играет где хочет, Гвардиола его ни в чем не ограничивает. У Саутгейта в сборной подобная вольница не предусмотрена. Каждому на поле отведена конкретная роль, ее и придерживаются. Пока это приносит результат. Но если победят датчане, я не удивлюсь.

Команда у них крепкая, шустрая, духовитая. С классным вратарем, надежной обороной и креативной полузащитой. Главное, на «Уэмбли» они выйдут раскрепощенные. В отличие от англичан, от которых все ждут победы. А датчане — с учетом потери Эриксена — уже прыгнули выше головы. Теперь можно просто наслаждаться футболом, играть в свое удовольствие, купаясь во всеобщей любви. Ничего не давит!

Справедливости ради надо отметить, что в плей-офф Дании с сеткой подфартило. Обыграть Уэльс и Чехию — задача не самая сложная. Зато бельгийцам выпали сразу два мини-финала. В первом, с португальцами, устояли. А на итальянцах споткнулись.

Из вылетевших команд особенно жаль Германию и Португалию. Немцы мне нравились всегда, нынешний турнир — не исключение. Сгубило их отсутствие центрфорварда. В свое время Клозе и Гомес идеально смотрелись в роли наконечника. Забивные, постоянно стягивали на себя внимание центральных защитников, освобождая пространство для партнеров.

Сейчас Германии голы даются с трудом, потому что в чужой штрафной никого нет. Ребята контролируют мяч, создают моменты — а завершить-то некому. Добавить бы к этому составу, например, Левандовски — и немцы еще много лет выигрывали бы турнир за турниром.

Что касается португальцев, то в матче с Бельгией им откровенно не повезло. Моментов создали достаточно, но забить не удалось. А команда яркая. Если раньше держалась на Криштиану Роналду, то здесь окружение было ему под стать. И Жота, и Ренату Санчеш... А Пепе в 38 лет играет так, что и сегодня «Реалу» бы пригодился.

Конечно, заслуживали большего и французы. Если подсчитать общую трансферную стоимость этой команды, вылезет такая цифра, что лопнет калькулятор! Казалось, действующие чемпионы миры дойдут минимум до полуфинала. Но в поражении от Швейцарии могут винить только самих себя. При счете 3:1 расслабились — и получили.

Потом выяснилось, что еще и в коллективе было не все гладко. Мбаппе конфликтовал то с Жиру, то с Гризманном, Погба — с Паваром... Бесследно такое не проходит.

Ну а мои симпатии теперь на стороне итальянской сборной. Forza Italia! («Вперед, Италия!». — Прим. «СЭ».) Она очень хороша, своей игрой точно заслужила титул. Я просто не вижу команды, которая способна ее остановить.