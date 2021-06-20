По словам главного тренера, в сборной никто не задумывается о том, что ничья будет приемлемым результатом

Пресс-конференции на Евро-2020 проводятся в удаленном режиме, и общение перед решающей встречей в Копенгагене было затруднено техническими неполадками. Но на самые главные и очевидные вопросы главный тренер сборной России Станислав Черчесов все же ответил. Пару слов сказал и полузащитник Александр Головин.

— Как готовились к матчу с Данией? — первый вопрос Черчесову.

— Время между Финляндией и Данией провели в плановом режиме: кто-то восстанавливался, кто-то тренировался. Разобрали и свою игру, и игру соперника. Погода в Москве была отличная, все условия для подготовки мы получили.

— Тренер сборной Дании Патрик Хьюлманн лестно отозвался о сборной России, в таком же духе высказывались и многие игроки. Как вы думаете, это психологический прием или они так действительно думают?

— Я интервью не слышал, мне сложно сказать, что имелось в виду. На большой турнир просто так еще никто не пробивался. Естественно, есть уважение к сопернику, это нормальное явление. Так же и мы ведем себя с любой другой сборной. Это нормальный тренерский ответ. Мы настраиваемся на игру и не слушаем других тренеров и футболистов.

— В то же время нападающий датчан Юссуф Поульсен сказал, что им нечего делать в плей-офф, если они не обыграют Россию. Это может разозлить команду?

— Бессмысленно комментировать то, что сказал игрок соперника.

— Никто не обращает на это внимания. Все и так максимально мотивированы, — ответил на тот же вопрос Головин.

— Россию устраивает ничья, и у нас был лишний день на подготовку. Это дает преимущество?

— У нас был лишний день на подготовку. Но главное — как им воспользоваться. Математикой мы не занимаемся. Есть матч — надо все показывать на поле.

— Два вопроса по составу. Готов ли сыграть Марио Фернандес? И кто будет в воротах?

— Сегодня тренировались все. Кто-то больше, кто-то меньше. После двух матчей есть вопросы по состоянию двух игроков. Вечером медицинский штаб мне скажет, кто в каком состоянии, все вопросы должны быть закрыты. А кто сыграет — мы завтра объявим.

— Болельщиков сборной России не будет на трибунах. Что вы об этом думаете?

— Естественно, мы сожалеем, что наш болельщик не сможет попасть на стадион. Это в какой-то мере несправедливо. Другое дело, что есть объективная ситуация и мы не можем на нее повлиять. Но болельщики будут смотреть нас по телевизору, наша задача — максимально их порадовать.

— Какое впечатление произвела Дания в матче с Бельгией, особенно в первом тайме? — вопрос и Черчесову, и Головину.

— Мощная команда, — отметил Головин. — Высокий темп игры, даже бельгийцам было сложно. Мощная тактика, хорошие фланги. Никаких недооценок быть не может.

— У каждой команды есть плюсы и минусы, — отметил в свою очередь Черчесов. — Плюсы надо нивелировать, минусами надо воспользоваться. На это мы настраиваем команду. Если брать ту игру, то было два разных тайма. В первом датчане доминировали, а во втором бельгийцы стали похожи на себя. Нас ждет непростой матч, к которому мы готовимся.

— Удовлетворены ли вы собственной игрой в первых матчах? — вопрос Головину.

— Прибавлять нужно в статистике: забивать голы и отдавать передачи, помогать команде в этом плане. В целом, думаю, все нормально.