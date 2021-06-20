Сборная России на Евро пока лишь тень той, что была на ЧМ-2018. Что изменилось?

Называем три причины.

После матча с Финляндией не раз доводилось слышать: «Где тот уровень, что был в матчах с Египтом и Хорватией на ЧМ-2018? Да и с Испанией хотя и оборонялись, но как качественно — все зоны наглухо перекрывали, мгновенно перестраивались, соперник не знал, куда бежать открываться. Теперь же такие дыры, что даже с финнами тряслись при каждой их атаке. А ведь состав тот же, тренер не менялся. Что куда пропало?»

Давайте разбираться. Я бы выделил три наиболее очевидные причины.

Состав

Он точно не тот, что на ЧМ-2018. Из стартовой расстановки трехлетней давности с Египтом против Финляндии с первых минут вышли всего четыре человека: Марио Фернандес (заменен в первом тайме из-за травмы), Зобнин, Головин и Дзюба. Из хорватской — пятеро: к перечисленным добавляем Кузяева. А семеро (шесть во втором случае) — новые лица. Изменения глобальные, как бы кто ни упрекал Черчесова в консерватизме — мол, играют одни и те же.

Причины перемен разные. Игнашевич и Самедов завершили карьеру, Акинфеев решил сосредоточиться на ЦСКА, Жирков и Кудряшов травмированы, Кутепов и Газинский выступлениями в минувшем сезоне не заслужили приглашения в сборную, а Черышев хотя и вызван, но в матче с Бельгией произвел неважное впечатление и пережил обратную замену.

Вместо них появились Сафонов, Джикия, Дивеев, Баринов, Оздоев, Караваев и Миранчук. Фактически это другая команда.

Сильнее ли она стала по именам? Есть большие сомнения. Но, наверное, дело больше даже не в фамилиях, а в уровне готовности и нынешнем состоянии футболистов. И это вторая причина.

1 июля 2018 года. Москва. Испания — Россия — 1:1, пен. 2:4. Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Физика

Многие отмечают, что на нынешнем Евро сборная выглядит тяжеловато. Особенно это бросалось в глаза заметно по встрече с Финляндией. Если на ЧМ-2018 мы брали свое за счет резкости и выносливости, не уступая в этом любому сопернику, а многих и превосходя, то теперь даже суоми смотрелись как-то разворотливее и бодрее.

Возможно, это ощущение обманчивое, а цифры дадут нам другую картину. Черчесов, например, упоминал, что с Бельгией наши пробежали больше всех на турнире. Но мы-то с вами уже ученые, в курсе, что гораздо важнее не километраж, а интенсивность, рывковая работа, спринты и вот это все. Визуально по этим компонентам ничего оптимистичного не наблюдалось.

И тут можно говорить как о пробелах в подготовке к Евро (что наверняка сделают противники Черчесова), так и о спаде в российском футболе. Если предположить, что тренерский штаб готовил людей точно так же, как к ЧМ-2018, то второй вариант представляется основным.

Мы видим, что уровень РПЛ медленно, но верно снижается. Что наши клубы все хуже и хуже выглядят в еврокубках. Отставание в интенсивности возрастает, россияне не выдерживают темпа, не готовы к работе на высоких скоростях. Где лучшие легионеры отечественной премьер-лиги на Евро? Разве блистают Влашич, Крал, Крыховяк, Ларссон? Или сидят в запасе, или выходят на замены, ничем себя не проявляя. Поляк из «Локо» появился в старте, но запомнился только удалением.

Все они адаптировались к темпу РПЛ, а за время месячного сбора чуда не сотворишь. Это же касается и российских футболистов. Деградирует лига, она тянет вниз и уровень наших ведущих игроков. На ЧМ-2018 тащили команду Зобнин и Дзюба, сейчас оба растворились на общем фоне. Один Головин привычно носится, но один в поле не воин.

Еще два легионера — Черышев и Миранчук — на слишком скромных ролях в «Валенсии» и «Аталанте», чтобы полноценно вести сборную за собой.

1 июля 2018 года. Москва. Испания — Россия — 1:1, пен. 3:4. Радость Артема Дзюбы. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Психология

На ЧМ-2018 все удачно совпало. Дикий хейт перед началом турнира, затем первая победа, вторая, страну постепенно захлестывала эйфория, команде передавались эти кураж и драйв. Россия жила футболом и надеждами.

Теперь же до старта Евро не ощущалось мощного напряжения, пружина не сжималась с максимальной мощностью. И дебют получился унылым — 0:3 от Бельгии, когда не соперник создавал моменты, а мы сами себе привозили дурацкие голы.

Тут уж не до куража и всеобщего воодушевления. А они здорово способствуют восстановлению сил, легкости и резвости. Многое идет от головы.

В итоге с Финляндией на зубах вытянули трудовую победу. Рабоче-крестьянскую такую, от которой никакого драйва не получишь. Скорее сомнения: а достаточно ли этого уровня хотя бы для ничьей с Данией?

Впрочем, пока все это лишь промежуточные наблюдения по двум матчам. Выводы сможем делать только после того, как сборная России завершит свой путь на ЧЕ. Будем надеяться, что он не оборвется на групповой стадии — именно к встрече в Копенгагене наши выйдут на пик формы и докажут, что вполне конкурентоспособны на европейском уровне.