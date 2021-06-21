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«В Копенгагене русские должны доказать — им наплевать, что говорят вокруг!» Мнение болельщика сборной России и «Зенита» из Италии

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сегодня, 11:30
Май. Нойштифт. Микеле Москьони с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Фото Из личного архива Микеле Москьони 11 июня. Санкт-Петербург. Микеле Москьони и главный тренер «Зенита» Сергей Семак незадолго до начала стартового матча Евро-2020 Турция — Италия. Фото Из личного архива Микеле Москьони Микеле Москьоне болел за России на стадионе в нашей Северной столице. Фото Из личного архива Микеле Москьони
Май. Нойштифт. Микеле Москьони с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Фото Из личного архива Микеле Москьони
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Сегодня сборную России ждет решающий матч за выход из группы на Евро-2020. В небольшом итальянском местечке Чивидале-дель-Фриули за наших и персонально за Станислава Черчесова будет болеть 53-летний Микеле Москьони. Этот итальянский винодел стал единственным представителем своей страны, который специально прилетал в Санкт-Петербург, чтобы посетить две домашние игры россиян в группе В.

— Как вы решились на поездку во время пандемии? — вопрос Москьони.

— Мне давно надо было приехать в Петербург по работе. Когда понял, что смогу попасть в этот прекрасный город в дни Евро-2020, то моментально перестроил свой график именно под матчи сборной России. В итоге удалось попасть на обе домашние встречи команды Черчесова.

— Знаю, что вы лично знакомы с тренером. Удалось ли повидаться в Петербурге?

— Что вы, нет, конечно! Россияне жили в отеле на Невском проспекте, я несколько раз оказывался рядом. Но ведь футболисты и Черчесов не могли общаться с внешним миром из-за известных ковид-ограничений. Так что мы связывались только через WhatsApp.

— И что же написал вам наш главный тренер после Бельгии?

— Поблагодарил за поддержку.

— А после Финляндии?

— Было видно, что он рад, раз его ответ оказался на два эмодзи длиннее, чем в первом случае. (Смеется.)

Микеле Москьоне болел за России на стадионе в нашей Северной столице. Фото Из личного архива Микеле Москьони
Микеле Москьоне болел за России на стадионе в нашей Северной столице. Фото Из личного архива Микеле Москьони
Сборная России-2018 vs&nbsp;Сборная России-2021.Сборная России на Евро пока лишь тень той, что была на ЧМ-2018. Что изменилось?

— Вам-то как игра России в этих матчах?

— Не надо думать, что все итальянцы, даже если они сами так думают, — большие специалисты по части футбола. Я вот точно не такой, так что изображать из себя эксперта не собираюсь, поэтому скажу об эмоциях. Встреча с Бельгией меня откровенно расстроила: не увидел у России даже намеков на то, чтобы доставить проблемы соперникам. Все говорят, что «Красные дьяволы» сильнее по составу, но побороться-то всерьез с ними можно было?! Что касается Финляндии, то здесь ваши показались мне единой командой, настроенной только на победу. Жаль, что забили всего один гол!

— Как вам стадион в Петербурге и в целом организация турнира?

— Арена просто фантастическая! Обидно, что из-за пандемии нельзя заполнять ее на сто процентов. Что касается оргмоментов, то три года назад, когда в России проходил чемпионат мира, один из наших телеканалов показывал его во всех деталях — и все корреспонденты в один голос говорили, что все устроено безупречно. То же самое, как я убедился, происходит и сейчас. При этом отмечу личный досмотр при входе на трибуны — он гораздо тщательнее, чем в аэропорту. В Италии подобное невозможно — быстро возникли бы скандалы, но у русских безопасность прежде всего.

— Какое впечатление произвел Петербург?

— Побывал тут уже в третий раз, но впервые оставался здесь так долго и в период белых ночей. Это что-то невероятное — фантастические воспоминания на всю жизнь! Времени на прогулки, правда, было мало, но его вполне хватило, чтобы оценить уникальность этого великого города. Рад, что Петербург провел Кубок конфедераций-2017 и ЧМ-2018, достойно участвует в Евро-2020, а в следующем году примет финал Лиги чемпионов. Бесподобный мегаполис достоин того, чтобы находиться в центре внимания.

— Итальянцы известны своей любовью к хорошей кухне, а вы еще и производитель вина. У вас появились любимые заведения в Северной столице?

— Итальянских в Петербурге немало, но у меня не имелось возможности все охватить, тем более в основном бывал в местах с русской и интернациональной кухней. Кстати, ваша мне нравится, а салат оливье, борщ, пельмени со сметаной и вареники с вишней — это класс!

11 июня. Санкт-Петербург. Микеле Москьони и главный тренер «Зенита» Сергей Семак незадолго до начала стартового матча Евро-2020 Турция — Италия. Фото Из личного архива Микеле Москьони
11 июня. Санкт-Петербург. Микеле Москьони и главный тренер «Зенита» Сергей Семак незадолго до начала стартового матча Евро-2020 Турция — Италия. Фото Из личного архива Микеле Москьони
Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен (второй слева) и&nbsp;защитник Янник Вестергор (третий слева) вместе с&nbsp;партнерами уверены: их&nbsp;ждет первая победа на&nbsp;Евро.Сборная Дании пообещала выбить Россию с Евро. Это наглость?

К сожалению, не успел попасть в ресторан к Сергею Семаку: рассказывали, что он сейчас один из самых популярных в городе. Впрочем, самого Сергея все же повидал: был искренне рад вновь увидеть его в прекрасной спортивной форме и с улыбкой на лице.

Итальянские кабачки? Здесь они на разный вкус и на любой кошелек. Например, есть милый и очень похожий по духу на родину трактир, где хозяина зовут Микеле — как и меня. Там смотрел игру Италия — Швейцария, поел наши настоящие блюда. Не могу не поблагодарить Джованни, владельца другого питерского ресторана. Он встретил и проводил меня как родного: ведь мы оба фриуланцы, а это братство навек.

— Если за стартовыми играми россиян вы наблюдали вживую, то где будете смотреть матч с Данией?

— Думаю, у себя дома, в Чивидале. Стану опять искренне болеть за Черчесова и его ребят. Те, кто в десять раз лучше меня разбирается в футболе, говорят, что, мол, нынешняя Дания сильнее России. Ну и что: да мало ли кто что думает?! Пусть ваши футболисты выходят на поле и доказывают, что им наплевать на то, что говорят вокруг!

Россия — Дания

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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