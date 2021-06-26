Запасаемся терпением и ждем Евро-2028. О магии цифры 8 для сборной России

Занимательное наблюдение обозревателя «СЭ» .

А по-моему, надо просто успокоиться, смириться и ждать 2028 года. Что у нас там будет? Евро. Вот там из группы выйдем, а может, и посерьезнее пошумим. Опытнейшим Макарову, Сафонову и Дивееву будет 30, 29 и 28 соответственно, матерым Мухину и Тюкавину — по 26, Захаряну и сегодняшнему новичку «Вильярреала» Иосифову — по 25, Пиняеву — 23. В роли даже не деда, Игнашевича, а батьки, Васи Березуцкого, выступит 34-летний Джикия. В помощь 30-летнему Самошникову на левый край обороны приковыляет 44-летний Юрий Валентинович Жирков, играющий главный тренер «Зенита». Тренер сборной, извиняясь за 2016 год, включит его в заявку.

Дзюбе — успокойтесь — стукнет 40. Он плавно переместится в студию «Матч ТВ» на место своего «друга» Володьки Быстрова, который пойдет помогать Кержакову в «Зенит». А сборную второй раз в карьере возглавит 57-летний Леонид Слуцкий. Слоганом команды будет: «Мы — не говно!»

А до 2028 года не надо даже рыпаться. Бесполезняк.

Нет, ну смотрите. В последние 30 с лишним лет у нашей сборной, как бы она ни называлась — СССР или Россией, — что-либо на больших турнирах получается только в годы, которые заканчиваются на восьмёрку. И то за одним исключением.

1988 год — серебро Евро с Лобановским (да еще и золото Олимпиады с Бышовцем, но оно отношения к делу не имеет). Полуфинал с Италией тренеры с Апеннин до сих пор изучают как классику прессинга от киевского маэстро.

Потом 1990, 1992, 1994, 1996 годы — невыходы из группы, а далее то самое исключение — ЧМ-1998, на котором мы вообще не играли.

Как и на Евро-2000. Затем невыходы из группы на ЧМ-2002 и Евро-2004, непопадание на ЧМ-2006. Дикий психологический кризис, смех юмористических программ над лузерами-футболерами, общее представление, что нас может спасти только тренер-иностранец.

Далее приход Гуса Ивановича и — трампарарам! — бронза Евро-2008 с суперхайлайтом в виде четвертьфинала с Голландией в Базеле.

А потом — по новой. С Гусом и шикарной командой трагически проигрываем Словении в стыках и не попадаем на ЧМ-2010. Далее невыходы из групп на Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016.

Затем домашний чемпионат мира — и «Ты просто космос, Стас!». Четвертьфинал ЧМ-2018, победа по пенальти над Испанией и одна серия 11-метровых от лучшего достижения за всю историю нашей сборной на ЧМ. Первый выход из группы на ЧМ за 32 года.

Ну и что ж вы думаете, после этого мы и сейчас должны были из группы выйти? После Лобановского, который в 1990-м проиграл два первых матча, и 4:0 в третьем уже ни к чему не привели? После Хиддинка, не сумевшего одолеть Словению и вообще попасть на чемпионат мира?

Ха! Волшебная цифра 8 в номере года отсутствует — значит, без шансов. В первый раз мы отдыхали без плей-офф больших турниров 20 лет, второй — 10. Так что запасайтесь то ли гречкой, то ли попкорном, то ли еще чем хотите — и ждите еще семь лет. Если только сейчас не время нового 20-летнего ожидания...