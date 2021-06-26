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Запасаемся терпением и ждем Евро-2028. О магии цифры 8 для сборной России

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 16:30
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Теги:
Занимательное наблюдение обозревателя «СЭ».
Александр Головин и&nbsp;Артем Дзюба.По бегу Головина и прыжкам Дзюбы мы — лучшие. Вот только где тут мяч?..

А по-моему, надо просто успокоиться, смириться и ждать 2028 года. Что у нас там будет? Евро. Вот там из группы выйдем, а может, и посерьезнее пошумим. Опытнейшим Макарову, Сафонову и Дивееву будет 30, 29 и 28 соответственно, матерым Мухину и Тюкавину — по 26, Захаряну и сегодняшнему новичку «Вильярреала» Иосифову — по 25, Пиняеву — 23. В роли даже не деда, Игнашевича, а батьки, Васи Березуцкого, выступит 34-летний Джикия. В помощь 30-летнему Самошникову на левый край обороны приковыляет 44-летний Юрий Валентинович Жирков, играющий главный тренер «Зенита». Тренер сборной, извиняясь за 2016 год, включит его в заявку.

Дзюбе — успокойтесь — стукнет 40. Он плавно переместится в студию «Матч ТВ» на место своего «друга» Володьки Быстрова, который пойдет помогать Кержакову в «Зенит». А сборную второй раз в карьере возглавит 57-летний Леонид Слуцкий. Слоганом команды будет: «Мы — не говно!»

А до 2028 года не надо даже рыпаться. Бесполезняк.

Что говорят о&nbsp;провале команды Станислава Черчесова на&nbsp;Евро-2020.«Это унижение для всего нашего футбола». Что говорят о провале России на Евро-2020

Нет, ну смотрите. В последние 30 с лишним лет у нашей сборной, как бы она ни называлась — СССР или Россией, — что-либо на больших турнирах получается только в годы, которые заканчиваются на восьмёрку. И то за одним исключением.

1988 год — серебро Евро с Лобановским (да еще и золото Олимпиады с Бышовцем, но оно отношения к делу не имеет). Полуфинал с Италией тренеры с Апеннин до сих пор изучают как классику прессинга от киевского маэстро.

Потом 1990, 1992, 1994, 1996 годы — невыходы из группы, а далее то самое исключение — ЧМ-1998, на котором мы вообще не играли.

Как и на Евро-2000. Затем невыходы из группы на ЧМ-2002 и Евро-2004, непопадание на ЧМ-2006. Дикий психологический кризис, смех юмористических программ над лузерами-футболерами, общее представление, что нас может спасти только тренер-иностранец.

Гус Хиддинк.После четвертьфинала с Голландией младенцев в России называли Гусами. Истории о Хиддинке

Далее приход Гуса Ивановича и — трампарарам! — бронза Евро-2008 с суперхайлайтом в виде четвертьфинала с Голландией в Базеле.

А потом — по новой. С Гусом и шикарной командой трагически проигрываем Словении в стыках и не попадаем на ЧМ-2010. Далее невыходы из групп на Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016.

Затем домашний чемпионат мира — и «Ты просто космос, Стас!». Четвертьфинал ЧМ-2018, победа по пенальти над Испанией и одна серия 11-метровых от лучшего достижения за всю историю нашей сборной на ЧМ. Первый выход из группы на ЧМ за 32 года.

Фото - Александр ФЕДОРОВ, &quot;СЭ&quot;.

Ну и что ж вы думаете, после этого мы и сейчас должны были из группы выйти? После Лобановского, который в 1990-м проиграл два первых матча, и 4:0 в третьем уже ни к чему не привели? После Хиддинка, не сумевшего одолеть Словению и вообще попасть на чемпионат мира?

Ха! Волшебная цифра 8 в номере года отсутствует — значит, без шансов. В первый раз мы отдыхали без плей-офф больших турниров 20 лет, второй — 10. Так что запасайтесь то ли гречкой, то ли попкорном, то ли еще чем хотите — и ждите еще семь лет. Если только сейчас не время нового 20-летнего ожидания...

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия
Австрия

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.70

Обе забьют - да

26%

1.85

Ф2 (+1)

16%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.50

Обе забьют - да

22%

1.94

X2

15%

1.60

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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