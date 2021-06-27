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Судейство

Не день Карасева. Российский арбитр перенервничал и лишил себя полуфинала

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 21:45
27 июня. Будапешт. Нидерланды — Чехия — 0:2. Сергей Карасев. Фото AFP
27 июня. Будапешт. Нидерланды — Чехия — 0:2. Сергей Карасев. Фото AFP
Теги:
Сколько ошибок допущено в матче 1/8 финала Евро-2020 Голландия — Чехия (0:2)? Разбираем работу бригады судей, в которую входили рефери РПЛ Сергей Карасев и его ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин
Нидерланды — Чехия

Ключевой момент матча

На 52-й минуте матча Голландия — Чехия арбитр Сергей Карасев допустил ошибку, сразу не показав красную карточку Маттайсу де Лигту. Защитник в единоборстве с Патриком Шиком сыграл рукой в мяч, не позволив сопернику убежать один на один с вратарем. Голландец лишил нападающего явной возможности забить гол.

27&nbsp;июня. Будапешт. Нидерланды&nbsp;&mdash; Чехия&nbsp;&mdash; 0:2. Сергей Карасев.Удаление Карасева, которое развалило Нидерланды. Первая красная карточка нашего судьи на Евро-2020

Именно об этом Карасеву сказал видеоарбитр Стюарт Аттуэлл, который вместе с помощниками в ВАР-центре в Ньоне провел свою проверку. Англичанин предложил Сергею подойти к монитору и посмотреть видеозапись. После этого российский судья удалил де Лигта, которому он сначала вынес только предупреждение.

Нужно было зафиксировать фол чеха?

Некоторые из экспертов «СЭ» выразили мнение, что судья экстра-класса, возможно, повел бы себя в той ситуации иначе и зафиксировал бы... фол чешского игрока. То есть развернул бы игру в другую сторону, не удалил бы де Лигта и сохранил бы команды в полных составах.

Наверное, так можно было бы поступить в другом турнире. А на этом чемпионате Европы председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти поднял допустимую планку единоборств. Это заметно по тому судейству, которое демонстрируют практически все арбитры. Действия чеха при таких обстоятельствах все-таки не «тянули» на фол.

16&nbsp;июня. Италия&nbsp;&mdash; Швейцария&nbsp;&mdash; 3:0. Сергей Карасев в&nbsp;окружении игроков.Карасев — талисман итальянцев. Как судил в Вечном городе русский арбитр?

Нервозность

К сожалению, Карасев сегодня очень сильно нервничал. Это было особенно заметно во втором тайме. В первом ему удавалось справляться и быть незаметным на поле.

Сложно сказать, что послужило причиной. Возможно, накопилась психологическая усталость.

Для Сергея игра в Будапеште стала четвертой на турнире. Ранее он судил встречи группового этапа Германия — Венгрия (2:2) и Италия — Швейцария (3:0), а также был резервным на матче Австрия — Северная Македония (3:1). Приличная нагрузка в течение короткого периода времени!

И сам матч получился непростым. «Оранжевые» были фаворитами, но не доказали это на поле. Встреча выдалась очень упорной.

Другие ошибки

Из трех российских арбитров в воскресенье лучше коллег выглядел первый ассистент Игорь Демешко. Второй ассистент Максим Гаврилин допускал ошибки в офсайдных ситуациях. На 43-й минуте он зря сразу не зафиксировал положение «вне игры», когда футболист оказался в очевидном офсайде. Пауза тут была лишней.

А Карасев на 40-й минуте неверно квалифицировал грубый фол, совершенный против Джорджиньо Вайналдума. Судье следовало вынести предупреждение за безрассудство капитану чехов Томашу Соучеку, который ударил голландца шипами по голеностопу.

23&nbsp;июня. Германия&nbsp;&mdash; Венгрия&nbsp;&mdash; 2:2. Сергей Карасев.Карасев останется на Евро-2020. Российский судья провел два матча на хорошем уровне

Розетти

Сложно сказать, как сейчас поступит Розетти, который сам себя назначил инспектором этого матча. Ему теперь оценивать судейство бригады Карасева и решать ее судьбу.

Столичный рефери хорошо шел по турниру, на приличном уровне отработав все свои предыдущие игры. Он приятно удивил и убедил в том, что в состоянии остаться вместе с частью арбитров как минимум до четвертьфинала. Возможно, так в итоге и произойдет, но шансов получить еще одно назначение стало очень и очень мало. Если они вообще есть.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия 1
Португалия 0
1-й тайм

П1

34%

2.43

Обе забьют - да

22%

1.82

X2

15%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды 0
Чехия 2
Матч завершен

П1

35%

1.65

Обе забьют - да

26%

1.84

Ф2 (+1)

16%

1.80

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