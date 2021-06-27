Не день Карасева. Российский арбитр перенервничал и лишил себя полуфинала

Сколько ошибок допущено в матче 1/8 финала Евро-2020 Голландия — Чехия (0:2)? Разбираем работу бригады судей, в которую входили рефери РПЛ Сергей Карасев и его ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин

Ключевой момент матча

На 52-й минуте матча Голландия — Чехия арбитр Сергей Карасев допустил ошибку, сразу не показав красную карточку Маттайсу де Лигту. Защитник в единоборстве с Патриком Шиком сыграл рукой в мяч, не позволив сопернику убежать один на один с вратарем. Голландец лишил нападающего явной возможности забить гол.

Именно об этом Карасеву сказал видеоарбитр Стюарт Аттуэлл, который вместе с помощниками в ВАР-центре в Ньоне провел свою проверку. Англичанин предложил Сергею подойти к монитору и посмотреть видеозапись. После этого российский судья удалил де Лигта, которому он сначала вынес только предупреждение.

Нужно было зафиксировать фол чеха?

Некоторые из экспертов «СЭ» выразили мнение, что судья экстра-класса, возможно, повел бы себя в той ситуации иначе и зафиксировал бы... фол чешского игрока. То есть развернул бы игру в другую сторону, не удалил бы де Лигта и сохранил бы команды в полных составах.

Наверное, так можно было бы поступить в другом турнире. А на этом чемпионате Европы председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти поднял допустимую планку единоборств. Это заметно по тому судейству, которое демонстрируют практически все арбитры. Действия чеха при таких обстоятельствах все-таки не «тянули» на фол.

Нервозность

К сожалению, Карасев сегодня очень сильно нервничал. Это было особенно заметно во втором тайме. В первом ему удавалось справляться и быть незаметным на поле.

Сложно сказать, что послужило причиной. Возможно, накопилась психологическая усталость.

Для Сергея игра в Будапеште стала четвертой на турнире. Ранее он судил встречи группового этапа Германия — Венгрия (2:2) и Италия — Швейцария (3:0), а также был резервным на матче Австрия — Северная Македония (3:1). Приличная нагрузка в течение короткого периода времени!

И сам матч получился непростым. «Оранжевые» были фаворитами, но не доказали это на поле. Встреча выдалась очень упорной.

Другие ошибки

Из трех российских арбитров в воскресенье лучше коллег выглядел первый ассистент Игорь Демешко. Второй ассистент Максим Гаврилин допускал ошибки в офсайдных ситуациях. На 43-й минуте он зря сразу не зафиксировал положение «вне игры», когда футболист оказался в очевидном офсайде. Пауза тут была лишней.

А Карасев на 40-й минуте неверно квалифицировал грубый фол, совершенный против Джорджиньо Вайналдума. Судье следовало вынести предупреждение за безрассудство капитану чехов Томашу Соучеку, который ударил голландца шипами по голеностопу.

Розетти

Сложно сказать, как сейчас поступит Розетти, который сам себя назначил инспектором этого матча. Ему теперь оценивать судейство бригады Карасева и решать ее судьбу.

Столичный рефери хорошо шел по турниру, на приличном уровне отработав все свои предыдущие игры. Он приятно удивил и убедил в том, что в состоянии остаться вместе с частью арбитров как минимум до четвертьфинала. Возможно, так в итоге и произойдет, но шансов получить еще одно назначение стало очень и очень мало. Если они вообще есть.