День мечты. В двух фантастических матчах с 14 голами Испания и Швейцария заслужили выхода в питерский четвертьфинал Евро-2020

Обозреватель «СЭ» наслаждается матчами Хорватия — Испания (3:5 — д. в.) и Франция — Швейцария (3:3, 4:5 — по пен.).

В каком инкубаторе вырастили болельщиков, которым милее отвратительный матч Бельгия — Португалия?!

Как же меня поражают люди, которые после волшебных матчей Хорватия — Испания и Франция — Швейцария, этого средоточия футбольного счастья, начали ворчать о дырявой защите, дворовой игре и т. д. А таких, поверьте, хватает. Находятся даже такие, кто проводит игру Бельгия — Португалия им в пример: мол, вот каким должен быть классный сбалансированный футбол, а не как в Копенгагене или Бухаресте.

Мазохисты. Роботы, которые превратились из любителей футбола и зрелища в тактических гиков. Слова «радость», «зрелище», «драма» для этих людей-машин — ничто. В каком инкубаторе их вырастили? Где у них сердце?

Когда профессиональные тренеры говорят, что футбол — «не для забития голов», понять это еще худо-бедно можно. Они смотрят на игру совсем другими глазами, чем болельщики, для них важны результат и миллион профессиональных нюансов. Хотя жаль, что из тренерского восприятия игры уходит эстетическая составляющая, которую ставил во главу угла, например, Константин Бесков. Тогда как Валерий Лобановский, оценивая матчи с большим количеством голов, отзывался о них скептически и предпочитал говорить об ошибках игроков обороны.

Но чтобы это делали люди с трибун... Убежден, это говорит не о более профессиональном, чем раньше, взгляде болельщиков, а об идущей не от большого ума их попытке «закосить» под прожженных профи. Как и в случае с журналистами, о которых великий футбольный автор, многолетний главный редактор «Футбол-Хоккея» Лев Филатов еще в 70-е годы писал, что «добродушный круглый мяч они пытаются превратить в сложную многоугольную фигуру». И сейчас ведь происходит ровно то же самое.

Если бывают отвратительные победы — то это выигрыш Бельгии у Португалии. Больше об этом вычеркнутом из жизни времени сказать нечего. Ну, разве что посочувствовать португальцам и выразить острое нежелание, чтобы со столь поганым футболом (конечно, если он останется таковым) бельгийцы прошли далеко и тем более этот Евро выиграли. Хотя, может, побеждать в матчах вот так — это и есть показатель зрелости, без чего невозможно достичь чего-то по-настоящему большого. Но иметь такой состав и играть так, как Бельгия в этой встрече, — преступление. Даже после потери Кевина де Брейне.

Зато оба матча следующего дня компенсировали все моральные потери от предыдущего вечера плей-офф Евро-2020 с колоссальными процентами. И доказали, что наполненный событиями, веселый, захватывающий дух футбол — жив-здоров. 14 голов на две команды, не менее трех у каждой, овертайм в одном матче и серия пенальти в другом с промахом главной звезды!

Более дальнего автогола не знала история Евро

Схожесть сценариев основного времени обоих матчей — фавориты проигрывают 0:1, затем, казалось, ставят все на свои места, но «андердог» в последней десятиминутке шокирующе уходит с 1:3 на 3:3 — все же обманчива.

В Копенгагене завязкой сюжета стала чудовищная ошибка нового основного вратаря испанцев Унаи Симона, не попавшего по мячу после дальнего и неудобного паса назад Педри — более дальнего автогола не знала история Евро. Хорваты для того, чтобы повести в счете, не сделали ничего. Испанцы были сильнее и до, и еще долго после этого гола.

В Бухаресте Швейцария ни в чем не уступала действующим чемпионам мира с первой минуты. Ни в качестве, ни в организации игры, ни в атаках, ни в моментах. Отличный гол Сеферовича, взметнувшегося над Лангле, взялся вообще не из воздуха — просто мало кто думал, что у команды Владимира Петковича, седого человека с породистой внешностью, хватит мастерства и духа действительно его забить.

А у швейцарцев хватило, и не только на это. Они продолжали играть с потрясающей уверенностью — хоть с Лангле у французов, хоть без него, замененного в перерыве. Мало что получалось у Мбаппе, да и вообще у «Трехцветных». Швейцария выдавала образец того, как надо против них играть. И едва ли кто-то поверил бы, если бы в ту секунду, когда Родригес устанавливал мяч на 11-метровой отметке, и французы зависли над пропастью вылета с Евро, кто-то сказал, что меньше чем через двадцать минут Франция будет вести 3:1.

Тогда как на «Паркене» в такой разворот событий в пользу испанцев поверить было легко. До 66-й минуты хорваты ни разу не пробили в створ. Все говорило за то, что расстройство Луиса Энрике, закрывшего лицо бутылкой из-под воды после ляпа Симона, окажется единственным, а сама эта ошибка будет вспоминаться как диковатый, но ни на что не повлиявший казус — подобно «привозу» Уго Льориса в финале ЧМ-2018.

Голы испанцев распределялись по матчу размеренно, постепенно — Сарабия сравнял еще в первом тайме, Аспиликуэта вывел «Красную фурию» вперед на исходе часа игры, Торрес воспользовался тем, что юный неопытный Гвардиол решил попить водички в момент назначения стандарта, на 77-й. Той самой секунды, пока 19-летний левый защитник хорватов, ошарашенный быстрым розыгрышем штрафного, выбрасывал бутылку, ему как раз и не хватило, чтобы заблокировать удар пиренейца. Там все казалось абсолютно ясным.

У французов жаль только Бензема

А французы в своем матче после сэйва Льориса с пенальти все мигом перевернули. Словно какого-то термоядерного допинга этот 11-метровый чемпионам мира подсыпал — они так понеслись, словно и не провалили первые 55 минут игры. И фантастику выдал Бензема. Вот ради чего он возвращался в сборную!

Пас Мбаппе перед ответным голом был хуже не придумаешь. Немыслимо, как Карим смог, принимая мяч, выгрести мяч фактически у себя из-за спины и тут же мягко перебросить его через голкипера. Более того, не успокоиться и спустя две минуты уже вывести Францию вперед. Если кого-то из французов и жалко в связи с тем, чем все закончилось, — то только его, Бензема.

Когда Погба шикарным ударом на 75-й увеличил преимущество Франции до двух мячей, сомнения в исходе пропали и здесь — хотя к тому моменту вроде бы и был уже опыт Испании с Хорватией двухчасовой давности. Только мой коллега Антон Орех то ли в шутку, то ли всерьез написал у себя в Телеграм-канале, что дальнейший сценарий ясен — 3:3, 5:3. Первая часть сбудется...

Хорваты и швейцарцы, проигрывая к последней четверти основного времени по 1:3, пошли не по пути сборной России в Дании, мигом после третьего устроившейся на четвертый гол, а нарушили естественный ход вещей. У Хорватии для него по предыдущему ходу матча не было ровно никаких оснований, — но Далич угадал с заменами, и джокеры устроили бунт на корабле.

Спасибо современной технике, а именно goal-line technology, позволившей турку Чакыру всего лишь посмотреть на часы — и понять, что после удара одного из них, Оршича, мяч пересек линию испанских ворот. Шла 85-я минута, и это показалось недоразумением — перевес испанцев казался безоговорочным. Я и тогда не поверил, что хорваты сравняют. Наш не впечатливший в «Спартаке» знакомец Марио Пашалич в добавленное время меня переубедит...

Вот, кстати, еще одно сходство двух этих матчей — важная роль игрока, не сумевшего ярко проявить себя в РПЛ. В Бухаресте таковым был экс-армеец Стивен Цубер — лучший, на всякий случай, ассистент нынешнего Евро. К моменту швейцарской революции его, правда, уже заменили — но до того он отдал изумительную голевую Сеферовичу и заработал пенальти. Вот интересно — почему мы живем как-то настолько по-своему, что у нас и игроки хорошие не раскрываются, и тренеры уровня Унаи Эмери и Роберто Манчини в топ-клубах терпят неудачу?

Восхитительные бунты «андердогов»

Это, впрочем, другая тема. Но как же восхитили оба эти порыва — спонтанно-эмоциональный хорватский и заслуженно-волевой швейцарский. У команды Далича «из искры возгорелось пламя». Команде Петковича не нужна была никакая искра — она просто продолжила играть так, как до нереализованного Родригесом пенальти. То есть больше тайма.

Сеферович сделал «дубль второго этажа», Гавранович (только не запутайтесь, ведь обе эти фамилии могли бы легко принадлежать хорватам) совсем уж развеял миф о неприступности обороны Франции — и это как на фоне предыдущего матча, так и под впечатлением первых 55 минут в швейцарском исполнении казалось уже чем-то само собой разумеющимся. К хорошему привыкаешь быстро. И даже к сказочному.

Жаль, хорваты не реализовали ни один из двух своих крутейших шансов в начале овертайма, когда испанцы еще были в состоянии грогги. Так было бы еще интереснее. Но тут уже Симон спас, «Красная фурия» подняла голову, обнаружила, что правым защитником играет не особо приспособленный к оборонительным действиям Брекало (его выпустили при 1:3, но при 3:3 Далич не стал вносить новых изменений) — и два раза забили из-под него. Тогда как хорваты в начале второго овертайма не использовали выход один на один...

В этот день проиграли оба финалиста ЧМ-2018, который могли устроить ремейк решающего матча в «Лужниках». И, на мой взгляд, и то, и другое отражает ход большей части их игр. Испания и Швейцария больше заслужили выхода в четвертьфинал.

Хорватия могла победить на голых эмоциях и волевом порыве после первого отыгранного гола. Франция — на 18-минутном отрезке, когда вопреки всей предыдущей игре превратила 0:1 в 3:1. В итоге не произошло ни того, ни другого. В обоих случаях выиграл тот, кто смотрелся интереснее большую часть матча. Интересно, кстати, сколько французских болельщиков при 3:1 успело купить авиабилеты в Питер — возможно, даже несдаваемых?..

Последние статистические выкладки, согласно которым выгоднее начинать серии пенальти первыми, получили подтверждение. Судьба решила, что с Льориса хватит пенальти, отраженного по ходу матча. После матча единственный сэйв остался за Зоммером — при последнем пенальти, на самом Мбаппе.

Кто-то уже начал сравнивать промах француза со знаменитым ударом Роберто Баджо в 1994 году выше ворот. Объединяет эти незабитые пенальти только громкость имен неудачливых звезд и то, что они били последними. Но тогда был финал, сейчас — лишь 1/8. 27 лет назад был удар над перекладиной, теперь — победа вратаря.

Посмотрите, где играют швейцарцы, — и ваше удивление пройдет

Если проход испанцев воспринят как должное, то появление на такой стадии Швейцарии — сенсация. Хотя бы потому, что до четвертьфинала эта сборная последний раз доходила на... домашнем ЧМ-1954.

Тем, кто удивлен и мало знает об этой команде, просто перечислю лиги и клубы, которые представляют 16 участников исторической победы над Францией. Итак, 8 человек — бундеслига (3 — «Боруссия» М, 2 — «Айнтрахт», по 1 — «Боруссия» Д, «Айнтрахт», «Вольфсбург»), по 2 — Италия («Торино», «Аталанта»), Англия («Арсенал», «Ливерпуль»), Швейцария («Базель», «Янг Бойз»), по 1 — Португалия (тот самый Сеферович из «Бенфики») и Хорватия (тот самый Гавранович из «Динамо» Загреб).

То есть 12 человек — пусть не звезды, но игроки топ-5 лиг Европы. И те, кто не там, тоже хотя бы какое-то количество сезонов там провели. А будь все из «Базеля», «Янг Бойз» и других швейцарских команд — сильно сомневаюсь, чтобы случившееся было возможно. Прогресс футбола — он в первую очередь идет именно там. И к тому, что требует победа над Францией, надо быть готовым. При этом парадокс, что голы забили те, кто сейчас в топ-лигах не играет. Но таких не должно быть много.

Что же до Мбаппе, во-первых, уже чемпион мира, а во-вторых, он свое еще выиграет, не сомневаюсь. Киллиан настолько талантлив, что у него все будет хорошо. Сейчас же случилось испытание, которое должно сделать его только сильнее. И играл он против Швейцарии плохо — так что драмы его незабитого пенальти особо не вижу. Может, его карьера как раз шла слишком гладко, и происшедшее — то, что нужно для полноценной звездной биографии, где должно быть место не только взлетам, но и падениям.

...Мбаппе — один из немногих, кому вспоминать 28 июня 2021 года будет неприятно. Потому что для большинства людей, связанных с футболом, это станет, возможно, лучшим днем в истории чемпионатов Европы. Днем, когда атака и романтика напомнили, что даже для футбола высшего уровня, причем в плей-офф, они не остались в 80-х годах прошлого века. Днем наслаждения, за который огромное спасибо всем четырем командам.

Убежден, что и испанцев, и швейцарцев не только их собственные, но и российские болельщики в Санкт-Петербурге должны встретить овацией.

Только бы там, в Питере, эта демонстрация футбольной красоты и драмы не прервалась. Show must go on! Шоу должно продолжаться!