Англия впервые в истории выиграет Евро? И будет ли забит 11-й автогол?

Партнер «СЭ» дарит до 1500 рублей во фрибетах для ставок на оба полуфинала.

6 и 7 июля на Евро будут сыграны полуфиналы: Италия — Испания и Англия — Дания. Мы оценили шансы фаворитов и дали прогноз на исходы 1/2 и всего турнира. Вы можете сделать свою ставку, причем бесплатно — получите до 1500 рублей в мобильном приложении БЕТСИТИ без пополнения счета.

В полуфинал Евро-2020 пробились Италия, Испания, Дания и Англия. Бельгия, считавшаяся одним из главных фаворитов турнира перед его стартом, завершила борьбу. Также отправились домой команды Швейцарии, Чехии и Украины.

Расписание матчей следующее:

6 июля

22.00 Италия — Испания

7 июля

22.00 Англия — Дания

Оба полуфинала и финал состоятся в Лондоне на знаменитом стадионе «Уэмбли».

Главные фавориты Евро-2020

По мнению букмекерской компании БЕТСИТИ, главным фаворитом Евро-2020 является сборная Англии. Коэффициент на ее победу — 2.50.

Команда Гарета Саутгейта считалась основным претендентом на титул и перед стадией 1/4 финала, а убедительная победа над Украиной (4:0) лишь укрепляет в этом мнении.

Следом в списке идет Италия (3.20), которая в 1/4 финала выбила Бельгию. Команда Роберто Манчини ярко провела групповой этап, затем с трудом обыграла Австрию на старте плей-офф, но в четвертьфинале вновь показала отличный футбол.

Чуть ниже котируются шансы Испании (4.00). В 1/4 финала «Красная фурия» в драматичном матче в серии пенальти победила Швейцарию.

Команду Луиса Энрике не слишком высоко котировали до турнира и во время группового этапа. Но испанцы посрамили скептиков, впервые с 2012 года попав в четверку сильнейших на большом турнире.

Шансы сборной Дании оцениваются коэффициентом 11.0.

Прогноз «СЭ»: Италия влюбила в себя многих болельщиков яркой игрой на групповом этапе. Но казалось, что соперники не так сильны и нужно подождать с выводами.

В плей-офф «Скуадра адзурра» показала, что может доминировать и в матчах с топ-командами, уверенно выбив Бельгию. Самая зрелищная команда Евро-2020 возьмет титул — с хорошим коэффициентом 3.20.

Если вы хотите сделать ставку на чемпиона или на матчи 1/2 финала, возьмите три фрибета по 500 рублей без депозита в мобильном приложении БЕТСИТИ.

Футболисты сборной Испании. Фото AFP

Италия — Испания: прогноз и ставка на матч 6 июля

Матч Италии против Испании обещает стать одним из самых ярких на Евро-2020. Обе команды исповедуют атакующий футбол, делая ставку на контроль мяча и активный прессинг. Ни итальянцы, ни испанцы еще не встречались на турнире с командой, играющей в том же стиле, что и они.

БЕТСИТИ считает небольшим фаворитом предстоящего матча Италию. Коэффициент на ее проход в финал — 1.74. На Испанию — 2.17.

Коэффициент на победу Италии в основное время — 2.50, на успех Испании — 3.20, на ничью — 3.20.

Италия забила на этом Евро 11 голов. У Испании — 12. Это две самые результативные сборные турнира наряду с Данией, у которой тоже 11 мячей. «Скуадра адзурра» — единственная команда из числа полуфиналистов, которая забивала в каждом матче чемпионата.

Прогноз «СЭ»: обе забьют и тотал голов больше с высоким коэффициентом 2.60.

БЕТСИТИ подготовил специальные ставки на матч Италия — Испания. Например, случится во встрече автогол.

Это актуальный вопрос, учитывая тренд турнира: на Евро-2020 забито уже 10 мячей в свои ворота. В матчах с участием Италии был один автогол, а Испании — целых четыре.

Коэффициент на такой исход в полуфинале — 7.00.

Томас Дилэйни. Фото AFP

Англия — Дания: прогноз и ставка на матч 7 июля

Англия довольно невзрачно провела групповой этап. Но победы в плей-офф над Германией (2:0) и Украиной (4:0) заставили общественное мнение повернуться лицом к команде.

Знаменитый в прошлом нападающий Гари Линекер даже назвал сборную Гарета Саутгейта гордостью нации. А за Данию после жуткой истории с Кристианом Эриксеном переживают многие нейтральные болельщики. Тем более что скандинавы показывают интересный и сбалансированный футбол.

БЕТСИТИ считает фаворитом Англию. Коэффициент на ее проход в финал — 1.36, на Данию — 3.30.

Коэффициент на победу британцев в основное время — 1.71, на успех Дании — 5.50, на ничью — 3.85.

Только Англия на Евро-2020 не пропустила ни одного гола. Сухая серия длится уже пять матчей. Англичане побили рекорд Германии, которая на Евро-2016 сыграла на ноль в четырех первых играх.

Прогноз «СЭ»: команда Гарета Саутгейта продлит сухую серию, а сборная Дании не сумеет ей забить с приличным коэффициентом 2.17.

Есть и другой вариант, с более высоким коэффициентом, — Англия победит и не пропустит за 2.80.

БЕТСИТИ предлагает более 2000 ставок на полуфиналы Евро, статистику и личных показатели игроков. Выбирайте свою и ставьте бесплатно — получите бонус до 1500 рублей в мобильном приложении прямо сейчас!