У Шевченко есть козыри, которых нет у Черчесова. Все можно исправить

Сравнили работу тренеров сборных Украины и России.

Сборные России и Украины завершили свой путь на Евро. Одни вылетели на групповой стадии, другие порадовали соотечественников попаданием в четвертьфинал, пусть там и случился разгром. Мы решили сравнить работу главных тренеров.

Главное отличие тренерского штаба Андрея Шевченко от штаба Станислава Черчесова — он почти полностью состоит из иностранных и опытных специалистов. Это очень важно именно для российской специфики. В нашей закрытой среде почти не осталось зарубежных тренеров, которые своим подходом и образованием способствовали бы обмену опытом между «главными» (сами матчи, разборы игр, подготовка к сопернику).

Это усугубляется тем, что и игроки в клубах тоже работают с местными тренерами. До назначения Тедеско в РПЛ был отрезок, когда вообще не было иностранных главных тренеров (белорусов и восточноевропейца Божовича не учитываем). Правда, стоит оговориться, что ситуация меняется, но пока наше тренерское комьюнити, по сути, оказалось закрыто в изолированной среде.

А вот вам еще один аргумент. Есть аналогичная ультразакрытая тренерская среда — Турция. В прошлом сезоне там был 21 главный тренер. Все местные, кроме хорвата, румына и турка с немецким гражданством. По удивительному совпадению, Турция тоже фатально потеряла конкурентоспособность на международном уровне, как в клубном футболе, так и в сборных.

Тактические тренды и новые веяния до нас и так доходили с запозданием, а сложившаяся ситуация устранила «проводники» и усугубила это. Обмен опытом очень важен.

У Шевченко опытнейший штаб

Конечно, сам по себе факт наличия иностранных тренеров ничего не гарантирует. Для обмена опытом необходимо, чтобы было чем обмениваться. У Шевченко опытнейший штаб. Из 7 помощников 5 иностранцы. Все пятеро работали в топ-клубах и с топ-тренерами. Вот неполный список тренеров, с которыми успели поработать помощники Шевченко: Анчелотти, Аллегри, Симеоне, Раньери, Сарри, Луческу, Фонсека. Невероятная смесь различных взглядов.

Один спортивный психолог отмечал интересную деталь. Риск, что команда повалится, тем выше, чем меньше тренер делегирует своим помощникам и аналитикам задачи. Таким образом, при отсутствии мнения со стороны или просто другой точки зрения (сложно этого ожидать при отсутствии делегирования) в критические отрезки тренер ещё сильнее замыкается на своём видении.

Помощники Шевченко и открытость самого Андрея позволяют ему не замыкаться на своем видении. Например, в матче против сборной Швеции Украина отказалась от привычного стиля, радикально его изменив. Вышли с планом без полумер и романтизма, который постоянно приписывают Шевченко. Отказались от прессинга, чтобы не тратить силы на прессинг и сохранить их для единоборств. Резко опустили линию обороны. Выставили тройку центральных защитников и высоко подняли латералей (Зинченко и Караваева), чтобы использовать уязвимость 4-4-2, в которых играет Швеция. Ярмоленко передвинули на непривычную позицию. В итоге против Швеции (которая в топе по фолам и выигранным верховым мячам среди всех команд Евро) за украинцами осталось большинство единоборств и внизу, и вверху. Разумный план без лишних иллюзий.

Открытость и восприимчивость Шевченко — не менее важный момент

В определенном смысле Шевченко повезло. Великой карьерой игрока он обеспечил себе связи и авторитет, чтобы сформировать такой штаб. Но эти специалисты не пошли бы в незнакомую сборную из «Милана» и других клубов, если бы не были уверены, что их мнение будет иметь вес, а функции делегироваться от главного тренера. Подход Шевченко раскрывает таланты помощников, а умение аккумулировать, анализировать и использовать разные взгляды — главный талант менеджера. В современном футболе главный тренер в первую очередь менеджер.

Черчесов так не может?

Мы не можем с уверенностью сказать, что Черчесов закрыт и замкнут на своем видении. Скорее наоборот, все его помощники в СМИ говорят о том, что в штабе есть постоянная дискуссия и каждый может внести предложения. То, что Черчесов менял схему, убирал из состава наигрываемых Шунина и Семенова, — как раз индикатор того, что он не замкнулся в своем видении.

Зато мы точно можем сказать, что у Черчесова меньше возможностей для делегирования. В его штабе банально меньше специалистов, а их опыт несопоставим со специалистами Шевченко и рождался в замкнутой среде, о которой мы говорили выше. Важно сказать, что это слабо характеризует и определяет уровень таланта и компетентность помощников Черчесова. Это, безусловно, достойные профессионалы. Но зато это определяет потенциальную разнообразность взглядов, которую они могут дать Черчесову.

Что делать?

Вполне возможно, что Черчесов останется в сборной. Необходимость передавать полномочия мне представляется абсолютно очевидной. Сборная Станислава Саламовича слабо обучена прессинговать, выходить из-под прессинга, сохранять компактность (даже при устраивающем счете), сохранять баланс (когда нужно отыгрываться). Как раз эти вещи Шевченко делегирует помощникам (судя по их же интервью).

Со стороны главного тренера сборной России было бы очень умным и дальновидным шагом признаться (хотя бы себе самому), что над многими фазами и элементами игры работать не получается. А дальше прорабатывать вопрос расширения штаба. Даже если РФС не согласится на расширение фонда оплаты труда, главный тренер может перераспределить уже имеющийся фонд. Конечно, таких связей, как у Шевченко, у Черчесова может и не быть. Но он тоже поиграл и поработал за рубежом, да и силами связей РФС (в первую очередь Дюкова) этот вопрос тоже можно решить. В общем, было бы желание...