Как Питер прощался с Евро.

Фан-зоны не замечают ковида

Разборки по итогам выступления сборной России на главном турнире года продолжаются. Поезд Евро уже давно ушел, а на платформе все еще бьют друг друга тележками и кричат: «Караул, грабят!» Ограбление минимум на миллионы евро.

После вылета Артем Дзюба сказал крамольную фразу насчет того, что российские зрители могли бы и получше болеть. И знаете — после поездки на петербургский четвертьфинал Испания — Швейцария, пусть и «нейтральный» матч, лишний раз убедился, что с Дзюбой спорить сложно. Мы научились качественно проводить большие турниры, но совершенно не умеем на них поддерживать свою команду. У швейцарцев получается лучше.

Хотя начиналось все так многообещающе. Аэропорт. Флаги, люди в майках... И даже плакат «Дембел...». Неужто фанаты сборной Франции все равно приехали в Россию и ждут Усмана Дембеле? Только майки какие-то странные — полосатые. И флаг почему-то андреевский. А, вот показалась последняя буква. Это у кого-то дембель.

Фанаты Дембеле (Дембеля?) с флагами в аэропорту Петербурга. pic.twitter.com/k7lbSzPrmj — Lublineс93 (@Lublinec931) July 4, 2021

Едем в город, там нас ждет футбол. И даже барные улицы и окрестности стадиона — как Никольская в 2018-м. Сейчас поклонники QR-кодов съедят меня (или власти Петербурга), но на знаменитой Рубинштейна не было ни намека на коронавирусные ограничения. Ни в три часа дня, ни в три часа ночи. Хотя вроде бы закрываться заведения должны в 2:00. Некоторые просто начинают работать навынос. А к двум часам ночи, сами понимаете, донести бокал до ближайшего стола на веранде — уже подвиг.

Вьетнамские фанаты активнее наших

Около «Газпром Арены» в закромах выросла целая немецкая деревня с мельницей, указателями Stra?e и скульптурами в духе братьев Гримм. Если когда-нибудь захотят снять ремейк «17 мгновений весны» (не дай бог!), здесь будут идеальные декорации.

Fan-ID выдается за несколько минут. Волонтеры все показывают. Полицейские при осмотре вещей очень любопытные, но что поделаешь. Таких туда, видимо, только и берут. Все подчеркнуто вежливо, и даже маски на арене просили надеть изредка. И наверное, это правильно. У людей должен быть праздник, а не концлагерь. Если уж ввязались в историю с Евро-2020, то надо допировать во время чумы по полной. И когда вам показывают трибуны любого европейского стадиона — все то же самое. Это совершенно не наша фишка.

Даже мини-конфликты были на каком-то юморе. Вот стюард и выпивший болельщик спорят:

— Почему нельзя облокачиваться на стекло?!

— Лопнет.

— Мужик, пока этот стадион строили, ты состарился уже! Столько потратили, и стекла лопаются?

Матч Испания — Швейцария разложился на две равные части. До гола Швейцарии это был театр, балет. Речь не только про игру сборной Испании и падения ее игроков. Атмосферу спасали только певшие швейцарцы. Пару раз затянули «Россия! Россия!» — единственный заряд на отечественных стадионах во время игр сборной. Была отличная волна длиной четыре круга. Все. И показательный интересный диалог за спиной после гола Испании: «Ты чего не радуешься? Это ж Швейцария забила!» Белые и красные цвета сбивали с толку многих. А самыми активными были вообще фанаты сборной Вьетнама, оккупировавшие, как Сайгон, одну из трибун.

Целая трибуна с вьетнамскими флагами на матче в Питере. pic.twitter.com/cBpiLe4Zta — Lublineс93 (@Lublinec931) July 4, 2021

Мне повезло — я смотрел матч рядом с сербами. Как оказалось, менеджерами компании — спонсора Евро. Той самой, которую обидел Криштиану Роналду на пресс-конференции, убрав бутылки в сторону. Хорошо одетые, но при этом простые в общении люди. Их реакция, пожалуй, была интереснее, чем всего оставшегося стадиона. Разговорились (знание сербского и российское гражданство открывает путь к любым откровениям). Компания без фанатизма, но грамотно разложила: «Болеем за Испанию, потому что они не признали Косово».

Но, конечно, видеть их лица после гола Шачири (а он никакой не Шакири, разумеется) было больно. Эмоций больше, чем у всего петербургского стадиона за 68 минут.

Приставал я с вопросами о национальной принадлежности игроков и к швейцарским фанатам. Они реагировали не всегда добро, но говорили емко: «Когда наши выигрывают, все забывают. Когда проваливаются, все вспоминают про национальность. Но Швейцария построена на этом многообразии. Мы росли с теми же албанцами, другими мигрантами. Есть недовольные, но их немного». Вполне логично.

Зоммер научил русских болеть

Но после гола швейцарокосовара все будто преобразилось. Причем моментально — первой же ласточкой стал рейд одного из фанатов на поле. Любопытные полицейские и стюарды все-таки проворонили главное. И болельщик уже бежал к Джердану и его партнерам. Оставались считаные метры. Хотелось ли петербургскому зрителю попраздновать гол вместе с представителями страны часов и шоколада или разобраться с игроком «раз на раз» на тему международного права и косовского вопроса — осталось загадкой. Как и положено в драматургии. Но провожали его стоячей овацией.

А затем началось нечто. Так, наверное, даже Россию в «Лужниках» против Испании не поддерживали. Свист, улюлюканье испанцам, удесятерившееся после спорного удаления, и, конечно, вопли: «Зоммер!» Соседи по трибуне сначала их приняли за крики «Оле!» Но потом сориентировались. Вот она, конверсия и вовлечение аудитории!

На нашем секторе солировал магистр игры «Что? Где? Когда?» господин Козлов. Его эмоции по поводу Евро-2020 и разнос сборной России вы можете почитать здесь, а пока представьте его в суперблице при счете 5:5 в финале года — и умножьте напряжение на количество лет Козлова в клубе. Примерно то же было на трибунах — а Андрей Анатольевич вскакивал, обнимал соседей и хлопал каждому сейву Зоммера.

Какая-то даже гордость за нас появлялась. Неужели мы умеем-таки болеть? И одновременно обида, что не за наших. Но тут в ответ Дзюбе скажут, что, может, стоило в четвертьфинал как-нибудь попасть — тогда б и болели.

Соседствующие сербы взирали на все это с улыбкой. Закончилось, в общем-то, для всех хорошо — россияне посмотрели серию пенальти, вышли в итоге испанцы, швейцарцы все равно герои. И пошли их фанаты вместе с нашими зрителями снова на Рубинштейна до ночи брать себе напитки навынос. Вынести Испанию не получилось, так хоть «Лонг-айленд».

Что делать с нашей поддержкой?

А теперь серьезно. Что показал нам этот Евро, помимо всем известного уровня сборной России? Что боление в нашей стране примерно на таком же уровне. До Будапешта и его грозных фанатов в черном, до поющих датчан и прочих голландцев нам как до Луны. Здесь можно уйти в глубокие дебри, вспомнить Всероссийское объединение болельщиков Шпрыгина, разгромленное впоследствии, марсельское побоище и зачистку фанатского поля. Знающие люди поймут.

На вокзале в Петербурге грустно. «Наши парни» уже никому не нужны( pic.twitter.com/XrvWRiQr7V — Lublineс93 (@Lublinec931) July 4, 2021

Стыд за игру сборной России уже сменился «фиолетовым» отношением. Возможно, это даже хуже, чем сами по себе разгромы от Дании. И может, все-таки стоит задуматься о возрождении фанатского движения в поддержку сборной России. Насколько это осуществимо в нынешних российских реалиях — сказать трудно. Но если страна так требует сохранения собственного лица от одиннадцати людей на поле — миллионы могли бы делать то же за его пределами.