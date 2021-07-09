Почему назначен пенальти в пользу сборной Англии, и почему не вмешался ВАР? Объясняет инспектор УЕФА

Известный голландский арбитр, инспектор УЕФА, бывший заместитель председателя судейского комитета УЕФА, член комиссии УЕФА по развитию судейства Яп Уйленберг прокомментировал назначение 11-метрового удара в полуфинальном матче чемпионата Европы-2020 Англия — Дания (2:1) и объяснил, почему в действия судьи Данни Маккели не вмешались видеассистенты.

Что произошло?

На 102-й минуте матча 1/2 финала чемпионата Европы-2020 Англия — Дания (2:1) арбитр Данни Маккели ошибся, назначив пенальти в ворота датчан. Судья решил, что в их штрафной площади был совершен фол против Рахима Стерлинга и указал на 11-метровую отметку. Ни один из повторов не убеждает в правоте рефери: ни Йоаким Меле, ни Матиас Йенсен не нарушили правила в борьбе с англичанином — их действия не были причиной падения этого игрока.

Мнение инспектора УЕФА и учителя Маккели

— Было бы лучше, если бы он не дал свисток и не назначил пенальти, — заявил Уйленберг, комментируя в интервью De Telegraaf вердикт своего ученика. — Нет оснований настаивать, что это на 100 процентов 11-метровый удар.

— Видеоарбитрам дана установка не вмешиваться, если произошел контакт любого рода. А в данном случае он был, — продолжил голландец, работавший инспектором на трех матчах Евро-2020. — Данни Маккели занимал отличную позицию, он видел этот контакт, для него это был очевидный пенальти. К сожалению, в данной ситуации ему никто не мог помочь. На таких турнирах ставки очень высоки, понятно, что в дополнительное время подобные решения сказываются на результате. Любой судья был бы рад, если бы у него была подстраховка. Позовите его к монитору, пусть он еще раз оценит случившееся, посмотрит внимательно и примет окончательное решение. Предполагаю, что Данни в итоге определил бы, что контакт оказался незначительным. Я за то, чтобы предоставить видеоарбитру возможность приглашать судью просматривать повторы в таких ключевых эпизодах — особенно на крупных турнирах.

Пенальти

Итак, почему Маккели назначил 11-метровый удар? Ответ: он так видел случившееся в штрафной площади с той позиции, на которой находился. Судья посчитал, что Стерлинг упал из-за нарушения правил.

Видеоарбитры

Почему не вмешались видеоассистенты? Ответ: перед турниром они получили соответствующие установки. ВАР не вмешиваются в «серых» ситуациях, если ошибка не явная и не очевидная.

Дважды случился контакт с ногами Стерлинга: сначала его коснулся Меле, затем — Йенсен. Маккели счел что-то из этого или все нарушением, в такой ситуации Пол ван Букел, Кевин Блом, Кристиан Гиттельманн и Павел Гиль не могли вмешаться.

Другие примеры

Так произошло не впервые на турнире. Например, в матче Португалия — Франция ВАР не вмешались, когда после небольшого контакта в штрафной площади соперника упал Кильян Мбаппе, и Антонио Мигель Матеу Лаос назначил 11-метровый удар в пользу сборной Франции.

Видеоассистенты во главе с Франсуа Летексье не вмешались в действия Клемана Тюрпена, когда тот в матче Россия — Дания ошибочно назначил пенальти в ворота датчан после единоборства Янника Вестергора с Александром Соболевым.

Такие инструкции и установки у видеоарбитров УЕФА не только на этом турнире, но и на протяжении всего периода времени работы ВАР в матчах Лиги чемпионов. И это соответствует правилам игры и ВАР-протоколу, как бы это кому-то ни нравилось.

Кстати, видеоарбитр ван Букел не отстранен от работы на Евро-2020. Что свидетельствует о правильности его действий исходя из существующих инструкций. Голландец вошел в бригаду Бьёрна Кайперса, которая в воскресенье, 11 июля, будет работать на финальном матче Италия — Англия. Другое дело, что после скандала вокруг падения Стерлинга, учитывая резонанс и обстановку, ван Букела нельзя было снова назначать видеоарбитром. Потому функции ВАР выполнит немец Бастиан Данкерт, а ван Букел будет первым видеоассистентом, то есть как бы вторым по рангу в бригаде ВАР.