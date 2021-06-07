10 потенциальных открытий Евро-2020: от нового Иньесты до украинского таланта

Рассказываем, кто из футболистов не старше 20 лет может стать звездой на ЧЕ.

Райан Гравенберх, Голландия

Возраст: 19 лет

Клуб: «Аякс»

Амплуа: центральный полузащитник

В сентябре 2018-го Гравенберх стал самым юным футболистом в истории «Аякса» — на тот момент Райану исполнилось 16 лет 130 дней, и он побил четвертьвековой рекорд Кларенса Зеедорфа. Однако твердым футболистом основы амстердамцев Гравенберх стал только в минувшем сезоне: их трио в центре поля с многоопытным Классеном и мексиканцем Альваресом помогло «Аяксу» выиграть чемпионат с гигантским преимуществом в 16 очков.

В сборной Гравенберх дебютировал только весной, но уже в обойме. Конкуренция в середине поля у «Оранжевых» высокая, однако юноша наверняка получит шанс. Его прекрасное видение поля и умный пас отмечают во всей Европе. Мечта Райана — попасть в «Барселону», и она наверняка осуществится.

Педри, Испания

Возраст: 18 лет

Клуб: «Барселона»

Амплуа: центральный полузащитник/атакующий полузащитник

У «Барселоны» в атаке традиционно высокая конкуренция, а Педри еще и не считается самым талантливым молодым футболистом команды — эту корону удерживает Ансу Фати. Но 18-летний испано-гвинеец пропустил всю вторую половину сезона из-за разрыва мениска и не попал на Евро. А Педри превратился в безоговорочного футболиста основы «Барселоны». Хотя он и не воспитанник клуба — в 2019-м перешел из «Лас-Пальмаса».

Роналд Куман ценит хавбека за универсализм — Педри может закрыть любую позицию в средней линии, в том числе в опорной зоне или на фланге (он правша). В клубе очень любят сравнивать Педри с Андресом Иньестой — у них схожее оснащение и идентичный рост.

Нуну Мендеш, Португалия

Возраст: 18 лет

Клуб: «Спортинг» Л

Амплуа: левый защитник

В этом сезоне «Спортинг» впервые за 19 лет выиграл чемпионат Португалии и подарил Европе несколько новых имен. Одна из восходящих звезд — моторный левый защитник Нуну Мендеш. В 2011 году «Спортинг» переманил 9-летнего парнишку из «Дешпертара», причем Мендеш до последнего не знал об интересе «львов». «В тот день выходил из школы и заметил, что какой-то человек меня ждет, — вспоминал Нуну. — Пошел домой, и вскоре в дверь постучали. Я был один и решил взять из кухни нож, прежде чем открыть. Но в итоге все хорошо — это пришел скаут».

Сейчас Мендеш — основной защитник «Спортинга», его стоимость 40 миллионов евро, и летом он может перейти в топ-клуб. «Барселона», «Реал», «Манчестер Сити», «МЮ», «Ювентус», «ПСЖ», «Интер» и «Ливерпуль» в очереди.

Джамал Мусиала, Германия

Возраст: 18 лет

Клуб: «Бавария»

Амплуа: атакующий полузащитник

Родился в Германии, мать — немка, у отца нигерийские корни, а рос в Англии. Мусиала — космополит, который еще и долго не мог выбрать страну, которую будет представлять на международной арене. На юношеском уровне Джамал играл как за Германию, так и за Англию, был в молодежной сборной британцев, но все-таки выбрал немцев.

Мусиала — воспитанник «Челси», но сейчас его невозможно представить нигде, кроме «Баварии». Правша, способен закрыть любую позицию в полузащите, хотя предпочитает место «десятки». В основе сборной Германии играть не будет, но на замену Йоахим Лев его наверняка выпустит не раз.

Неко Уильямс, Уэльс

Возраст: 20 лет

Клуб: «Ливерпуль»

Амплуа: правый защитник/левый защитник

В этом сезоне у «Ливерпуля» было множество проблем в обороне, поэтому Юрген Клопп вынужден был делать ставку на двух молодых Уильямсов — Риса и Неко.

Но если первый играет за английскую молодежку, то второй — футболист основы сборной Уэльса.

В «Ливерпуле» Уильямс выходит на правом фланге обороны, в сборной его могут поставить на левый (в схеме с тремя центральными защитниками Неко обычно занимает всю бровку), а недавнюю товарищескую встречу с Францией он начал в середине поля — правда, был удален за игру рукой уже в первом тайме.

Йошко Гвардиол, Хорватия

Возраст: 19 лет

Клуб: «Лейпциг»

Амплуа: центральный защитник

В официальных источниках этот защитник указан футболистом родного загребского «Динамо», но еще осенью было объявлено о трансфере хорвата в «Лейпциг» по окончании сезона. За Гвардиола немцы заплатили 19 миллионов евро, и сейчас это выглядит отличной инвестицией в будущее. Йошко еще молод, но достаточно опытен. И, кстати, выглядит взрослым — как минимум на 25 лет.

Универсал: может выйти как на левом фланге, так и в центре защиты. А левоногие в обороне вообще в цене, так что у Гвардиола светлое будущее. В сборной Хорватии его называют Пеп — причины прозвища объяснять излишне.

Илья Забарный, Украина

Возраст: 18 лет

Клуб: «Динамо» К

Амплуа: центральный защитник

Воспитанник киевского «Динамо» и символ его возрождения. Прорвался в основу благодаря случаю: прошлой осенью у киевлян возникли громадные проблемы в обороне по разным причинам, и Мирча Луческу вынужденно сделал 18-летнего защитника основным. Но Забарный настолько впечатлил румына, что остался в стартовом составе и после выздоровления возрастных конкурентов. В итоге «Динамо» выиграло чемпионат Украины впервые за пять лет — во многом благодаря талантливой молодежи.

В сборной Забарный дебютировал еще в октябре — Украина тогда уступила Франции 1:7. Но катастрофа в Париже не повлияла на доверие Андрея Шевченко — вполне возможно, Забарный будет основным центральным защитником сборной на Евро.

Джуд Беллингем, Англия

Возраст: 17 лет

Клуб: «Боруссия» Д

Амплуа: центральный полузащитник

Беллингем уникален — ему нет и 18 лет, а его бывший клуб уже вывел из обращения номер Джуда. Он воспитанник «Бирмингем Сити», весь сезон-2019/20 юноша провел за родной клуб в чемпионшип, после чего уехал в дортмундскую «Боруссию». В «Бирмингеме» были в таком восторге от игры воспитанника, что закрепили за ним номер 22. И да — немцы заплатили за Беллингема 23 миллиона евро, так что англичанин автоматически стал самым дорогим 17-летним футболистом в истории.

В Дортмунде Джуд тоже провел сильный сезон, постоянно выходил в основе, но в сборной, скорее всего, в центре полузащиты окажутся Райс и Хендерсон. Однако Беллингем точно выйдет на поле и по ходу турнира может стать основным.

Билли Гилмор, Шотландия

Возраст: 19 лет

Клуб: «Челси»

Амплуа: центральный полузащитник

Фамилия Гилмора уже много лет мелькает в различных списках самых талантливых футболистов Великобритании и Европы. До 16 лет он был в академии «Рейнджерс», но летом 2017-го перешел в «Челси» и уже выиграл с ним Лигу чемпионов.

Гилмор — исполнитель из центральной оси. Может выйти на месте «десятки», может закрыть опорную зону. Резкий, с отличным пасом и высоким потенциалом. За сборную Шотландии пока лишь один матч, но на чемпионате Европы мы его обязательно увидим.

Жереми Доку, Бельгия

Возраст: 19 лет

Клуб: «Ренн»

Амплуа: правый полузащитник

В начале 2018 года с Доку чуть не подписал контракт «Ливерпуль». Полузащитник «Андерлехта» даже ездил в Ливерпуль с родителями, общался с Юргеном Клоппом и Стивеном Джеррардом (тогда — тренером молодежки красных), обсудил с клубом зарплату, но в итоге остался в Брюсселе. «Андерлехт» убедил Доку, что дома в ближайшее время игровой практики будет больше, да и сам Жереми, как выяснилось, не очень любит красных.

В прошлом году Доку перешел в «Ренн» (играл в обоих матчах Лиги чемпионов с «Краснодаром») и с ходу стал основным вингером. В сборной Бельгии Жереми — резервист. Однако профильных правых полузащитников в команде больше нет, так что у Доку появится шанс проявить себя.