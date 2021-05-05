Неймар не выиграет Лигу чемпионов и «Золотой мяч». В нем слишком много эгоизма и ребячества
Предматчевая статистика была просто убийственной для «ПСЖ»:
— В 47 случаях, когда английские клубы выигрывали гостевой матч в плей-офф Кубка чемпионов и Лиги чемпионов, все 47 раз они проходили дальше;
— В 90% случаев команда, выигравшая первый матч плей-офф в гостях, выходила дальше.
— Если французский клуб когда-либо проигрывал домашний матч в раундах на вылет, то никогда не оказывался в следующей стадии.
Вряд ли Неймар серфил на просторах Интернета в поисках подобной пессимистичной информации, однако сам повысил градус напряжения перед матчем с «Сити».
«Я играю в атаке, нахожусь на передовой, и я буду первым воином, который поведет в бой остальных. Я сделаю все, что смогу, и буду бороться за выход в финал, несмотря ни на что. Даже если мне придется умереть на поле», — цитирует бразильца Goal.com.
Такое воодушевляющее заявление, казалось бы, показывает игрока как лидера, готового взять на себя ответственность. Неймар не прячется в тени, он готов выйти и... принять эти лучи славы на себя. Вожак стаи, принимая бремя лидерства, мотивирует и вдохновляет остальных на чудо. Особенно в отсутствии Кильяна Мбаппе.
Но кажется, что Неймар хотел совершить подвиг сам. В лучших традициях одного своего аргентинского друга из Каталонии.
Атака «ПСЖ» — мрак. Но до «Сити» никто не ставил ее в такие условия
Коллективно «ПСЖ» был неубедителен. 14 ударов, ни одного в створ. Мауро Икарди на позиции «девятки» — 13 касаний в первом тайме (меньше всего в команде, даже у Кейлора Наваса — 16). Ни одного взаимодействия с мячом даже рядом со штрафной площадью, что уж говорить о том, чтобы принять его внутри. Аргентинец — отличный завершитель, который умеет бороться с лучшими защитниками. Но он неэффективен вдали от ворот.
Конечно, мало кто мог предсказать, что «Сити» так целенаправленно выйдет играть без мяча. Такой прием очень редок в исполнении Хосепа Гвардьолы, и в АПЛ может применяться только в матчах с «Ливерпулем». Следовательно, «ПСЖ» и Неймару пришлось столкнуться с организованным защитным блоком «горожан».
До нынешнего сезона в контексте «Сити» разговор больше сводился к обсуждению атаки команды, нежели обороны. Однако именно задняя линия будущих чемпионов АПЛ во главе со связкой центрдефов Джон Стоунс -Рубен Диаш зацементировала штрафную площадь. «Сити» — с отрывом самая малопропускающая команда АПЛ как по реальным (24 мяча), так и по ожидаемым голам (25.5 xGA).
А что же мы знаем про «ПСЖ»? В первой игре 1/8 финала с «Барселоной» на пространстве феерил Мбаппе (Неймар пропускал оба матча с каталонцами из-за травмы), а в ответном поединке парижане играли уже по счету и чуть за это не поплатились.
В первом четвертьфинале с «Баварией» тоже был забит быстрый гол — со «стандарта» момент реализовал Маркиньюс. А далее команда намертво оборонялась ввосьмером по схеме 4-4-0-2 с Мбаппе и Неймаром впереди.
Главное — в обоих противостояниях «ПСЖ» добивался результата в первом матче и нуждался лишь в его сохранении в ответной встрече. Домашнее поражение 1:2 поставило команду Маурисио Покеттино в затруднительное положение.
Неймар попытался пойти против системы и проиграл
Для анализа игры бразильца важно вспомнить один из фундаментальных принципов позиционной игры «Барселоны», где Неймар стал звездой мирового масштаба — двигайся не к мячу, а от мяча.
Против «Сити» четверть касаний бразильца была на своей половине поля. Выглядело так, что он опускался за мячом просто для того, чтобы его коснуться. Это напоминает карьеру за игрока в симуляторе ФИФА — когда играешь на атакующей позиции, но думаешь, что уж лучше мяч будет у тебя, нежели у компьютера, и просто забираешь его.
Да, Неймар — один из лидеров по продвигающим передачам (5) и показателю xThreat (оценка ожидаемой опасности атаки после передачи) — здесь бразилец уступает только Рияду Махрезу и Анхелю Ди Марии. Но давайте рассмотрим обратный эффект от постоянных смещений Неймара в глубину поля.
У «ПСЖ» уже было преимущество в центральной линии: трио Леандро Паредес — Марко Вератти — Андер Эррера против дуэта Фернандинью и Илкая Гюндогана. Правда, благодаря слаженному прессингу «Сити» Махрез и Фил Фоден время от времени сдвигались с флангов и перекрывали линии передач на инсайдов. Но везде успеть невозможно, и этим «ПСЖ» пользовался.
На картинке выше видно, как Паредес опускается ниже и наказывает Фернандинью за неплотную опеку разрезающей передачей вперед. На Гюндогане висят сразу два оппонента, Фоден не успевает помочь накрыть Эрреру.
На некоторое время получилась атака 4-в-4. Эррера мог попробовать обострить на Икарди, но выбрал пас направо на Неймара. Атака закончится виражом бразильца в штрафную площадь, где он встретит сопротивление уже восьми игроков «Сити».
Еще один эпизод, где Паредес опустился на одну линию с центральными защитниками. Вновь недостаточное давление Фернандинью (на этот раз на Вератти) дало «ПСЖ» шанс убежать втроем против четверых.
У Ди Марии были варианты отдать вразрез на Икарди или Неймара, но аргентинец был смущен давлением от Махреза. Алжирец не выключился и доработал эпизод до конца, заставив Ди Марию затормозить — он так и не воспользоваться возможностью вывести партнера один на один.
Мессиподобные опускания Неймара вглубь за мячом не только не принесли голевых моментов, но даже не привели к созданию описанных выше перспективных ситуаций. Два «реальных» шанса «ПСЖ» в матче: удар Маркиньюса в перекладину после навеса Ди Марии (отдадим должное Неймару — у него подготовительная передача) и промах аргентинца по пустым воротам после неудачной обработки мяча Бернарду Силвой. На этом все.
Игра Неймара — олицетворение юношеского максимализма
Но не все с Неймаром. На его счету 8 потерь мяча, 4 — на своей половине поля.
Выше на картинке — пример одной из них. После удаления Ди Марии бразилец решил, что теперь в его миссию входит еще больше смещений в глубину поля. Находясь в противоборстве с Фернандинью и помогающими ему Гюндоганом и Фоденом Неймар не видит забегание Верратти в свободную зону слева — глаза «десятки» только на мяче, в мозу — тольк мысль, что ОН должен сделать результат, ОН должен спасти команду. Итог — потеря.
Однако ближе к концу матча мнимые лучи славы, которой так жаждал Неймар, окончательно ослепили его. Квинтэссенцией неудачной постановки в театре одного актера стал эпизод на 88-й минуте. На протяжении почти 7 секунд бразилец стоял перед Махрезом и совершенно не понимал, что ему делать. Наличие слева крайнего защитника Митчела Баккера (не попал в кадр) и забегание Данилу Перейры через пару секунд бразилец будто не заметил. Очнувшись, он просто отпасовал назад.
На таланте можно творить чудеса. Даже десятилетиями. Лео Месси не даст соврать. Но поэтому подобных ему в футболе больше нет. Мы взрываемся аплодисментами, когда кто-то хотя бы отрезок сезона проводит на близком к аргентинцу уровне. Конечно, Неймар — не «кто-то». Но этот матч наглядно продемонстрировал, почему, например, Кевин Де Брейне находится ближе к «Золотому мячу», нежели бразилец.
Неймар — классный футболист. С этим никто не спорит. Но когда 30-летний мужчина становится олицетворением юношеского максимализма и эгоцентризма, хвалебные отзывы меркнут, как пепел от потухшей искры.
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