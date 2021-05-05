Неймар не выиграет Лигу чемпионов и «Золотой мяч». В нем слишком много эгоизма и ребячества

Матч с «Манчестер Сити» — убедительное доказательство.

Предматчевая статистика была просто убийственной для «ПСЖ»:

— В 47 случаях, когда английские клубы выигрывали гостевой матч в плей-офф Кубка чемпионов и Лиги чемпионов, все 47 раз они проходили дальше;

— В 90% случаев команда, выигравшая первый матч плей-офф в гостях, выходила дальше.

— Если французский клуб когда-либо проигрывал домашний матч в раундах на вылет, то никогда не оказывался в следующей стадии.

Вряд ли Неймар серфил на просторах Интернета в поисках подобной пессимистичной информации, однако сам повысил градус напряжения перед матчем с «Сити».

«Я играю в атаке, нахожусь на передовой, и я буду первым воином, который поведет в бой остальных. Я сделаю все, что смогу, и буду бороться за выход в финал, несмотря ни на что. Даже если мне придется умереть на поле», — цитирует бразильца Goal.com.

Такое воодушевляющее заявление, казалось бы, показывает игрока как лидера, готового взять на себя ответственность. Неймар не прячется в тени, он готов выйти и... принять эти лучи славы на себя. Вожак стаи, принимая бремя лидерства, мотивирует и вдохновляет остальных на чудо. Особенно в отсутствии Кильяна Мбаппе.

Но кажется, что Неймар хотел совершить подвиг сам. В лучших традициях одного своего аргентинского друга из Каталонии.

Атака «ПСЖ» — мрак. Но до «Сити» никто не ставил ее в такие условия

Коллективно «ПСЖ» был неубедителен. 14 ударов, ни одного в створ. Мауро Икарди на позиции «девятки» — 13 касаний в первом тайме (меньше всего в команде, даже у Кейлора Наваса — 16). Ни одного взаимодействия с мячом даже рядом со штрафной площадью, что уж говорить о том, чтобы принять его внутри. Аргентинец — отличный завершитель, который умеет бороться с лучшими защитниками. Но он неэффективен вдали от ворот.

Конечно, мало кто мог предсказать, что «Сити» так целенаправленно выйдет играть без мяча. Такой прием очень редок в исполнении Хосепа Гвардьолы, и в АПЛ может применяться только в матчах с «Ливерпулем». Следовательно, «ПСЖ» и Неймару пришлось столкнуться с организованным защитным блоком «горожан».

До нынешнего сезона в контексте «Сити» разговор больше сводился к обсуждению атаки команды, нежели обороны. Однако именно задняя линия будущих чемпионов АПЛ во главе со связкой центрдефов Джон Стоунс -Рубен Диаш зацементировала штрафную площадь. «Сити» — с отрывом самая малопропускающая команда АПЛ как по реальным (24 мяча), так и по ожидаемым голам (25.5 xGA).

А что же мы знаем про «ПСЖ»? В первой игре 1/8 финала с «Барселоной» на пространстве феерил Мбаппе (Неймар пропускал оба матча с каталонцами из-за травмы), а в ответном поединке парижане играли уже по счету и чуть за это не поплатились.

В первом четвертьфинале с «Баварией» тоже был забит быстрый гол — со «стандарта» момент реализовал Маркиньюс. А далее команда намертво оборонялась ввосьмером по схеме 4-4-0-2 с Мбаппе и Неймаром впереди.

Главное — в обоих противостояниях «ПСЖ» добивался результата в первом матче и нуждался лишь в его сохранении в ответной встрече. Домашнее поражение 1:2 поставило команду Маурисио Покеттино в затруднительное положение.

Неймар попытался пойти против системы и проиграл

Для анализа игры бразильца важно вспомнить один из фундаментальных принципов позиционной игры «Барселоны», где Неймар стал звездой мирового масштаба — двигайся не к мячу, а от мяча.

Против «Сити» четверть касаний бразильца была на своей половине поля. Выглядело так, что он опускался за мячом просто для того, чтобы его коснуться. Это напоминает карьеру за игрока в симуляторе ФИФА — когда играешь на атакующей позиции, но думаешь, что уж лучше мяч будет у тебя, нежели у компьютера, и просто забираешь его.

Да, Неймар — один из лидеров по продвигающим передачам (5) и показателю xThreat (оценка ожидаемой опасности атаки после передачи) — здесь бразилец уступает только Рияду Махрезу и Анхелю Ди Марии. Но давайте рассмотрим обратный эффект от постоянных смещений Неймара в глубину поля.

У «ПСЖ» уже было преимущество в центральной линии: трио Леандро Паредес — Марко Вератти — Андер Эррера против дуэта Фернандинью и Илкая Гюндогана. Правда, благодаря слаженному прессингу «Сити» Махрез и Фил Фоден время от времени сдвигались с флангов и перекрывали линии передач на инсайдов. Но везде успеть невозможно, и этим «ПСЖ» пользовался.

Эпизод матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ».

На картинке выше видно, как Паредес опускается ниже и наказывает Фернандинью за неплотную опеку разрезающей передачей вперед. На Гюндогане висят сразу два оппонента, Фоден не успевает помочь накрыть Эрреру.

Эпизод матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ».

На некоторое время получилась атака 4-в-4. Эррера мог попробовать обострить на Икарди, но выбрал пас направо на Неймара. Атака закончится виражом бразильца в штрафную площадь, где он встретит сопротивление уже восьми игроков «Сити».

Эпизод матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ».

Еще один эпизод, где Паредес опустился на одну линию с центральными защитниками. Вновь недостаточное давление Фернандинью (на этот раз на Вератти) дало «ПСЖ» шанс убежать втроем против четверых.

Эпизод матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ».

Эпизод матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ».

У Ди Марии были варианты отдать вразрез на Икарди или Неймара, но аргентинец был смущен давлением от Махреза. Алжирец не выключился и доработал эпизод до конца, заставив Ди Марию затормозить — он так и не воспользоваться возможностью вывести партнера один на один.

Мессиподобные опускания Неймара вглубь за мячом не только не принесли голевых моментов, но даже не привели к созданию описанных выше перспективных ситуаций. Два «реальных» шанса «ПСЖ» в матче: удар Маркиньюса в перекладину после навеса Ди Марии (отдадим должное Неймару — у него подготовительная передача) и промах аргентинца по пустым воротам после неудачной обработки мяча Бернарду Силвой. На этом все.

Игра Неймара — олицетворение юношеского максимализма

Но не все с Неймаром. На его счету 8 потерь мяча, 4 — на своей половине поля.

Эпизод матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ».

Выше на картинке — пример одной из них. После удаления Ди Марии бразилец решил, что теперь в его миссию входит еще больше смещений в глубину поля. Находясь в противоборстве с Фернандинью и помогающими ему Гюндоганом и Фоденом Неймар не видит забегание Верратти в свободную зону слева — глаза «десятки» только на мяче, в мозу — тольк мысль, что ОН должен сделать результат, ОН должен спасти команду. Итог — потеря.

Однако ближе к концу матча мнимые лучи славы, которой так жаждал Неймар, окончательно ослепили его. Квинтэссенцией неудачной постановки в театре одного актера стал эпизод на 88-й минуте. На протяжении почти 7 секунд бразилец стоял перед Махрезом и совершенно не понимал, что ему делать. Наличие слева крайнего защитника Митчела Баккера (не попал в кадр) и забегание Данилу Перейры через пару секунд бразилец будто не заметил. Очнувшись, он просто отпасовал назад.

Эпизод матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ».

На таланте можно творить чудеса. Даже десятилетиями. Лео Месси не даст соврать. Но поэтому подобных ему в футболе больше нет. Мы взрываемся аплодисментами, когда кто-то хотя бы отрезок сезона проводит на близком к аргентинцу уровне. Конечно, Неймар — не «кто-то». Но этот матч наглядно продемонстрировал, почему, например, Кевин Де Брейне находится ближе к «Золотому мячу», нежели бразилец.

Неймар — классный футболист. С этим никто не спорит. Но когда 30-летний мужчина становится олицетворением юношеского максимализма и эгоцентризма, хвалебные отзывы меркнут, как пепел от потухшей искры.