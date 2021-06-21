«У ваших игроков поразительно высокие зарплаты. Для них создали комфортную среду». Что в Дании думают о российском футболе

Мортен Бруун, чемпион Европы-1992 в составе сборной Дании, поделился с «СЭ» ожиданиями от решающего матча группового этапа Евро-2020 с Россией.

Чемпионы мира по утешениям

— Дания не набрала ни одного очка после двух туров группового этапа. В чем причины? — вопрос Брууну.

— Главная причина поражения в первом туре — сердечный приступ Эриксена. Но во встрече с Бельгией на результат повлиял другой фактор. Его имя — Кевин Де Брейне, который полностью поменял игру. Ключевой момент — конечно же, ситуация с Эриксеном. Но отмечу, что и до этого эпизода наша сборная играла с финнами не очень хорошо. Но произошедшее в конце первого тайма полностью подорвало настрой футболистов. Уверен, что никто уже не ставил на первое место результат, все думали об Эриксене. В матче с Бельгией датская команда выглядела лучше, особенно в первом тайме. Сейчас мы чемпионы мира по утешениям, но у нас все еще ноль очков. Несмотря на два поражения подряд, настроены оптимистично. Прекрасно, что игра с Россией пройдет в Копенгагене, а не в Санкт-Петербурге, для нас это значительное преимущество. Все ждут, что Дания выиграет и выйдет в плей-офф.

— В игре с Бельгией Дания шокировала соперника прессингом. Как думаете, будет ли характер игры сегодня таким же?

— Думаю, да. Это наша сильная сторона. К тому же, по первых двум матчам я заметил, что у сборной России проседает центральная зона и ваши полузащитники и защитники не всегда выдерживают давление. Бельгия и Финляндия часто создавали в Санкт-Петербурге моменты. Поэтому я не могу назвать Оздоева и Зобнина игроками высокого уровня. Думаю, замена вратаря тоже может сказаться, ведь ваш молодой голкипер (Сафонов — Прим. «СЭ» ) неопытен. Да, он неплохо провел матч с Финляндией, но сегодня будет лишь его третья игра за сборную России. Не сомневаюсь, что Дания создаст несколько голевых моментов и, надеюсь, реализует несколько.

— Ждете изменений в игре датчан после двух поражений?

— Я почти уверен, что замен в стартовом составе не будет, это не стиль нашего тренера. Знаю, что Станислав Черчесов склонен устраивать ротацию, но у Каспера Хьюлманна другой подход. Может быть, будут небольшие перестановки в линии атаки, но в обороне и полузащите все останутся на своих местах.

Уехавшие за границу сильнее тех, кто играет в России

— Вы назвали слабые места сборной России, но оставил ли кто-то из игроков нашей команды позитивные впечатления?

— Миранчук. Перед началом чемпионата Европы я считал самым опасным футболистом сборной Головина, но сейчас мое мнение изменилось. Миранчук не вышел в основе на игру с Бельгией, зато прекрасно провел матч с Финляндией — и я говорю не только о забитом мяче. В целом хочу заметить, что ваши футболисты, уехавшие за границу, выглядят сильнее тех, кто выступает за клубы из России. Миранчук и Головин — яркие примеры.

— Большинство футболистов сборной Дании играет в топ-5 лиг, большинство наших игроков — в РПЛ. На ваш взгляд, почему россияне не востребованы за рубежом?

— Мне кажется, вашим игрокам слишком сильно нравится играть на родине. У них поразительно высокие зарплаты — в клубах из Москвы и Санкт-Петербурга. Для российских футболистов создали слишком комфортную среду: если ты звезда футбола в России, то ты богат. Но при этом мы видим, что происходит с клубами российской премьер-лиги в Лиге чемпионов. Ваш чемпионат уже давно не так силен, как раньше. Я помню, как ЦСКА и «Зенит» выигрывали еврокубки, но сейчас я не уверен, что какой-либо российский клуб способен добраться до финала Лиги Европы.

— Как нам это поменять? Датская суперлига, напротив, становится сильнее с каждым сезоном. Вы знаете рецепт?

— Честно говоря, не знаю. Но для меня большой сюрприз, что запасной футболист из команды, не борющейся за чемпионство в Дании, с ходу стал основным игроком крепкого российского клуба. Я говорю об Оливере Абильдгоре, который в прошлом году перешел из «Ольборга» в «Рубин». Меня восхищает Абильдгор и его неочевидный путь к успеху. Но как это возможно? На мой взгляд, эта ситуация подчеркивает то, какой уровень сейчас у российского чемпионата.

Сборная Дании — национальные герои

— Какой была ваша первая реакция на падение Эриксена?

— Я не верил в то, что происходило. Матч с Финляндией был невероятно важным для страны, ведь впервые в истории Дания проводила домашний матч крупного турнира на своем поле. Мы этого очень долго ждали — коронавирус отложил Евро на год, но все-таки матч состоялся, ожидания были огромными. И вот за одно мгновение все рухнуло. Было сложно поверить, что это случилось на самом деле, что весь мир видит это в прямом эфире. Но этот случай сплотил не только команду, но и всю нацию. Это уникально: сборная проиграла два стартовых матча Евро на своем поле, но все болельщики до единого оказывают мощную поддержку команде, никто от нее не отворачивается. Сейчас сборная Дании — национальные герои в глазах болельщиков, особенно капитан Симон Кьер, который не позволил языку Эриксена запасть в горло. Так что атмосфера в Копенгагене и во всей стране восхитительная. Может быть, похожая атмосфера была в 1985 году, когда сборная Дании победила СССР со счетом 4:2 на том же стадионе (в отборочном турнире к чемпионату мира-1986 — Прим. «СЭ» ). Это была одна из величайших игр в истории нашей национальной команды.

— Сейчас Дания рискует финишировать четвертой в группе, а перед турниром на какой результат вы рассчитывали?

— Я был уверен, что мы выйдем из группы. И я буду разочарован, если сегодня будет ничья или поражение. Но обстоятельства совершенно уникальны и неповторимы. Даже если Дания проиграет все три матча в группе, все равно вокруг сборной сохранится позитивная атмосфера.

Мы победим — 2:1

— В России широко обсуждают цитату защитника сборной Дании Янника Вестергора: «Мы выйдем и победим сборную России». Не думаете, что такое заявление лишь повышает мотивацию вашего соперника?

— Честно говоря, не вижу ничего особенного в этой цитате. Нам нужно побеждать, и это нормально — подчеркивать необходимость результата.

— Слышали о том, что болельщиков из России не пустят в Данию?

— Да, знаю. Мне жаль, но я не думаю, что они бы сильно повлияли на игру. В любом случае я предполагаю, что совсем без болельщиков сборная России не останется: в Копенгагене живет немало русских.

— Каспер Шмейхель в ответ на похожий вопрос сказал: «Мы должны сделать это своим преимуществом».

— Не знаю. Чем больше разнообразия на трибунах, тем лучше. Преимуществом для сборной Дании это точно не станет, ведь матч все равно пройдет в Копенгагене, и наших болельщиков будет значительно больше при любом раскладе. И вообще я считаю, что люди часто переоценивают влияние болельщиков на футболистов. Бельгия провела две встречи на выезде, в обоих случаях их фанаты были в меньшинстве, но бельгийцы дважды набрали по три очка. Хорошо играть дома, но качество команды важнее всего.

— Ваш прогноз?