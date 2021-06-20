Сборная Дании пообещала выбить Россию с Евро. Это наглость?

Защитник датчан Янник Вестергор подбросил дровишек в огонь.

Вестергор накануне матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Россией выступил с заявлением, что его команда обязательно одержит победу и выбьет России с Евро. О том, что они обыграют россиян, говорят и другие футболисты датчан.

«У нас все еще большие амбиции, так что мы выйдем и победим Россию. Надеюсь, что и Бельгия выполнит свою часть задачи и турнир для нас на этом не завершится. Думаю, что наше выступление против бельгийцев, занимающих первое место в рейтинге ФИФА, доказывает, что мы можем играть на высочайшем уровне и на равных биться с лучшими из лучших. Мы выйдем на поле, сыграем на том же уровне, победим Россию и посмотрим, что будет дальше», — сказал Вестергор.

Мнением о заявлении датчанина и перспективах сборной России поделились журналисты «СЭ».

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора:

— Делая свои боевые и громкие заявления, Вестергор забывает о трех важных вещах.

Первое. Это у его сборной, а не у нашей ноль очков после двух туров. Каким бы классным ни было качество футбола скандинавов против Бельгии (особенно в начале матча), а России против Финляндии — далеким от феерии, задачу решили мы, а не Дания. Стартовая позиция перед очной встречей лучше у команды Черчесова, там более ничья — в ее пользу.

Второе. Турнирная ситуация требует от хозяев забивать в Копенгагене как можно больше. Да, атакующий потенциал у них высок даже без Эриксена, но массированное наступление всегда дает сопернику шанс на быстрые контратаки — главное, грамотно развивать и завершать свои выпады.

Третье. Не раз видел мнение датских коллег — мол, сборная похожа на зеркало, против сильного оппонента сильна и сама, с теми же, кто попроще, опускается до их уровня. Где гарантия, что так не произойдет и на этот раз?

В общем, верю в положительный для России итог, а именно — в ничью.

Константин Алексеев, шеф отдела футбола:

— Мне нравится, когда перед матчем делают громкие заявления. В наш век политкорректности многие боятся сказать что-то яркое, ведь за слова потом притянут. Вестергор не испугался вызвать удар на себя, честь ему за это и хвала. Постарался внушить уверенность себе и партнерам, отрезал пути к отступлению.

У датчан ведь ситуация тоже не ахти. Надо выигрывать по заказу, причем желательно с как можно более крупным счетом. Не решат эту задачу — в любом случае получат на родине на орехи, а Вестегору, конечно, припомнят его слова.

Но сборную России это мало касается. В свое время Валерий Газзаев на установке показывал команде яркий заголовок в «СЭ» со словами соперника и говорил: «Они вас не уважают. Выйдите и порвите их за это». Не думаю, что сейчас этот ход сработает. Нет, возможно, и Станислав Черчесов упомянет высказывание Вестегора, однако, надеюсь, футболистов и без того не надо дополнительно настраивать. А если самоуверенные слова датчанина кого-то все же разозлят — еще лучше.

Нам очень нужна отмобилизованная и кусачая команда в последнем матче в группе. Выйти в плей-офф в нынешней ситуации — вполне посильная задача.

Олег Кошелев, заместитель шефа отдела футбола:

— Никакой дерзости в словах датчанина я не увидел, абсолютно нормальный посыл. Просто мы привыкли накануне игр слышать про «непростой матч и сильного соперника», и на этом фоне Вестергор устроил настоящий трэшток.

С приведенными им аргументами трудно поспорить. Датчане сыграли с бельгийцами на высоком уровне? Сыграли. Датчане сохранили высокие амбиции? Судя по всему, да. И это при том, что у них состав элементарно сильнее: достаточно посмотреть на клубы, которые представляют скандинавские футболисты.

Чтобы противостоять датскому мастерству, наши должны много бегать (быстро вряд ли получится), самоотверженно и успешно бороться. Других козырей у нас нет. Ну и настрой, естественно. В этом смысле слова Вестергора могли бы пойти на пользу, но я не думаю, что в раздевалке сборной России кто-то всерьез обратит на них внимание.

Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации:

— С одной стороны, Вестергор может говорить все, что ему взбредет в голову. Да и журналистам такие заявления куда больше нравятся, нежели традиционные унылые «все соперники сильны, но со всеми можно играть». На крупных турнирах мы в 99 процентах случаев слышим именно это. И не только от российских игроков и тренеров. С другой же — как бы такие высказывания не вышли и игроку, и его команде боком.

Очень надеюсь, что футболистам нашей команды покажут слова Вестергора и четко объяснят, как на такое нужно ответить. Разумеется, датчане сильнее как индивидуально, так и в коллективном футболе плюс еще больше сплотились после случая с Эриксеном. Но игра прекрасна своей непредсказуемостью. И стимул ответить болтливому датчанину лишним точно не будет. Ведь встреча в Копенгагене станет важнейшей для нашей сборной в ее нынешнем составе. Уверен, в дальнейшем мы увидим сильно изменившуюся команду.

Гоша Чернов, корреспондент:

— Датская сборная в безвыходном положении: ей необходимо набрать три очка, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Это нормально, что защитник делает такие заявления в критической ситуации. Тут уже не до политеса — настрой должен быть максимально боевым. Уверен, что и в Дании Вестергора поддерживают. И если бы мы оказались на месте скандинавов, а эти слова произнес бы условный Джикия, то я бы его поддержал.

Но на сборную России эти слова вряд ли повлияют: в нашей команде и так все понимают, что нужно играть на победу. И я верю в сборную Черчесова, хотя при этом достаточно тревожно — первый тайм матча датчан с Бельгией очень впечатлил. Надеюсь, Россия все-таки победит в Копенгагене с минимальным счетом.

Андрей Кузичев, корреспондент:

— Ничего особенного в словах Вестергора не вижу. В европейском футболе подобные заявления — обычное дело. Тем более у датчан есть основания для смелых высказываний. У десятой сборной рейтинга ФИФА все в порядке как с уверенностью в собственных силах, так и с качеством игры, и ноль очков после двух туров — недоразумение.

У сборной России, напротив, как раз к уровню футбола много вопросов. На ЧМ-2018 это совсем не похоже, и оптимизма перед выездом в Копенгаген у болельщиков не наблюдается. Однако наша команда точно не выглядит обреченной. Во-первых, есть резерв для роста как в игре, так и в уровне физической готовности. Во-вторых, это датчане, а не мы обречены работать только на победу, и давление на них больше. Наконец, в одном матче может случиться все что угодно. Так что верю и надеюсь на лучшее.