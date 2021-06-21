Шутник-пограничник, город без масок и ощущения Евро, дерзость от Поульсена. Репортаж Рабинера из Копенгагена

Обозреватель «СЭ» передает из столицы Дании перед матчем Россия — Дания.

«Вы не в курсе, что матч отменили?»

Копенгаген начался для меня с мрачного пограничника и его слов: «На футбол? Какой футбол? Вы что, не в курсе, что матч отменили?»

Если бы в аэропорту не было wi-fi и за предыдущий час в очереди на ковид-тест и за его результатами я не излазил вдоль и поперек всю всемирную сеть, то, может, розыгрыш и удался. Но я был во всеоружии и за голову не схватился.

А тут и сам датский погранец заливисто расхохотался. Я же попытался представить себе хохочущего человека в форме на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Или Домодедово, неважно. Подобные вершины уровень моего воображения покорить не смог.

Кстати, проверка документов была очень поверхностной. Да, для убедительности я повесил на себя аккредитацию УЕФА на весь Евро-2020, но, например, подтверждения, что аккредитован на конкретный матч, у меня не попросили.

И вообще, слухи о зверствах на датской границе оказались сильно преувеличенными. Некоторые наши болельщики, которым официально пересекать датскую границу было запрещено, все-таки это сделали. Поехали на свой страх и риск, показали пограничнику как ни в чем не бывало билет на футбол — и граница оказалась вовсе не на замке. Как будто и не было нашумевшего запрета, вызвавшего дипломатический скандал и заявление посольства России ни много ни мало о русофобии официального Копенгагена!

На самом деле все, с чем столкнулись мы, было доброжелательно, а местами даже и весело. Розыгрыши — это вообще, как сразу же выяснилось, по датской части. Едва выйдя из самолета, мы с коллегами увидели санитайзер и решили им воспользоваться. Сотрудник аэропорта нахмурился: «Услуга платная». Кто-то из коллег, по-моему, даже повелся. Дальше последовал все тот же смех.

Не до смеха нам стало чуть позже — когда увидели хвост очереди на коронавирусный экспресс-тест. Его проходят все прибывающие в Данию, за исключением тех, кто предъявляет документ о том, что привит признанными в Евросоюзе вакцинами (российские к ним, как известно, не относятся) либо имеет достаточное количество антител. И вот тут хочется немного предъявить родному «Аэрофлоту».

Прямо на посадке в «Шарике» двух человек, включая одного из моих коллег, сняли с рейса из-за отсутствия англоязычного перевода отрицательного теста на ковид — у них он был только на русском. Объяснение было такое: мол, в Дании вас развернут. Коллеге пришлось срочно покупать новый билет и лететь через Польшу.

А ведь в том не было вообще никакой необходимости, и аргументация сотрудников «Аэрофлота» не имела никакого отношения к реальности. В Дании всем абсолютно наплевать на российский ковид-тест, как, собственно, и на любой другой: там еще до паспортного контроля его нужно проходить по новой.

Копенгаген. Фото «СЭ»

Затем же — ждать результата. Не буду преувеличивать — мол, с замиранием сердца, поскольку если ты меньше двух дней назад сдал чистый тест в России, а далее в любом общественном месте ходил в маске, то должно было слишком уж сильно не повезти, чтобы подхватить «корону». Но ведь тест может быть и ложноположительным.

Все обещали сделать за 15 минут, но мы с двумя коллегами стояли долго. Полчаса, 40 минут... Смуглый молодой человек раздавал листочки с результатами, причем выкрикивая не фамилии, а имена людей. Среди них почему-то преобладали арабские. А когда доходило до наших, допустим, фотохудожнику Федорову оставалось только догадываться, что «Александр», которого называл смуглый молодой человек, — это именно он. Самолет Москва — Копенгаген был, как ни странно, полон, и что-то мне подсказывает, что Александров там тоже было достаточно.

Но фотохудожнику повезло, и он получил свой отрицательный тест сравнительно быстро. А вот остальная часть бригады «СЭ» на матче Дания — Россия — мы с Севастианом Терлецким — мучились в ожидании и неведении. В конце концов, пока я разговаривал по телефону, узнавая новости из сборной, Сева решил действовать по принципу Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их — наша задача». И действительно — покопавшись в документах, наши тесты нашли. Оба, к счастью, были негативными.

В Копенгагене есть все. Кроме ощущения Евро

О чем я узнавал? О составе — даже не пытался, все равно бы не сказали. А спрашивал, например, о том, почему вдруг решили сменить изначальный план и лететь в Копенгаген не в субботу, за два дня до игры, а в воскресенье, да еще и потренировавшись в Новогорске.

Оказалось, сработал недавний плохой опыт отъезда за два дня на отборочный матч ЧМ-2022 в Словакию. В стране был локдаун, выходить из отеля и вообще делать шаг вправо — шаг влево было запрещено, и время до игры тянулось страшно долго. Команда истомилась, и результат известен. Вот и сейчас решили от греха подальше максимум времени провести дома, в привычной обстановке.

Другое дело, что июньская Дания оказалась полнейшей противоположностью мартовской Словакии. Датчан достаточно долго продержали на карантине, но сейчас ситуация очень благополучна, и ощущение такое, будто ни о каком ковиде в этой стране и не слышали. Всем и везде разрешено ходить без масок, в том числе в закрытых помещениях, — а потому этот атрибут за все время я видел раза три, и один из них — у себя в сумке. Так, на всякий случай, по уже укоренившейся привычке.

Копенганен полон жизни. Полтора года, с новогодней Вены-2019/20, я не был в Европе, страшно по ней соскучился — и получил ее сполна. Потрясающей красоты северный город с колоритными двухъярусными велосипедными парковками (кстати, не видел в городе ни одного человека на электросамокатах, и это делает его ещё лучше) и свойственными этим краям готикой и шпилями не переполнен и не пуст — какой-то спокойно-радостный народ гуляет по нему ровно в том количестве, которое создает ощущение гармонии.

Велосипедные парковки в Копенгагене. Фото «СЭ»

В субботу, когда температура была под тридцать, люди и купались вовсю. В воскресенье она упала до комфортных двадцати четырех, облака сгущались в тучи, те проливались сильным дождем, а потом опять надолго выходило солнце и освещало прекрасную копенгагенскую архитектуру.

Вот только красные майки датской сборной алеть под этим солнцем не начинали. Все есть в этом городе, кроме ощущения, что тут проходит чемпионат Европы по футболу. Вот, помню, когда 11 лет назад я провел почти месяц на ЧМ-2010 в Кейптауне, люди там беспрерывно ходили в желтых майках сборной ЮАР. Не знать, что за турнир там в это время проходил, было невозможно.

В Дании все иначе. Если в том же Санкт-Петербурге на всех мостах висят сотни баннеров, посвященных Евро-2020, то в Копенгагене на весь немаленький центр города я их обнаружил всего три. И людей в майках национальной команды за день до матча с Россией было примерно столько же. Не потому что футбол их не интересует — просто культура другая.

Копенгаген.

Когда повод достойный — эти люди надевают столько маек и так празднуют, что мало не покажется. В фан-зоне я видел фото и видео, что творилось на центральной площади Копенгагена, когда страна праздновала победу на Евро-92. Ту самую, о которой придуманы красивые легенды — о том, что игроков собирали с пляжей (датчане же тогда в последний момент заменили дисквалифицированную из-за войны Югославию), что форвард Флеминг Поульсен в ответ на всеобщее изумление произнес историческую фразу: «Пусть тренируется тот, кто играть не умеет...»

У Дании-2021 есть свои легенды, и главная из них — очень грустная, едва не ставшая трагической. Легенда о Кристиане Эриксене, который, говорят, сегодня должен быть на «Паркене». Какую его появление даст мотивацию его партнерам, да и болельщикам тоже, — несложно представить...

Даже мы, люди, вроде бы к Дании никакого отношения не имеющие, главным местом, которое в Копенгагене необходимо посетить, сочли стену Эриксена в фан-зоне. Она мигом стала культовой, и тысячи людей оставляют на ней надписи в поддержку полузащитника. Мы с коллегами Терлецким и Дорским не стали исключениями...

В фан-зоне, расположенной рядом с красивейшим районом Нью-Хавен, где красивые разноцветные домики и сотни лодок стоят на берегу канала, ты наконец-то дорываешься до чувства, что Евро в Копенгагене — есть.

Тебя словно засасывает в комнату, посвященную победе на Евро-92, где и копия самого Кубка выставлена — как не сфотографироваться? Ты долго стоишь у стены Эриксена и рассматриваешь его лицо и надписи людей. Ты бьешь по мячу, стремясь попасть в пару отверстий в стене, и по-детски радуешься, когда попытки с четвертой это удается. Ты встречаешь колоритного болельщика с огромным флагом, и он говорит тебе: «Эриксен — человек, который стоит двумя ногами на земле. Он народный футболист. Мы его очень, очень любим!»

Этот же болельщик прогнозирует 2:0 или 3:1 в пользу датчан. Но делает это так по-доброму, что на него даже сердиться не хочется. А когда он оказывается бессилен назвать хоть одно имя игрока нашей сборной и извиняется за это — укорить хочется не его, а наших футболистов, не сделавших так, чтобы их фамилии отпечатались в людском сознании. Может, сегодня удастся?

Встречаются в фан-зоне и наши люди. С одним мы, оказывается, летели в одном самолете (там-то он был в маске, так что поди узнай!). Бизнесмен, работает в Дании — поэтому проблем с въездом у него быть не могло. Имел в распоряжении несколько билетов на матч с Россией. Но, поскольку наших не пустили, продавать их из россиян было некому, и пришлось — датчанам...

Настроит ли сборную России Юссуф Поульсен?

Теперь у сборной Дании другой Поульсен — в соответствии с теми изменениями, что происходят в датском обществе, не Флеминг, а Юссуф. И произносит он накануне матча с россиянами то, что нам должно быть обидно слышать: «Если не обыгрывать такую команду, как Россия, то нечего делать в плей-офф».

В чем-то, признаем честно, автор гола датчан в ворота бельгийцев прав — по крайней мере, если исходить из первых наших матчей на чемпионате Европы. Но накануне матчей подобный треш-ток приветствуется в боксе, ММА — но не в игровых видах спорта. В футболе он расценивается как неуважение, а не как часть игры.

Я не мог не задать вопрос о словах Поульсена на пресс-конференции Черчесову и Головину. Причем целью ставил даже не столько спросить, что они об этом думают (на правду-матку все равно рассчитывать не приходилось — так и оказалось), сколько проинформировать. Лишняя мотивация, дополнительный повод для злости никогда не повредит. Хотя неуважение было скорее исключением — другие датчане Россию, напротив, расхваливали: главный тренер Каспер Хьюлманн даже персонально выделил Головина, Миранчука и Дзюбу.

Можно ли сыграть на высказывании Поульсена? Знающие люди объяснили мне, что менталитет нынешних футболистов — не как в девяностые и нулевые, когда ведущие тренеры поколения, Олег Романцев и Валерий Газзаев, Юрий Семин и Георгий Ярцев, пользовались неосторожными цитатами соперников, чтобы настроить свою команду, и тогдашние игроки от такого загорались как спички. Нынешние менее восприимчивы к внешней информации, они живут по своей программе, перенастроить которую чужим треш-током — невозможно. Только если сказано будет что-то совсем запредельное, чего о словах Поульсена сказать все же нельзя.

И лидеров по духу, о чем недавно и Хабиб справедливо говорил, в этой сборной — раз-два и обчелся, из-за чего она, потерявшая после ЧМ-2018 Игоря Акинфеева и Сергея Игнашевича, не та, что тогда...

А если та — то должна выйти и доказать это в Копенгагене. Потому что, хоть и играют за датчан футболисты европейских топ-клубов, сборная-то уже много лет ничего не добивалась. И даже Финляндии, даже если из-за Эриксена, но дома проиграла. И мы так же, как Поульсен, вправе сказать: «Если даже не играть вничью с Данией, что делать в плей-офф?»

Пресс-конференция Черчесова и Головина за сутки до матча, данная уже на датской земле, получилась лаконичной и несколько скомканной — техника сбоила. При этом главный тренер и ведущий игрок и без того были погружены в себя и откровениями сыпать не собирались — как, например, главный тренер венгров итальянец Марко Росси после ничьей с Францией о критиках: «Мать идиота всегда беременна».

Головин, правда, на мой вопрос, в чем он на этом турнире недоволен собой и в каких компонентах ему нужно прибавлять, справедливо заметил: «В статистике. Надо забивать голы, отдавать передачи».

Кубок Европы на стене в честь Кристиана Эриксена. Фото «СЭ»

Да, от Александра в Копенгагене очень нужно то, что в футболе именуется игровой конкретикой. То, что он много делал в минувшем сезоне в «Монако». То, что исполнил в матче с финнами другой наш легионер — Алексей Миранчук.

Убежден, что в Дании нам очень, очень нужно забить первыми. Если получим в свои, как это в последнее время, к сожалению, повелось (хорошо, хоть с финнами голова Похьянпало забралась в офсайд), — трибуны «Паркена», боюсь, нас сметут. Тем более что квота зрителей на матч с Россией еще больше расширилась...

По традиции погадаем над стартовым составом, в котором в прошлый раз я угадал Сафонова с Миранчуком и не угадал Дивеева. Мне все же кажется, что даже вчерашнее возвращение в общую группу Марио Фернандеса после такой травмы не позволит ему сразу вернуться в стартовый состав — благо Вячеслав Караваев готов не хуже. Он и начнет матч. А Дмитрия Баринова, полагаю, заменит полностью восстановившийся Федор Кудряшов, чьи опыт и лидерские качества в центре обороны очень потребуются. Остальные будут как в матче с Финляндией.

Если бы еще и результат был таким же! И вместо повторения Уэльса-2016, чего многие сейчас, не будем скрывать, боятся, мы получили бы в 1/8 финала возможность для реванша над теми же валлийцами...

Пять лет назад в Тулузе (сборная тогда получила прозвище «тулузеры») погода, помню, была великолепной, и мы с коллегами целый день рассекали в шортах по городу. Проснувшись сегодня в Копенгагене, я обнаружил, что льет дождь и похолодало градусов до восемнадцати.

Чего только ни насочиняешь, чтобы внушить себе, что уж на этот раз все должно быть хорошо!

А на самом деле все будет решаться только на поле, и погода к этому не будет иметь никакого отношения. Будут же — маленькие человеческие подвиги, которые должны слиться в один командный.

И мне так хочется верить, что в рамке будет летать и все тащить Матвей Сафонов, спустя два дня после сухого дебюта в официальном матче за сборную впервые ставший отцом. И что откроет, наконец, счет своим голам на турнире капитан Артем Дзюба. И что вырежет свой фирменный результативный угловой со стадиона «Луи II» в Монако Александр Головин. И что поддержит свой финский голевой почин Алексей Миранчук. И что стеной встанут перед Сафоновым Георгий Джикия и его партнеры по обороне...

Мы же знаем из Тютчева, что в Россию можно только верить.

Жаль, что только.

Но что нам остается еще, если не верить?..