Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о контрольном матче сборной России против Болгарии (1:0).

— Понравилось решение Черчесова по Баринову. Его появление в обороне себя оправдало. Это находка. Сразу видно, что Дмитрий быстрее всех остальных центральных защитников. Ведь это он выполнял такие точные передачи на Дзюбу. До него этого никто не делал. Считаю, Баринов должен и впредь выходить в стартовом составе.

В принципе, сегодня понравился Жирков. Но надо же еще и делать скидку на уровень соперника. Мы прессинговали в первом тайме, а после перерыва все как-то выглядело на автопилоте что ли.

Настораживает брак в передачах у Зобнина и Оздоева. Сколько потерь! Они же опорники, должны начинать атаки. Что ж, это уровень российских футболистов, нашего чемпионата. От этого никуда не деться...

К сожалению, я почти не увидел мягких пасов. Ну не хватает нам креатива. Да, есть Головин, но до него же еще надо довести мяч. Кто это сделает? Зобнин много трудится, старается. Но планка его мастерства не высока. И у него нет какой-то хитрости. Оздоев такой же. Когда есть возможность отдать проникающую передачу низом, зенитовец почему-то принимает решение перекинуть через голову. Это же передача в борьбу! Нет навыков...

А к самому Головину вопросов нет. Молодец. Двигается, быстро думает, принимает решения. По пониманию игры, своей технике он явно выделяется в составе сборной. Парень, играя во Франции, многому научился. Слава богу, что он туда уехал. Но кто еще?

Миранчук нормально вышел, заработал пенальти. Подкупает активность Мостового. Однако ему еще объективно не хватает опыта игр в большом футболе европейского уровня. Придется еще много тренировать завершение атаки. Ведь упустил же верный момент. Надо было мяч подрезать, а он просто пробил. Значит, и не думал так исполнить. И потом — бежит почему-то только по прямой, без маневров, без коварства для защитников.

Отметил бы Караваева, который во втором матче кряду неплохо выглядит физически. Держит темп. Да, справа, похоже будет играть Марио Фернандес. Но почему бы тогда не использовать Караваева слева? Непосредственно в обороне он выглядит предпочтительнее Жиркова. Юрию именно в защите уже очень сложно, слишком много сил придется затратить. Хотя, безусловно, последнее слово здесь за Черчесовым.

Кудряшов, похоже, выбыл надолго. Это потеря, но не катастрофа. Повторю свою мысль. Сегодня Баринов показал, что он все делает быстрее остальных центральных защитников. И нацелен на созидание. Помните момент, когда Черчесов негодовал, потому что, кажется, Джикия и Семенов начали отдавать пасы назад... Ну что это такое? Я сам всегда говорю: пас назад — это поражение! Вы же замедляете темп! Ну нет у нас искусства быстрого паса.

Семенов делает навесные передачи. Ну это не то! Я сейчас вспоминаю зенитовского защитника Бруно Алвеша. Вот он отдавал классические пасы — по верху травы. Да еще на 30-40 метров. Такой мяч легко обработать. А когда ты исполняешь, извините меня, закорючку... Кто тебе даст принять?!

Дзюба молодец, создавал моменты партнерам, выводил их на ударные позиции. Замечательно действовал. Но не забывайте, кто ему доставлял мячи. Три передачи Баринова. Пас точно в ноги! Так мог Игнашевич. Вот только за это игрока «Локомотива» уже надо ставить в основной состав!

Хватит ли Баринову навыков игры именно в центре обороны? Да, он грубоват, но лучше уж такой исполнитель, который способен начинать атаки, двигать мяч вперед. А какой он боец?! Его же не сдвинуть, не столкнуть. Какой характер! Он же показывал тренеру: ну что ты меня меняешь, я играть хочу! Вот такой нужен настрой на Евро! Дмитрий вообще не убирает ноги.

Я и до игры говорил, что Дзюба является лидером сборной. Да, я его критиковал. И он понял, что надо поменяться. Сейчас нет к нему вопросов.

Они возникают к другому футболисту. Вот скажите мне, пожалуйста, что делал на поле Ионов? Какие-то пасы поперек, почему-то все время избавлялся от мяча. У него же есть преимущество перед остальными партнерами. Скорость. Он бежит быстрее других. Но это качество нужно использовать на пользу команде. А сегодня он просто провалил игру! Неужели нельзя проскочить болгар? А Ионов даже не пытался... Вышел Кузяев, и явно больше мысли появилось в игре.

Мои предчувствия перед чемпионатом Европы? Видно, что наша команда готовится. Большинство игроков набрали физическую форму. Предстоит драка на поле. Шансы против Бельгии? Нужно, чтобы каждый наш игрок после финального свистка упал без сил и произнес: я сделал все, что мог! Вот наш шанс. Сумасшедшая самоотдача! Другого пути у сборной России нет. И не надо никого бояться.

Очень хорошо, что сегодня одним из комментаторов матча был Леонид Слуцкий. Он объяснял все нюансы. Потрясающе! Это просто учебник футбола!