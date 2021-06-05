Похоже, Кудряшов пропустит Евро-2020. Россия потеряла основного защитника

Неприятность случилась перед матчем с Болгарией.

Есть вероятность, что защитник Федор Кудряшов из-за травмы пропустит Евро-2020. На разминке перед товарищеским матчем с Болгарией он получил повреждение икроножной мышцы. Матч он отправился смотреть с трибуны.

«Во время разминки защитник Федор Кудряшов получил повреждение икроножной мышцы. В стартовом составе его заменил Андрей Семенов. После игры Кудряшов пройдет обследование, после которого будет выбрана тактика лечения», — сообщили в пресс-службе сборной России.

Во время разминки Кудряшов совершил рывок и тут же схватился за икроножную мышцу. В раздевалку его за руку вел врач сборной России — Михаил Бутовский.

По словам главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который комментировал матч Россия — Болгария на Первом канале, из-за такой травмы футболист может пропустить до трех недель. Напомним, Евро-2020 стартует меньше чем через неделю — 11 июня. Россия сыграет с Бельгией 12 июня в Санкт-Петербурге.

В случае если травма Кудряшова окажется серьезной, его в заявке сборной России на Евро-2020, вероятно, заменит защитник «Динамо» Роман Евгеньев, который изначально не попал в итоговый список из 26 футболистов. В матче с Болгарией в роли центрального защитника Черчесов опробовал Дмитрия Баринова — номинального опорного полузащитника. Но это планировалось еще до травмы Кудряшова — Баринов должен был играть вместе с ним, а не вместо него.

Для России потеря игрока основного состава из-за травмы в заключительных контрольных матчах уже стала печальной традицией. Перед Евро-2004 россияне потеряли Сергея Игнашевича и Виктора Онопко, перед Евро-2008 — Павла Погребняка, перед Евро-2012 — Василия Березуцкого, Евро-2016 — Игоря Денисова и Алана Дзагоева.

Напомним, что перед Евро-2020 из-за повреждений часть сборов пропустили Денис Черышев и Марио Фернандес.