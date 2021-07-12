Саутгейт обманул нацию: обещал играть так, чтобы запомнили дети, а сам думал только об удержании 1:0. На чем и погорел

Обозреватель «СЭ» — о справедливости исхода финала Евро-2020.

После гола Шоу англичане стали убивать шоу

Знаете, почему сборная Англии, играя финал дома, на «Уэмбли», поведя в счете на второй минуте, все-таки проиграла Евро-2020? Потому что не надо говорить красивые слова, не подтверждая потом их делом.

Главный тренер британцев Гарет Саутгейт написал открытое письмо, лейтмотивом которого была красивая и правильная мысль: главное на большом турнире — не результат, а создание ярких воспоминаний для детей, которые этот турнир смотрят. У каждого из вас, уверен, при этих словах возникают свои ассоциации.

У меня — ЧМ-1982, сумасшедший матч Италия — Бразилия, когда очаровательная южноамериканская команда с Зико и Сократесом пала жертвой отсутствия нормального вратаря и проиграла 2:3, а у будущих чемпионов мира хет-трик сделал отсидевший незадолго до того в тюрьме и на два года дисквалифицированный за махинации с тотализатором Паоло Росси. И 3:3 в полуфинале Франция — ФРГ с победой немцев по пенальти, о которой можно написать отдельный роман. Со страшной травмой, которую нанес немецкий вратарь Шумахер французу Баттистону, со счетом 3:1 в пользу Франции в дополнительное время, с выходом в этот момент на замену германского снайпера Румменигге, ныне президента «Баварии», с разорванной мышцей бедра. Тренер Дервалль вымолил у форварда этот выход — неизвестно зачем. А тот спустя пару минут забил. И после этого железные немцы сожрали изящных французов...

Я, тогда девятилетний, буду помнить об этом всю жизнь. И на Евро-2020 были такие же эпические матчи — вроде Испании — Хорватии или Франции — Швейцарии. Турнир вообще был хорош, приятен на глаз и результативен. Англия же, блестящая в обороне и до полуфинала не пропустившая ни гола, играла сухо, практично, далеко не так, чтобы об этом вспоминали дети. А чему мог научить их в полуфинале Стерлинг — даже думать не хочется.

Гол «Трех львов» на второй минуте финала за авторством Шоу был хорош, но он убил дальнейшее шоу: ведя 1:0, Англия чем дальше, тем сильнее сушила, морозила, уничтожала футбол. То есть делала ровно обратное тому, что провозгласил Саутгейт.

А гол был хорош. Шикарно сыграл Кейн. Сыграл как плеймейкер, а не бомбардир. Будучи центрфорвардом, отошел к центральной линии, получил мяч с бровки от Шоу и классной диагональю на Триппьера разогнал голевую атаку. С Даннией Харри тоже не раз выступал в роли замечательного ассистента, но ближе к чужой штрафной.

Но меня поразила степень свободы, с которой в таком матче и мяч прошел между линиями, и никто вообще не атаковал Триппьера, который мог до голевого навеса с линии штрафной не то что сигару выкурить, а бутылку виски выпить. Кто так играет в финале Евро? Вы что творите, «адзурри»?!

И отчего-то вспомнилось, что Италии вообще не было на ЧМ-2018, а Англия вышла там в полуфинал. И семь из 11 игроков стартового состава «Трех львов» там, против Хорватии, и в финале-2021 совпали: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Стерлинг и Кейн. И главный тренер у них тот же. То есть опыта игры в высоких стадиях больших турниров Англия имеет больше — даже если по возрасту и кажется молодой. Да еще и стадион — свой, почти заполненный, и полуфинал они сыграли лучше, то есть набирают форму по ходу турнира, и итальянцы держатся на первоначальном багаже... Мелькнула мысль — может, зря я за «Адзурру» — то так переживаю? Может, бессмысленно все это, и Италию сейчас, после такого начала, разнесут в клочья, как испанцы в финале Евро-2012?

Хорошо, что сами итальянцы, в отличие от меня, об этом не думали ни секунды. Хотя первый тайм дался им крайне тяжко.

В последующие 20 минут Кейн еще пару раз получал мяч в центре поля и диагоналями вправо на Триппьера разгонял новые атаки, и итальянцы не знали, что с этим делать. Это была явно задумка Саутгейта, напрямую связанная с игрой в три центральных защитника и высокими позициями латералей Триппьера и Шоу, один из которых сделал голевую передачу другому.

Продолжи англичане играть с тем же атакующим энтузиазмом и хорошо работавшими идеями — вполне могли бы добить забывшую выйти на игру «Скуадру Адзурру». Но вместо этого они постепенно откатились назад, решив не развивать, а удерживать. Вообразив, что они-то, не пропустившие ни разу в пяти первых матчах, это умеют.

И если в первом тайме итальянцы не знали, как подступиться к этой многослойной оборонительной толще, то после перерыва, рекомендаций Роберто Манчини и двух замен у нее это стало получаться все лучше, и у них в атаке нашелся бесстрашный и ловкий вожак — Кьеза. И Инсинье, до перерыва беспомощный, бивший не пойми куда и зачем, не лишился тренерского доверия и к середине второго тайма игравший все умнее и тоньше.

А британцам на это ответить было нечем, потому что у них на подкорке уже твердо сидело: «Мы хотим сохранить 1:0!»

В настоящей команде должны быть такие «деды», как Кьеллини и Бонуччи

Минуте на 60-й у меня возникло ощущение дежа-вю, которым я тут же поделился с отцом, вместе с которым смотрел трансляцию с «Уэмбли». И правильно сделал, поскольку семь минут спустя то, о чем я думал, подтвердилось.

Я вспомнил полуфинал ЧМ-2018 Англия — Хорватия, который наблюдал из ложи прессы Лужников. Тогда Триппьер, автор голевой передачи с Италией, сам со штрафного очень рано открыл счет — пусть не на 2-й, а на 5-й минуте. И дальше все развивалось очень схоже — в первом тайме команда Саутгейта еще могла удвоить счет, но все больше и больше концентрировалась на обороне, а после перерыва об атаке забыла совсем. И поплатилась — на 68-й минуте Перишич сделал счет ничейным, а в овертайме Манджукич забил победный и вывел хорватов в финал.

Теперь Бонуччи сравнял на минуту раньше Перишича, и я потер руки: не обмануло, выходит, ощущение. Но это выглядело абсолютно так же заслуженно. Что подтвердилось и тем, что сразу после гола Италия продолжила наступать — в отличие от оппонентов после их гола.

Италия играла в футбол — как, собственно, и весь турнир, с первой минуты первого матча с Турцией. Англия, как опять же большую часть турнира, в высшей степени качественно мешала играть сопернику. Команды по сравнению со своими традиционными репутациями поменялись ролями. И вся неанглосаксонская Европа желала успеха итальянцам. Особенно после крайне сомнительного пенальти, который «нарисовал» известный симулянт Стерлинг в полуфинале с обаявшей всех Данией...

Манчини заставил всех забыть о традиционном каттеначчо, а всякая попытка изменить мир к лучшему, сломать систему вызывает уважение к тому, кто это делает (если это происходит мирным путем, разумеется, то есть, упаси бог, не считайте меня поклонником кровавых революций). А его футболисты, и до Евро не проигрывавшие под 30 матчей подряд, предстали настоящей командой. Первым получать золотую медаль они выпустят защитника Спинаццолу, порвавшего ахиллово сухожилие в четвертьфинале и приехавшего на «Уэмбли» на костылях.

Они были один за всех и все за одного, и управляли этим процессом изнутри раздевалки в хорошем смысле «деды», защитники Кьеллини и Бонуччи. И совсем не случайно именно последний сравнял счет, буквально перекусив своей яростью вратарскую площадку Пикфорда. За них, этих с годами совместной игры сделавшихся даже внешне похожими друг на друга итальянских министров обороны — в футболе их может быть и двое, — было особенно радостно.

Своего Манджукича (а можно сказать — и нашего локомотивского друга Эдера, автора победного гола Португалии в овертайме Евро-2016, выносившего вчера трофей на игру), чтобы забить в овертайме, Италия не нашла — и она, и Англия устали настолько, что в дополнительные 30 минут почти ничего не создали. Вообще, при очень хорошем чемпионате в целом финал не стал шедевром — в первую очередь по вине англичан.

Зато после того, как дал свисток блистательно отсудивший Кюйперс, серия пенальти по своему драматизму окупила все. И принесла победу тем, кто весь матч и весь турнир был смелее и ярче.

Сколько же атакующих талантов выходили у англичан только на замену, а то и вовсе оставались в запасе! Всякий раз усиливал их игру, появившись с лавки, прекрасный Грилиш. Но так и не добился права сыграть в основе, а в финале и вовсе оказался на поле только в овертайме. Абсолютно не доверял Саутгейт Рэшфорду — и чего после этого удивляться, что перед своим пенальти он устроил танцульки и в итоге пробил в штангу?

Оцените, кстати, способности к предвидению Леонида Слуцкого. В интервью для «СЭ» после первого тура (!) в группах я спросил его, можно ли назвать Италию и Англию такими же фаворитами турнира, как Францию и Бельгию. Главный тренер «Рубина» сказал — да, они точно способны дойти до полуфинала, а там выиграть может всякий. И оказалось, что «подпольные» фавориты — более настоящие, чем явные.

На Евро-96 в Англии Саутгейт не забил решающий пенальти сам. На Евро-2020 он зачем-то заставил бить детей

В 1996 году Саутгейт сам не забил решающий пенальти в полуфинальной серии домашнего Евро с немцами. И тогда плакали все — такая куражная бригада собралась у британцев во главе с отвязным Полом Гаскойном. А теперь большого количества плакальщиков не наблюдается.

Жаль Пикфорда, сделавшего для победы все возможное и отразившего два удара. Жаль Кейна, которого я воображал в качестве возможного неудачника (должен же кто-то из гигантов промахнуться, как Мбаппе!), но он выдал то же мастерство, что и в самой игре. Жаль Магуайра, влепившего мяч так, что тотчас погасла камера в «девятке» ворот Доннаруммы.

А Англию в целом — не жаль. Как не жаль, кстати, и дрогнувшего у Италии Жоржиньо — после грязного удара шипами в колено Грилишу тот такой божьей кары и заслуживал. Кажется, Вадим Лукомский хорошо пошутил: «Бог все видит, только перепутал Сака и Стерлинга». Последнему, объекту презрения всей Европы после полуфинала и пытавшегося схожим образом заработать пенальти и в решающем матче, бить с точки не дали.

Зато Саутгейт зачем-то поставил наносить два последних удара с точки детей — Санчо и Сака. Вполне естественно, что на таком уровне, в такой момент они дрогнули, и Доннарумма, признанный лучшим футболистом Евро, парировал удары обоих. Гарет, что за помутнение разума? Как можно было доверить это таким юнцам?!

Больше года назад Италия была страной, страшнее всех в Европе пережившей ковид. Вы все прекрасно помните эти жуткие телекамеры с вереницей гробов в Бергамо. Конечно, футбол — это всего лишь игра, но она хоть как-то вернула погрузившейся в депрессию нации радость жизни. И веру в себя — когда-то Франц Беккенбауэр рассказывал мне, что после победного ЧМ-54 немцы, раздавленные Второй мировой и собственным стыдом за нее, поверили в будущее. Футбол на самом деле гораздо более важная штука, чем может показаться на первый взгляд...

И в этой штуке, как и во всей жизни, есть неписаный закон — если сказал людям что-то важное, что-то нашедшее отклик в их сердцах, то ты должен действительно в это верить и это сделать. Может, тренер Саутгейт и правда верил в свои слова о сладких воспоминаниях для детей. Но на поле он вывел своих футболистов только для того, чтобы они добыли нужный результат. Безо всякой лирики.

Они не добыли. И жалеть их незачем — не заслуживают они этой жалости. Тогда как «Скуадра Адзурра», перевернувшая свой прагматичный на протяжении десятилетий футбольный мир, заслуживает самых больших восторгов. Она ведь еще и доказала абсурдность теории, будто нельзя здорово начать большое соревнование и дойти на нем до конца. На групповом этапе не было ведь команды, о которой говорили больше, чем о «Скуадре Адзурре».

...Июльским днем 2018 года я шел от метро «Спортивная» в Лужники на полуфинал Англия — Хорватия и вдруг застыл в изумлении. На пути к стадиону стояли около двадцати британских индусов в чалмах и майках сборной Англии и пели: «Football is coming home!»

Вполне допускаю, что делали они это и перед «Уэмбли». Но снова не вышло. Родился уже новый мем — Football is coming Rome.

Браво, Роберто Манчини! Не только этим турниром, но всей работой со «Скуадрой Адзуррой», до вас даже не вышедшей на чемпионат мира, вы доказали, что вы — Тренер. Хотя многие у нас, начиная с Артема Дзюбы, думали иначе. У него уже подбирается целая коллекция тренеришек с титулишками — Эмери, Манчини. Кого там еще Артем приговаривал, не напомните?.. Forza Italia! Лучшая команда Евро-2020.

Именно — ко-ман-да.