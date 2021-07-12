«Чувак, ты легенда». Что пишут в Англии игрокам, не забившим пенальти в финале Евро с Италией

Все огорчены, но все равно поддерживают сборную.

«Сердце разрывается. Но у этого состава блестящее будущее, они подняли страну на поле и за его пределами после такого шокирующего года», — написал бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн в Twitter.

Heartbreaking.

But this squad has a bright future and they've lifted the nation both on and off the pitch after a shocking year or so. Bring on The @FIFAWorldCup in Qatar. #ThreeLions — michael owen (@themichaelowen) July 11, 2021

Мэру Лондона Садику Хану понравилась сборная Англии на прошедшем Евро: «Что за Евро дала нам Англия. Вы сотворили историю на этом турнире. Мало кто в Англии видел выступление или команду подобную вашей этим летом. Вы вдохновили миллионы людей по всей стране, и Лондон гордится вами».

Well, what a #EURO2020 you gave us @England.



You made history this tournament. Few have seen an England performance—or team—like the one you gave us this summer. You've inspired millions across the country, and London is so proud of you ... pic.twitter.com/jF3OFMP35V — Mayor of London (@MayorofLondon) July 11, 2021

Очень много было сказано о решении Гарета Саутгейта сделать двойную замену на последней минуте дополнительного времени. Лучше всех эту ситуацию обыграл Twitter Paddy Power: «Оставим замены специально под серии пенальти мастерам».

At the end of the day, making subs specifically for penalty shootouts is best left to the masters... pic.twitter.com/RABHpG4fgq — Paddy Power (@paddypower) July 11, 2021

В 2014 году Луи ван Гал в четвертьфинала чемпионата мира выпустил Тима Крула перед серией пенальти с Коста-Рикой. Тогда запасной вратарь помог Нидерландам пройти дальше. Удары вышедших на поле вчера Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо вы видели.

Капитан и лидер сборной Англии Харри Кейн свой пенальти исполнил идеально, но вот в основное и дополнительное время его трудно было разглядеть на поле. «Кейн во второй раз за 61 матч в сборной не нанес ни одного удара по воротам и не создал опасного момента. Впервые это случилось в 2018 году, когда он вышел на 29 минут в игре со Швейцарией», — пишет OptaJoe в Twitter.

0 — Harry Kane didn't attempt a shot or create a chance for only the second time in his 61 games for England, with the other coming in a 29-minute substitute appearance against Switzerland in 2018. Squeezed. #ENG #ITA #EURO2020 pic.twitter.com/IaxPEZ7mJw — OptaJoe (@OptaJoe) July 11, 2021

Несмотря на плохую статистику, Кейн выложился по полной.

«Я не мог дать больше, парни не могли дать больше. Мы должны гордиться тем, чего достигли вместе с командой. Все мы победители и хотим побеждать, поэтому мы будем помнить об этом горьком поражении до конца карьеры, но это футбол», — сказал лидер сборной Англии.

Продолжая тему ударов с 11-метровой отметки, последним к мячу подошел 19-летний полузащитник «Арсенала» Букайо Сака. Его промах стал решающим, но всех собак на юнца вешать не стали.

«Такой смелый парень...», — написал в Instagram экс-полузащитник сборной «трех львов» Стивен Джеррард.

Главный тренер англичан взял груз ответственности за послематчевые пенальти на себя: «Что касается пенальти, виноват только я. Принимал решение по тому, что видел на тренировках, никто не вызывался бить сам».

У сборной Англии еще довольно молодой состав, у большинства игроков отличные шансы на международный титул. Болельщики верят, что он возможен совсем скоро.

«Представьте эту команду через год в Катаре», — написал участник британской группы Enter Shikari Раутон Рейнолдс.

Imagine this team in a year's time.



From strength to strength.



Bring on the World Cup.



Forwards.#euro2020 #Euro2020Final — ??? ????? (@RouReynolds) July 11, 2021

Нашлись, конечно, и те, кто не мог удержаться от оскорблений в адрес не забивших пенальти Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Сака — тем более что все они темнокожие, что дало хейтерам лишний повод. Футбольная ассоциация Англии даже выпустила специальное заявление.

«ФА решительно осуждает все формы дискриминации и потрясена онлайн-расизмом, который был направлен против некоторых наших игроков сборной Англии в социальных сетях. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших игроков, призывая к самым суровым наказаниям всех виновных», — говорится в нем.

А полиция объявила о начале проверки по этому поводу. В Британии сейчас обращают серьезное внимание на хейт и оскорбления в сети — в мае, например, АПЛ и другие спортивные лиги, а также многие медиа на несколько дней устроили кампанию по молчанию в соцсетях, дабы обратить внимание на проблему.

К счастью, большинство публики поддержало игроков, в том числе и в комментариях в соцсетях Сака, Санчо и Рэшфорда.

«Выше голову, король», «Мы продолжаем любить тебя», «Оставайся сильным, бро», «Это не твоя ошибка» — почти все комментарии к посту Сака выше в таком вот оптимистичном духе.

«Выше голову, всякое бывает», «Ох, бро, ты отличный человек, не обращай внимания на хейт, ты все равно лучший», «Мы продолжаем любить тебя», «Чувак, ты все равно легенда», — это уже комментарии на странице у Рэшфорда.

«Мы еще вернемся», «Вы заставили страну гордиться, будет еще одна попытка», «Не грусти, чувак. Мелкие неудачи — большие камбэки», «Не расстраивайся, ты сделал все, что мог», «Будь сильным» — это уже на странице Санчо.