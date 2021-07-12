«Чувак, ты легенда». Что пишут в Англии игрокам, не забившим пенальти в финале Евро с Италией
«Сердце разрывается. Но у этого состава блестящее будущее, они подняли страну на поле и за его пределами после такого шокирующего года», — написал бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн в Twitter.
Мэру Лондона Садику Хану понравилась сборная Англии на прошедшем Евро: «Что за Евро дала нам Англия. Вы сотворили историю на этом турнире. Мало кто в Англии видел выступление или команду подобную вашей этим летом. Вы вдохновили миллионы людей по всей стране, и Лондон гордится вами».
Очень много было сказано о решении Гарета Саутгейта сделать двойную замену на последней минуте дополнительного времени. Лучше всех эту ситуацию обыграл Twitter Paddy Power: «Оставим замены специально под серии пенальти мастерам».
В 2014 году Луи ван Гал в четвертьфинала чемпионата мира выпустил Тима Крула перед серией пенальти с Коста-Рикой. Тогда запасной вратарь помог Нидерландам пройти дальше. Удары вышедших на поле вчера Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо вы видели.
Капитан и лидер сборной Англии Харри Кейн свой пенальти исполнил идеально, но вот в основное и дополнительное время его трудно было разглядеть на поле. «Кейн во второй раз за 61 матч в сборной не нанес ни одного удара по воротам и не создал опасного момента. Впервые это случилось в 2018 году, когда он вышел на 29 минут в игре со Швейцарией», — пишет OptaJoe в Twitter.
Несмотря на плохую статистику, Кейн выложился по полной.
«Я не мог дать больше, парни не могли дать больше. Мы должны гордиться тем, чего достигли вместе с командой. Все мы победители и хотим побеждать, поэтому мы будем помнить об этом горьком поражении до конца карьеры, но это футбол», — сказал лидер сборной Англии.
Продолжая тему ударов с 11-метровой отметки, последним к мячу подошел 19-летний полузащитник «Арсенала» Букайо Сака. Его промах стал решающим, но всех собак на юнца вешать не стали.
«Такой смелый парень...», — написал в Instagram экс-полузащитник сборной «трех львов» Стивен Джеррард.
Главный тренер англичан взял груз ответственности за послематчевые пенальти на себя: «Что касается пенальти, виноват только я. Принимал решение по тому, что видел на тренировках, никто не вызывался бить сам».
У сборной Англии еще довольно молодой состав, у большинства игроков отличные шансы на международный титул. Болельщики верят, что он возможен совсем скоро.
«Представьте эту команду через год в Катаре», — написал участник британской группы Enter Shikari Раутон Рейнолдс.
Нашлись, конечно, и те, кто не мог удержаться от оскорблений в адрес не забивших пенальти Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Сака — тем более что все они темнокожие, что дало хейтерам лишний повод. Футбольная ассоциация Англии даже выпустила специальное заявление.
«ФА решительно осуждает все формы дискриминации и потрясена онлайн-расизмом, который был направлен против некоторых наших игроков сборной Англии в социальных сетях. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших игроков, призывая к самым суровым наказаниям всех виновных», — говорится в нем.
А полиция объявила о начале проверки по этому поводу. В Британии сейчас обращают серьезное внимание на хейт и оскорбления в сети — в мае, например, АПЛ и другие спортивные лиги, а также многие медиа на несколько дней устроили кампанию по молчанию в соцсетях, дабы обратить внимание на проблему.
К счастью, большинство публики поддержало игроков, в том числе и в комментариях в соцсетях Сака, Санчо и Рэшфорда.
«Выше голову, король», «Мы продолжаем любить тебя», «Оставайся сильным, бро», «Это не твоя ошибка» — почти все комментарии к посту Сака выше в таком вот оптимистичном духе.
«Выше голову, всякое бывает», «Ох, бро, ты отличный человек, не обращай внимания на хейт, ты все равно лучший», «Мы продолжаем любить тебя», «Чувак, ты все равно легенда», — это уже комментарии на странице у Рэшфорда.
«Мы еще вернемся», «Вы заставили страну гордиться, будет еще одна попытка», «Не грусти, чувак. Мелкие неудачи — большие камбэки», «Не расстраивайся, ты сделал все, что мог», «Будь сильным» — это уже на странице Санчо.
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