Сборная Англии в финале Евро-2020 проиграла по пенальти Италии. «СЭ» вспоминает все серии, которые стали для англичан настоящим проклятием.

ЧМ-1990

Легендарная фраза Гари Линекера: «В футбол играют 22 футболиста, а побеждают немцы» родилась после полуфинала Англия — Германия.

В серии пенальти Стюарт Пирс и Крис Уоддл не реализовали свои удары, а немцы выиграли 4:3 и вышли в финал.

Евро-1996

Снова Германия, снова полуфинал и снова серия пенальти. В основное время команды забили по голу (Кунц и Ширер), доведя все до одиннадцатиметровых ударов. Единственный промах совершил нынешний тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, пробивший низом почти по центру.

После промаха Саутгейта утешал премьер-министр Великобритании Джон Мэйджор. Гарет признался, что сам вызвался бить пенальти, и на годы стал изгоем нации.

Отметим, что на том турнире в 1/4 Англия все-таки выиграла по пенальти у Испании (промазали Йерро и Надаль) — до ЧМ-2018 это была единственная победная серия англичан на крупных турнирах.

ЧМ-1998

Вылеты Англии по пенальти постепенно стали традицией. На чемпионате мира во Франции на этот раз англичане вылетели от Аргентины 3:4.

На этот раз промахнулись Пол Инс и Дэвид Бэтти, а Англия снова уехала домой ни с чем.

Евро-2004

Результативная ничья 2:2 в основное время с Португалией завершилась очередным поражением в серии пенальти 5:6 в 1/4 финала.

Дэвид Бекхэм на правах капитана первым исполнял удар, но отправил мяч сильно выше ворот — на трибуны. Была легенда, что болельщик поймал его и продал представителям казино, заработав пару десятков тысяч долларов. А второй промах, который отправил англичан с турнира, совершил Дариус Васселл. Вратарь Португалии Рикардо снял перчатки, что и смутило англичанина перед ударом. Больше за сборную Васселл не сыграл ни одного матча.

ЧМ-2006

Через два года Англия снова проиграла по пенальти Португалии в четвертьфинале, в этот раз основное время обошлось без голов. Англичане умудрились не забить сразу три пенальти в серии: Лэмпард, Джеррард и Каррагер пробили неточно. Последнего судья заставил перебить пенальти, который он сначала реализовал, но со второго раза пробить Рикардо ему не удалось.

Так кошмарно Англия пенальти не била до финала Евро-2020 с Италией.

Евро-2012

Пройти дальше четвертьфинала у Англии не получилось и через 6 лет на чемпионате Европы. Италия выиграла серию 4:2, Эшли Коул и Эшли Янг не смогли пробить Буффона.

«Когда дело дошло до пенальти, я подумал, что это наш турнир. На тренировках Янг и Коул вколачивали мяч в сетку, но на тренировке нельзя воспроизвести усталость, напряжение и нервы», — оправдывал игроков тренер Англии Рой Ходжсон.

Спустя шесть лет в России англичане наконец-то прервали серию поражений в пенальти, которая длилась 22 года, обыграв Колумбию в 1/8 финала. Но Евро-2020 снова сделал историю про проклятие актуальной как никогда.

С Италией Англия в 7 раз из 9 проиграла в серии пенальти на крупном турнире. Это самый худший показатель среди европейских сборных, которые участвовали в сериях пенальти три раза и больше.