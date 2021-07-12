Саутгейт сам себя зарыл. Его замены «под пенальти» лишили англичан титула

Решающий пенальти исполнял игрок, который никогда их не бил!

Чемпионат Европы по футболу завершился огненным финалом. В решающем матче дело дошло до пенальти, где удачливее оказались итальянцы.

А сборная Англии в очередной раз подтвердила свой статус неудачника в сериях послематчевых 11-метровых.

Нынешнее поражение, пожалуй, будет самым болезненным для них — оно случилось в финале на «Уэмбли», когда в стране уже страшно долго ждут трофея.

Пенальти — всегда в определенной степени лотерея. Но вину за проигрыш англичан в финале должен взять на себя Гарет Саутгейт. Его замены «под 11-метровые» испортили все, к чему так долго шла сборная Англии. Сразу три из пяти игроков, бивших пенальти, вышли на поле по ходу матча. Речь идет о Букайо Сака, Джейдоне Санчо и Маркусе Рэшфорде. Двое последних вообще появились на 119-й минуте.

И если выбор Саутгейта по Санчо и Рэшфорду хоть как-то можно понять, то Сака вообще никогда не бил пенальти! По крайней мере, на взрослом уровне. По данным Transfermarkt, Букайо бил с «точки» всего два раза — на молодежном уровне (за сборную Англии U-18 и «Арсенал» U-18). Максимально странное решение Саутгейта, стоившее сборной Англии титула.

Что же касается Рэшфорда и Санчо, то они куда чаще били пенальти. На их счету 15 (две неудачные) и 10 (одна неудачная) попыток соответственно. Но тоже в начале футбольного пути — 23 и 21 год. Банально не справились с нервами, да и здорово сыграл Доннарумма.

Интересно, что на эту серию пенальти остались незадействованными такие футболисты, как Рахим Стерлинг, Джон Стоунз и Джек Грилиш. Их нельзя назвать штатными пенальтистами в своих клубах, но опыта у них точно больше, чем у того же Сака, которому всего 19 лет.

Неудачный опыт исполнения важнейшего 11-метрового есть и у самого Гарета Саутгейта. На Евро-1996 он не забил в послематчевой серии, когда англичане в полуфинале уступили сборной Германии.

Дикое невезение сборной Англии в сериях пенальти продолжается, а итальянцы едут домой с кубком Европы.

Николай Егорычев