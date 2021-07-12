Джиджи Второй. Буффон выиграл чемпионат мира, а Доннарумма покорил Европу

Голкипер сборной Италии — самый ценный футболист Евро-2020

Как бы не играла Италия — по канонам катеначчо или так, как стремившаяся к доминированию команда Роберто Манчини, — для большого успеха у нее обязательно должен быть герой на посту номер один. А если брать XXI век — супермен по имени Джанлуиджи. Или, как всем привычнее, Джиджи.

9 июля 2006-го, когда Зинедин Зидан поставил точку в своей великой карьере, боднув в грудь провокатора Марко Матерацци, четвертый титул чемпионов мира «скуадре адзурре» принес Джанлуиджи Буффон. Речь, естественно, об игре Джиджи на протяжении всего турнира, а не только в финале. Тем более, в серии пенальти Джиджи разве что напугал попавшего в перекладину Давида Трезеге.

Пятнадцать лет спустя наследник Буффона — Джанлуиджи Доннарумма — совершил спортивный подвиг, отразив два удара с 11-метровой отметки в финале европейского чемпионата, которые Италия не выигрывала с 1968 года. И, кажется, успех теперь уже бывшего голкипера «Милана» был предопределен. Во-первых, по причине английского проклятия, ведь на крупных турнирах команда «Трех львов» выиграла только две серии пенальти из девяти. Во-вторых, благодаря собственной репутации.

За всю карьеру Доннарумма «играл в лотерею» пять раз. Трижды в клубе и два раза в сборной, и все выиграл. В полуфинале Евро-2020 остановил удар Мораты. В золотом матче — справился с попытками Санчо и Саки. И это точно не везение, если вспомнить, что Джиджи настоящий спец по 11-метровым, которые назначают и в игровое время. 35 процентов отраженных ударов с «точки» — это запредельный показатель откуда то из другой галактики.

Тут есть элемент везения, без которого спорт невозможен, но его точно не больше, чем высочайшего мастерства и харизмы. Все это давно известно, но каждый раз трудно поверить, что Доннарумме всего 22 года. Для вратаря — почти юношеский возраст, только как профессионал он повзрослел очень рано. Даже начал карьеру с исторического достижения, став самым молодым вратарем в истории серии А и в 16 лет превзошел рекорд Буффона. А на этом Евро внес вклад в мировое достижение Италии, которая не пропускала 1168 минут. Девяносто процентов данного показателя — заслуга Доннаруммы.

Самого ценного игрока триумфального для Италии чемпионата Европы и первого голкипера, который удостоился этого звания. И дело не только в отраженных пенальти, которые, бесспорно имели ключевой значение. Речь о том, что с такой глыбой за спиной «адзурри» знали, что имеют право на риск и на тот футбол, который влюблял в себя болельщиков. А сам Джиджи словно абстрагировался от хейта в свой адрес и вновь всплывшего прозвища — Долларумма.

Гнев поклонников «Милана», где голкипер мог стать такой же легендой, как Паоло Мальдини, понятен. Только в современном футболе — нравится нам это или нет — уникумов, которые посвятили жизнь одному клубу, можно пересчитать по пальцам одной руки. И Доннарумма к ним не относится.

? 3 clean sheets, 9 saves

? Semi-finals penalty shoot-out hero

? Final penalty shoot-out hero



UEFA's team of Technical Observers have named Italy goalkeeper Gianluigi Donnarumma as their Player of the Tournament ???#EURO2020 | #ITA pic.twitter.com/HWGnaHLGkK — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

В том числе и потому, что великим, как в лучшие времена Сильвио Берлускони, «Милан» с его периодическими кризисами и сложностями с финансами вряд ли станет. Поэтому в Париж Доннарумма отправляется не только за фантастическим контрактом, но и за титулами. С Буффоном, который мечтал о Лиге чемпионов, у «ПСЖ» не сложилось. Возможно, получится с его наследником Доннарумой, который на «Уэмбли» уже стал великим чемпионом, но не утолил голод больших побед.

Сейчас Джиджи Второй сделал счастливой всю Италию. Теперь на очереди Париж, а у этой блестящей сборной впереди еще чемпионат мира и много-много турниров, которые с таким первым номером могут принести еще не один триумф. Тем более, вратари с годами становятся только лучше. Доказано Буффоном. А у Доннаруммы в сравнении с ним все только начинается.