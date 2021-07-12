«Скуадра адзурра» одержала победу над Англией в серии пенальти напряженнейшего финала Евро-2020

Чемпионат Европы-2020. Финал

Италия — Англия — 1:1 (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти — 3:2

Голы: Шоу, 2 (0:1). Бонуччи, 67 (1:1).

Серия пенальти: Берарди — 1:0. Кейн — 1:1. Белотти — 1:1 (вратарь). Магуайр — 1:2. Бонуччи — 2:2. Рэшфорд — 2:2 (штанга). Бернардески — 3:2. Санчо — 3:2 (вратарь). Жоржиньо — 3:2 (вратарь). Сака — 3:2 (вратарь).

Италия: Доннарумма, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон (Флоренци, 118), Ди Лоренцо, Верратти (Локателли, 96), Жоржиньо, Барелла (Кристанте, 54), Кьеза (Бернардески, 86), Иммобиле (Берарди, 55), Инсинье (Белотти, 91).

Англия: Пикфорд, Уокер (Санчо, 120), Триппьер (Сака, 71), Шоу, Стоунс, Магуайр, Райс (Хендерсон, 74. Рэшфорд, 120), Маунт (Грилиш, 99), Филлипс, Кейн, Стерлинг.

Предупреждения: Барелла, 47. Бонуччи, 55. Инсинье, 84. Кьеллини, 90+6. Магуайр, 106. Жоржиньо, 114.

Судьи: Кайперс. ван Рукел, Зайнстра (все — Нидерланды).

ВАР: Данкерт (Германия). ван Букел (Нидерланды), Гиттельманн, Фриц (оба — Германия).

11 июля. Лондон. Стадион «Уэмбли». 67 173 зрителя.

В этом финале, если отбросить все эмоции, встречались две лучшие команды Евро-2020. Может быть, не абсолютно лучшие, но по качеству игры вопросов не возникало ни к одной из них. Другое дело, что даже две отличные сборные — это не гарантия суперзрелища, особенно если речь идет о финале.

А тут еще главный тренер англичан Гарет Саутгейт, которого за время этого ЧЕ нарекли посланцем антифутбола на Земле, казалось, только укрепился в этом звании, решив начать решающую встречу по схеме 3-4-2-1. Но при этом «Три льва» забили гол, которому, не сомневаюсь, аплодировал бы Марсело Бьелса — проповедник атакующего стиля, которого своим ментором называют Пеп Гвардиола и другие представители прогрессивной общественности. Когда один крайний защитник отдает передачу, а второй забивает — это классика от легендарного аргентинца. Его фирменный почерк.

Но в голевом выпаде оказалось прекрасно не только это. Но и пас умницы Харри Кейна, который разогнал атаку как настоящая ложная «девятка», и забегание Рахима Стерлинга, который увел за собой Эмерсона и дал Кирану Триппьеру спокойно выполнить перевод на Люка Шоу.

Жаль, что Англия действовала с той же степенью скорости и агрессии лишь первые 20 минут, что для нее в принципе свойственно на этом турнире. Чтобы отмазаться за сомнительный пенальти в полуфинале с Данией и окончательно обрести легитимность, ей требовалось взять финал убедительно и в одну калитку. Но, как мы уже убедились ранее, на этом Евро англичан меньше всего интересует то, что о них подумают, скажут, или напишут. «Who cares?» — сказал знаменитый в прошлом полузащитник Крис Уоддл после матча с датчанами. Действительно, кого там что волнует.

Англия и в финале давала всем понять, что она на этом турнире исключительно для того, чтобы решить задачу и стать первой, избавившись от ареола лузерства. Наверное, до определенной степени это ей и помешало. Не хватило инстинкта убийцы. У «Трех львов» были все шансы после быстрого гола добить соперника. Италия определенно растерялась. То ли «адзурри» перегорели, то ли еще что, но, по большому счету, они появились на поле только в середине первого тайма, минуте на 25-й. До этого итальянцы там попросту отсутствовали. А присутствовали дрожащие ноги, глупые потери, взаимные претензии и упреки.

Первый более-менее опасный удар Италия нанесла на 35-й минуте. Что-то похожее на момент создала перед самым перерывом. Первый удар в створ нанесла на 62-й минуте. А от ее владения и перепаса веяло безнадегой.

Избавиться от нее помогли решения Роберто Манчини, который убрал с поля Чиро Иммобиле, который выступал олицетворением этой самой безнадежности, и перешел на игру с ложной «девяткой». То есть сделал то, к чему его многие призывали еще до матча. Ну а двигателем итальянского возрождения стал Федерико Кьеза, который к концу турнира стал самым ярким атакующим футболистом «адзурри».

После того, как счет сравнялся, началась нервная борьба, где все должны были решить один-два момента, один-два каких-то мелких нюанса. В принципе, чего-то подобного многие, в том числе и я, ждали с самого начала — слишком уж высока цена матча, да и стилистические различия идеально накладываются друг на друга. Но вмешался быстрый гол англичан, однако в итоге базовый сценарий воплотился в жизнь.

То, что все в итоге докатилось до серии пенальти, закономерно. 11-метровые — чаще всего гиблое дело для Англии, хотя на ЧМ-2018 получилось снять проклятие, победив Колумбию. За Италию же была магия Джанлуиджи Доннаруммы, который до финала ЧЕ выиграл за карьеру все четыре серии, в которых принимал участие, и воспоминания о финале ЧМ-2006.

И это оказалось сильнее. Италия — чемпион!

It's coming home — он, футбол, возвращается домой. Так перед финалом не уставали повторять болельщики англичан.

It's coming Rome — он едет в Рим. Такой ответ им дали Роберто Манчини и Ко.