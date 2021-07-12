Италия забрала кубок из Англии, самый быстрый гол финалов и погромы в Лондоне: события главного матча Евро-2020

В решающей игре чемпионата Европы на «Уэмбли» сборная Италии победила Англию в серии пенальти.

Футбол возвращается — домой или в Рим

Англия впервые дошла до финала Евро на фактически домашнем турнире, на котором только раз покидала «Уэмбли» — четвертьфинал с Украиной принял Рим. На своем Евро-96 «Три льва» остановились в полуфинале, а также остались с бронзой в 1968-м.

До этого воскресенья англичане завоевали только один титул на большом турнире — выиграли золото домашнего чемпионата мира-1966. С пожеланием повторить тот успех накануне финала к команде обратилась Королева Елизавета II, 55 лет назад вручавшая кубок своим футболистам. Главный тренер Гарет Саутгейт еще перед стартом Евро-2020 в трогательном обращении к нации написал о значении этого чемпионата для сборной и всей страны.

Италия взяла кубок Европы на домашнем чемпионате в 1968 году, а в 2000-м и 2012-м проигрывала в финалах. В Лондоне она могла переписать одну букву в популярном ироничном слогане англичан «Футбол возвращается домой» и забрать трофей в Рим.

Фанаты и прорыв на «Уэмбли»

Англичане в день большого футбола по традиции заполнили главные улицы и площади Лондона. Палили пиротхенику и развлекались в пабах, шумно проводили время и оставляли после себя горы мусора.

Fans congregate in Wembley as England and Italy face off.



Follow the latest from the #Euro2020 final: https://t.co/6Mn414dPQN pic.twitter.com/4ASfMLsSvl — AP Sports (@AP_Sports) July 11, 2021

При ожидающейся аудитории в 65 тысяч зрителей число желающих не просто оказаться рядом с «Уэмбли», но и попасть на него, вышло за законные рамки. Группы фанатов совершили несколько попыток прорыва, что обернулось потасовками и драками как на подступах к арене, так и на самом стадионе.

Fans without tickets to the #EURO2020 Final are trying to force their way in.



(?: @RaveFootage) pic.twitter.com/QyO4rrVL2Z — Sportsnet (@Sportsnet) July 11, 2021

Церемония перед финалом

Перед матчем на «Уэмбли» прошло официальное закрытие самого необычного в истории Евро. Кубок на арену вынес автор чемпионского гола Португалии в финале-2016 с Францией экс-форвард «Локомотива» Эдер. Это воскресенье, 11 июля — уникальный день, когда Криштиану Роналду еще формально был чемпионом Европы, а Лионель Месси только-только выиграл Кубок Америки.

Английские болельщики снова свистели во время гимна соперника перед матчем, несмотря на призыв этого не делать. Мощное пение итальянцев — то, что не стоит глушить посторонними звуками. При этом футболисты сборной Италии поддержали соперника и преклонили колено перед стартовым свистком.

Самый быстрый гол финалов

Англия мощно вошла в игру, подавив соперника и открыв счет после перевода с правого на левый фланг. Шоу забил первый мяч за сборную и провел самый быстрый гол финалов Евро. Рекордное время — 1 минута и 57 секунд.

WOW!



??? Kieran Trippier and Luke Shaw combine to fire England ahead ??#EURO2020 | #ENG pic.twitter.com/3mf98T5Gai — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

Падение Стерлинга

Во втором тайме Стерлинг зашел на эпизод, схожий со скандальным моментом из дополнительного времени полуфинала с Данией. Снова реактивного форварда встречали с подстраховкой, тот опять упал на газон с обозначением контакта. Главный судья Бьерн Кайперс на это не «повелся», а у видеоарбитров не нашлось оснований вмешиваться в игру.

An hour gone. Still we lead — and on we go. pic.twitter.com/xq9PhWSo2O — England (@England) July 11, 2021

Ответ Италии

Команда Роберто Манчини на этом Евро до полуфинала с Испанией здорово действовала от себя. Против получивших перевес англичан у итальянцев далеко не все получалось в атаке, хотя Кьеза и другие имели моменты. Выручил угловой, в котором поучаствовали оба центральных защитника, а Веррати выиграл воздух у Маунта. Кьеллини «зацентрил» в чужой штрафной, а Бонуччи вышел на добивание.

? Seconds before Leonardo Bonucci became the oldest player to score in a EURO final (34 years, 71 days) ??#EURO2020 | #ITA https://t.co/3FKTqPv1AV pic.twitter.com/0INcZdb6Wy — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

Серия пенальти

Этого Евро было мало — и основного, и дополнительного времени. Англичане никак не могли попасть в створ после гола Шоу, итальянцы — придумать что-то опаснее выпада после ответного углового.

Все решилось в серии пенальти, с нервами и разными поворотами. У англичан в решающий момент не забили Рэшфорд и Санчо, которых Саутгейт выпустил на 120-й минуте. А чемпионское спасение Доннарумма сделал против Саки.

Англия — снова без титула на Евро. Команда Саутгейта не принесла долгожданный трофей своей нации. Она сейчас не стала золотой, в том числе и внешне — Фоден планировал окраску волос всех партнеров.

Италия не проигрывает 34 матча подряд и в шаге от мирового рекорда от Бразилии и Испании. Главное — команда Манчини забрала кубок на «Уэмбли».