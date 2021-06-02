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«Когда мы заняли второе место с «Сосьедадом», перед сезоном не выиграли ни одного товарищеского матча». Дмитрий Хохлов — о сборной России

Владимир Пушкарев
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Сегодня, 18:45
Артем Дзюба упускает шанс в матче со сборной Польши. Фото РФС
Артем Дзюба упускает шанс в матче со сборной Польши. Фото РФС
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Главный тренер «Ротора» — о Головине, Захаряне и противостоянии с бельгийцами.

Бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов в интервью «СЭ» поделился своими ожиданиями от предстоящего Евро, ответил на вопрос о лидере сборной России и прокомментировал окончательный состав на чемпионат Европы.

1&nbsp;июня. Вроцлав. Польша&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:1. В&nbsp;игре Федор Кудряшов.Черчесов показал команду. Но надо прибавлять

«Головин провел шикарный матч. Он — один из лидеров команды»

Какие впечатления от товарищеского матча против Польши?

— Товарищеская игра — это больше для анализа тренерского штаба. Далеко не всегда это про результат. Даже не совсем удачные игры дают огромную пищу для размышлений тренерам.

Если вспомнить товарищеские игры перед ЧМ-2018, то там были поражение от Австрии и ничья с Турцией. После них мы вышли в четвертьфинал. Возможно ли такое сейчас?

— Все возможно. Я поэтому и сказал, что не нужно делать глобальных выводов. Когда мы заняли второе место с «Реал Сосьедадом», то перед сезоном мы не выиграли ни одного товарищеского матча. Но потом очень удачно выступили в чемпионате.

Как вам игра Александра Головина во вчерашнем матче?

— Он провел сильный матч, исполнил шикарную голевую передачу, вопросов нет.

Можно ли сказать, что Головин становится основным лидером сборной?

— Каждый игрок сборной может взять на себя лидерские качества. Там собраны игроки высокого уровня. Головин — один из лидеров.

Кого вы считаете лидерами сборной?

— У нас есть определенная группа. В нее входят и Дзюба, и Головин, и Джикия. Одного игрока, который возьмет на себя все лидерские качества, в команде нет.

1&nbsp;июня. Вроцлав. Польша&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:1. Бывшие партнеры по&nbsp;московскому &laquo;Локомотиву&raquo; Гжегож Крыховяк и&nbsp;Алексей Миранчук.
1&nbsp;июня. Вроцлав. Станислав Черчесов во&nbsp;время контрольного матча против Польши (1:1).Минус Лунев и Евгеньев. Итоговый выбор Черчесова на Евро-2020 оставил только один вопрос

«Захарян еще себя покажет. Он на правильном пути»

Сегодня была объявлена окончательная заявка сборной России. Есть ли у вас к ней вопросы?

— Большинство игроков, которых не взял Черчесов, только начинают привлекаться в основную команду. Это больше на перспективу. У них еще будут шансы. У меня вопросов особо нет. В принципе, я согласен.

Отсутствие Евгеньева не кажется ли вам рискованным, учитывая, что у нас не так много центральных защитников?

— Тренерский штаб точно это учел. Значит, у них есть какой-то план Б.

Лунев тоже справедливо не вошел в окончательный состав? Сафонов, у которого была травма, действительно может находиться в лучшей форме?

— Много вопросов было и по Гильерме. В тренерском штабе находится два вратаря. Я думаю, что они во вратарском деле что-то понимают (смеется). Решения принимают именно эти люди.

Обидно ли вам, что Захарян пропустит нынешний чемпионат Европы?

— Арсен себя еще покажет, у него еще все впереди. Так бывает.

Мог ли Арсен сыграть ключевую роль в команде на предстоящем Евро?

— Он на правильном пути. Год назад о нем в РПЛ еще никто ничего не слышал, а сейчас мы говорим о нем чуть ли не как о главной потере сборной. Ангина — абсолютно нормальная ситуация. Повторюсь, у него все-все впереди.

Сборная России: состав на&nbsp;Евро.
1&nbsp;июня. Вроцлав. Алексей Миранчук (справа) во&nbsp;время контрольного матча против Польши (1:1).Миранчук свой шанс почти не использовал. Выход Сафонова показал, что у него есть шанс попасть в основу

«Не стал бы сразу отдавать Бельгии первое место»

Какие у вас ожидания перед чемпионатом Европы?

— Для меня любой положительный результат будет в радость. Я давно не даю прогнозы. Смотрю такие турниры как болельщик. Надеюсь, что мы выступим достойно.

Можно ли сказать, что в нашей группе Бельгия является главным фаворитом на выход в плей-офф?

— Нет. Так сказать нельзя. Не стал бы сразу отдавать Бельгии первое место.

Почему?

— Для кого-то Бельгия является фаворитом, для кого-то нет. Каждый определяет сам для себя.

А для вас?

— Я считаю, что до начала турнира все в одинаковом положении. Нельзя пренебрежительно относиться к аутсайдерам. Точно так же и не нужно относиться с каким-то возвышением к тем сборным, которые стоят выше в рейтинге. Я буду переживать за нашу сборную.

Станислав Черчесов и&nbsp;Федор Смолов.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры