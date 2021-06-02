Главный тренер «Ротора» — о Головине, Захаряне и противостоянии с бельгийцами.

Бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов в интервью «СЭ» поделился своими ожиданиями от предстоящего Евро, ответил на вопрос о лидере сборной России и прокомментировал окончательный состав на чемпионат Европы.

«Головин провел шикарный матч. Он — один из лидеров команды»

— Какие впечатления от товарищеского матча против Польши?

— Товарищеская игра — это больше для анализа тренерского штаба. Далеко не всегда это про результат. Даже не совсем удачные игры дают огромную пищу для размышлений тренерам.

— Если вспомнить товарищеские игры перед ЧМ-2018, то там были поражение от Австрии и ничья с Турцией. После них мы вышли в четвертьфинал. Возможно ли такое сейчас?

— Все возможно. Я поэтому и сказал, что не нужно делать глобальных выводов. Когда мы заняли второе место с «Реал Сосьедадом», то перед сезоном мы не выиграли ни одного товарищеского матча. Но потом очень удачно выступили в чемпионате.

— Как вам игра Александра Головина во вчерашнем матче?

— Он провел сильный матч, исполнил шикарную голевую передачу, вопросов нет.

— Можно ли сказать, что Головин становится основным лидером сборной?

— Каждый игрок сборной может взять на себя лидерские качества. Там собраны игроки высокого уровня. Головин — один из лидеров.

— Кого вы считаете лидерами сборной?

— У нас есть определенная группа. В нее входят и Дзюба, и Головин, и Джикия. Одного игрока, который возьмет на себя все лидерские качества, в команде нет.

«Захарян еще себя покажет. Он на правильном пути»

— Сегодня была объявлена окончательная заявка сборной России. Есть ли у вас к ней вопросы?

— Большинство игроков, которых не взял Черчесов, только начинают привлекаться в основную команду. Это больше на перспективу. У них еще будут шансы. У меня вопросов особо нет. В принципе, я согласен.

— Отсутствие Евгеньева не кажется ли вам рискованным, учитывая, что у нас не так много центральных защитников?

— Тренерский штаб точно это учел. Значит, у них есть какой-то план Б.

— Лунев тоже справедливо не вошел в окончательный состав? Сафонов, у которого была травма, действительно может находиться в лучшей форме?

— Много вопросов было и по Гильерме. В тренерском штабе находится два вратаря. Я думаю, что они во вратарском деле что-то понимают (смеется). Решения принимают именно эти люди.

— Обидно ли вам, что Захарян пропустит нынешний чемпионат Европы?

— Арсен себя еще покажет, у него еще все впереди. Так бывает.

— Мог ли Арсен сыграть ключевую роль в команде на предстоящем Евро?

— Он на правильном пути. Год назад о нем в РПЛ еще никто ничего не слышал, а сейчас мы говорим о нем чуть ли не как о главной потере сборной. Ангина — абсолютно нормальная ситуация. Повторюсь, у него все-все впереди.

«Не стал бы сразу отдавать Бельгии первое место»

— Какие у вас ожидания перед чемпионатом Европы?

— Для меня любой положительный результат будет в радость. Я давно не даю прогнозы. Смотрю такие турниры как болельщик. Надеюсь, что мы выступим достойно.

— Можно ли сказать, что в нашей группе Бельгия является главным фаворитом на выход в плей-офф?

— Нет. Так сказать нельзя. Не стал бы сразу отдавать Бельгии первое место.

— Почему?

— Для кого-то Бельгия является фаворитом, для кого-то нет. Каждый определяет сам для себя.

— А для вас?

— Я считаю, что до начала турнира все в одинаковом положении. Нельзя пренебрежительно относиться к аутсайдерам. Точно так же и не нужно относиться с каким-то возвышением к тем сборным, которые стоят выше в рейтинге. Я буду переживать за нашу сборную.