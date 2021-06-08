Перестроиться и компенсировать потери у сборной пять лет назад не получилось.

Накануне Евро-2020 сборная России из-за травм потеряла Самошникова и Кудряшова, часть сборов из-за повреждений пропустили Марио Фернандес и Черышев.

Но перед прошлым чемпионатом Европы проблемы с травмами были куда серьезнее и стали чуть ли не определяющими для сборной Леонида Слуцкого. Команда лишилась нескольких ключевых игроков и провалила Евро-2016, не сумев перестроиться и компенсировать потери лидеров.

Олег Кузьмин

Осенью 2015 года приглашение 34-летнего Кузьмина в сборную казалось сомнительным, но самый неожиданный новичок той команды забил решающий гол в ворота Черногории в отборе к Евро-2016 и вывел команду на турнир.

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Кузьмина Слуцкий наигрывал в роли основного правого защитника из-за травмы Смольникова, который осенью повредил приводящую мышцу. Но весной в концовке сезона повреждение уже получил сам Кузьмин — у него возникли проблемы с коленным суставом. «Придется оперироваться. Ехать на чемпионат Европы на одной ноге нет смысла. Нужно отказаться», — отмечал Олег.

Слуцкому пришлось снова вернуться к варианту со Смольниковым, который играл на Евро спустя три месяца после операции и отчасти поэтому провалил турнир.

Юрий Жирков

Загадочная травма Юрия Жиркова до сих пор вызывает споры о том, было ли дело в повреждении или в отношениях игрока со Слуцким. Недавно Жирков опубликовал видео в своем Instagram с тем самым разносом от тренера в перерыве игры с Францией за три месяца до Евро.

Слуцкого не устраивало, как Жирков выбирал позицию, действовал в защите. Тренер сказал, что «опытный игрок развалился». Юрий не попал в итоговый список состав на Евро, а официальная причина — травма ахилла.

«Я готовился его вызывать, он был во всех списках. В мае мне звонит доктор и говорит — у Жиркова ахилл, он не может. Уже после чемпионского матча в Казани я перезваниваю Жиркову: «Юра, через два часа мы публикуем список тех, кто едет на Евро. Ты в списке». «Викторыч, пожалуйста, меня не вызывайте. У меня реально болит ахилл, помочь я не смогу». Он не поехал из-за травмы ахилла. Хотя я признаю факт не самого приятного разговора после матча с Францией», — объяснял Слуцкий в интервью Юрию Дудю.

Слева в защите Слуцкий использовал Щенникова и Комбарова, которые по уровню игры заметно уступали Жиркову. Даже в 2021 году 37-летний Юрий по-прежнему лучший левый защитник страны и едет на Евро основным.

Алан Дзагоев

Еще одна существенная потеря перед прошлым Евро — травма Алана Дзагоева, который получил повреждение в последнем матче сезона в Казани против «Рубина». Его гол тогда стал победным и принес ЦСКА чемпионство. Но после празднования пришло время сделать МРТ, которая выявила внутрисуставный перелом второй плюсневой кости, что не позволило Алану поехать на Евро. Его в заявке сборной заменил Торбинский — игрок другого плана и не настолько системный для Слуцкого.

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Тренер позже признался, что из-за повреждения Дзагоева ему пришлось перестроить модель игры. У Слуцкого полузащитник строил основную часть атак в ЦСКА, в сборной выступал на такой же ключевой роли. Заменить его Глушаковым, Ивановым или Широковым представлялось плохой затеей. Слуцкий решил сделать мобильный центр полузащиты с Шатовым и Головиным, что в итоге не сработало.

Игорь Денисов

Денисов травмировался во время последнего товарищеского матча уже перед самым Евро. В игре с Сербией в Монако опорный полузащитник повредил заднюю поверхность бедра и в слезах покидал поле.

«Критична ли потеря Денисова? Ну если человек играл все матчи в основе сборной? Если оба основных опорника вылетают... Разумеется, это большая проблема», — жаловался тогда Слуцкий.

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Денисова Слуцкий готовил под основной состав на Евро — опорника сильнее в России на тот момент не было. Из-за его повреждения пришлось использовать в опорной зоне Нойштедтера — номинального центрального защитника, который не играл опорника около года до Евро.

Вышло, конечно, значительно хуже, чем при варианте с Денисовым в старте. Гарик лучше играл с мячом под давлением, выглядел быстрее и тактически сильнее. История отношений со сборной у Игоря в итоге так и не сложилась, хотя был реальный шанс стать лидером у Слуцкого на большом турнире.

Проблемы были у Шатова, Березуцкого и Смольникова

Помимо списка травмированных, были также футболисты, которые либо играли с травмами, либо недовосстановились, либо выбыли уже по ходу турнира.

Во Франции на Евро Слуцкий потерял Шатова — хавбек получил травму в игре со Словакией и не смог выйти против Уэльса. Тренер в итоге выпустил Мамаева и Широкова, но вышло неудачно — 0:3 практически без шансов для россиян.

Один из самых провальных матчей России на больших турнирах за последние годы — конечно, не только следствие потери Шатова. Но именно его Слуцкий выше всех ценил среди атакующих полузащитников на турнире, строил через него игру и видел лидером команды. Без него дела шли хуже.

Смольников, возможно, поехал на Евро не в лучшем состоянии после травмы и не до конца восстановился функционально: «Человек, делающий операцию на приводящей мышце — неважно, пубис, кольца, аддуктор, — практически всегда теряет год. Это новые ощущения, это новое привыкание, это долго тянет, это не проходит. Смольников зимой сделал операцию, было сложное восстановление, и только весной он вернулся на поле. Через три месяца он поехал на чемпионат Европы», — объяснял Слуцкий.

С травмой турнир провел Василий Березуцкий: защитник испытывал болевые ощущения в голеностопе, у него был разрыв трех связок, но он все равно хотел сыграть на Евро и после турнира долго восстанавливался от повреждения.

Позже Слуцкий отметил, что в целом та сборная все равно была обречена, но без такого обилия травм могла бы выйти из группы: «Даже если все получилось бы так, как мы планировали, даже если бы не было травм, максимум, на который мы могли рассчитывать, — это быть Словакией. Вышли бы с третьего места и проиграли бы Германии».

У Черчесова потерь сейчас гораздо меньше. Ключевая — только одна, но Кудряшов действительно крайне важен для тренерского штаба. Федор и в центре может сыграть, где выбор крайне ограничен, и на левом фланге, где возрастному Жиркову уже тяжеловато.

Посмотрим, удастся ли сборной компенсировать потерю и выступить удачнее, чем на Евро-2016.