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Роман Зобнин впервые прокомментировал свою ошибку в матче Евро-2020 с Данией

20:32
Роман Зобнин. Фото AFP
Роман Зобнин. Фото AFP
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Полузащитник сборной России Роман Зобнин после заключительного матча чемпионата Европы с Данией (1:4) принес извинения болельщикам национальной команды.

Футболист сборной России и «Спартака» допустил дичайшую ошибку на 59-й минуте, отдав в простой ситуации пас сопернику на пустые ворота. Нападающий Юссуф Поульсен воспользовался подарком соперника и забил гол, сделав счет 2:0 в пользу датчан.

«Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. Мы чувствовали их поддержку и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола. К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая не допустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар или, как сейчас говорят, хейт. Это не проблема. Как человек постараюсь остаться сильным и быстрее перевернуть негативные страницы в своей жизни. Ошибаются абсолютно все, причем, не только в футболе. Нужно идти дальше и не оглядываться назад

Мы расстроены, хотя до конца верили, что сможем пройти Данию и выйти в плей-офф Евро. Разбирали каждого соперника на турнире досконально, разрабатывали тактический план все матчи. Физическая готовность также была на высоком уровне. Первый тайм с Данией мы провели неплохо. Организованно действовали в обороне, имели пару моментов, когда можно было забивать. После перерыва характер игры изменился, потому что нужно было сравнивать счет. Но, к сожалению, пропустили еще один гол из-за моей ошибки», — сказал Зобнин в интервью «Чемпионату».

21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершился разгромным поражением россиян со счетом 1:4.

Российская команда заняла последнее место в группе и завершила выступления на турнире.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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