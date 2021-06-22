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Чехия — Англия, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало трансляции

20:30
Форвард сборной Англии Харри Кейн. Фото Reuters
Форвард сборной Англии Харри Кейн. Фото Reuters
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Сегодня, 22 июня, сборные Чехии и Англии сыграют в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Обе сборные лидируют в группе D, имея в своем активе по 4 балла после двух туров. Чтобы выйти в плей-офф, этим командам достаточно сыграть вничью.

Отметим, что команды играли друг с другом в рамках отборочного турнира к Евро-2020 и обменялись победами: 5:0 в пользу англичан и 2:1 в пользу чехов.

За матчем Чехия — Англия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Первый».

Чехия — Англия

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Сергей Ревенко все материалы автора
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