Зеленский выразил поддержку сборной Украины после поражения от Англии

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную своей страны после вылета с Евро-2020. Команда уступила сборной Англии (0:4) в 1/4 финала.

Хлопці, ви довели, що вмієте битися нарівні з найкращими, що маєте сталевий характер, вмієте надихати й об'єднувати навколо себе всю країну. Дякую за цей чемпіонат і певен, що далі – тільки краще! Обіймаю кожного з вас від усіх українців! Слава Україні! pic.twitter.com/B1QAQVPg7v — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2021

«Ребята, вы доказали, что можете биться наравне с лучшими, что у вас стальной характер, что вы умеете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну, - написал Зеленский в Twitter. - Спасибо за этот чемпионат, и я уверен, что дальше – только лучше! Обнимаю вас от всех украинцев! Слава Украине!»

Сборная Украины показала лучший результат в своей истории на чемпионатах Европы.