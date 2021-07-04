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Зеленский выразил поддержку сборной Украины после поражения от Англии

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Владимир Зеленский. Фото bug.org.ua.
Владимир Зеленский. Фото bug.org.ua.
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Президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную своей страны после вылета с Евро-2020. Команда уступила сборной Англии (0:4) в 1/4 финала.

 

«Ребята, вы доказали, что можете биться наравне с лучшими, что у вас стальной характер, что вы умеете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну, - написал Зеленский в Twitter. - Спасибо за этот чемпионат, и я уверен, что дальше – только лучше! Обнимаю вас от всех украинцев! Слава Украине!»

Сборная Украины показала лучший результат в своей истории на чемпионатах Европы.

Украина - Англия

 

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля